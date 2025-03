Sync.com: Alternativ molnlagring från Kanada

Sync.com, eller bara Sync, är en kanadensisk tjänst som funnits sedan 2011, Fokus är på kryptering och säker överföring, och sedan tjänsten grundades finns det inga rapporter om säkerhetsläckor. Molnlagringen är företagets enda tjänst, men man erbjuder en del samarbetsfunktioner för företagskunder inom ramen för den.

Du kan teckna ett gratiskonto och får då 5 gigabyte fritt lagringsutrymme, och du kan tjäna in mer lagringsutrymme genom att gå igenom olika funktioner och bjuda in vänner och bekanta. Betalabonnemangen erbjuder dock begränsade valalternativ. Du kan betala årsvis eller per månad men inte för alla prisnivåer, och för privatpersoner finns bara alternativen 200 GB, 2 TB eller 6 TB, där 200 GB-alternativet inte är särskilt prisvärt. Bra billigare prisplaner med mindre datapotter saknas alltså, men du kan i alla fall ångra ditt köp och få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar. En del funktioner finns också bara i de dyrare prisplanerna, som förhandsgranskning av dokument och Sync on demand av molnfiler.

Oavsett om du loggar in på mobilen eller på webben kommer du till en rätt spartansk filhanterare. I appen till Windows och Mac får du däremot välja en mapp som alltid hålls i synk mellan datorn och molnet. När jag först försöker välja en plats får jag ett felmeddelande. Jag gissar att det beror på att den mappen i sig synkar mot Onedrive, och när jag väljer en annan plats som inte gör det fungerar det.

Annons

I appen kan jag välja att slå på automatisk synkning av mobilens bilder, och de bilderna hamnar i en mapp som heter Camera Uploads. Har du mer än en mobil hamnar alla bilder i samma mapp, men du kan slå på så att de sorteras efter vilken månad de är tagna. Det är dock lite si och så med kamerauppladdning i bakgrunden. Har du nyligen varit inne i appen laddas bilden upp direkt efter att du tagit den. Annars kan det ta timmar, och på Iphone när jag testar har bilden fortfarande inte laddats upp dagen efter, trots att jag i appens inställningar kryssat i “background uploading” för bilder. Så fort jag öppnar appen Sync på Iphone rasslar det till och bilderna synkas.

Annons

Det är inte utan att Sync.com känns lite spartansk, med mer fokus på backup av datafiler och delning av dessa filer med andra användare.

Annons

Betyg: 6/10

Annons

Detta är ett utdrag ur en artikel om molnlagring som tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela artikeln hittar du här.