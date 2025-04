Alternativ till amerikanska molnlagringsjättar: Icedrive

Icedrive drivs av ett brittiskt företag med samma namn, som grundades 2019, och molnlagring är alltså företagets huvudsakliga verksamhet. Eftersom företaget är ungt utvecklas tjänsten fortfarande relativt snabbt med nya funktioner.

Ett gratisabonnemang ger dig 10 GB lagring, gott och väl tillräckligt för att du ska kunna pröva hur tjänsten fungerar men inte tillräckligt för att spara ett normalt bildgalleri från mobilen.

Priset på ett betalabonnemang blir billigare om du betalar för ett helt år i taget än per månad, och i det förra fallet blir priset utslaget per månad 4 dollar i månaden, cirka 45 kronor, för 100 GB lagring, 67 kr/månad för en terabyte och 123 kr/mån för 3 terabyte. Icedrive erbjuder dessutom livstidsprenumerationer, där du alltså betalar en engångssumma för permanent tillgång till lagringskapacitet. Det kostar när detta skrivs 3334 kr för 512 GB, 5340 kr för 2 TB och 13 368 kr för 10 TB data. För den som planerar att dumpa all sin data där vid ett tillfälle och sedan bara hämta den vid nödfall kan det vara bra att nämna att om du inte varit inne på ditt konto på 12 månader raderas det.

I appen bläddrar du bland filerna som i en vanlig filhanterare. Molntjänsten har en papperskorg om du raderar filer och där ligger de kvar, papperskorgen töms aldrig automatiskt. I gengäld räknas också innehållet i papperskorgen mot din lagringskapacitet tills du raderar filerna manuellt därifrån.

Synkroniserar du innehåll automatiskt skapas en mapp som heter auto upload, och i den en mapp för din enhet. I inställningarna kan du slå på så att bilder och videor synkas automatiskt. Varje enhet har alltså sin egen mapp som får ett osmidigt namn av typen Samsung SM-S721B B4790721. Du kan döpa om mappen själv, men du kan inte få flera enheter att synka sitt innehåll mot samma mapp.

Icedrive är inte självklart den mest mobilanpassade lösningen för att synka sina bilder och det kan vara opraktiskt att de läggs i separata mappar per enhet, men priset gör ändå tjänsten till ett attraktivt alternativ.

Betyg: 7/10



