Annons

Särskilt i mobilen så är det smidigt att slippa fylla i så mycket text. Därför kan Chrome hjälpa dig och automatiskt fylla i uppgifter du behöver skriva ofta. Din hemadress, jobbadressen, till och med sifrorna på dina betalkort när du ska nätshoppa. Till saken hör så klart att uppgifterna sparas säkert så att de inte kommer på avvägar eller någon annan kan fylla i dina betaluppgifter.

I Chromes inställningar ska du gå in under avdelningen “Adresser och annat”. Här kan du se och ändra det som redan sparats. Nästa gång du ska fylla i något på en webbsida kan du välja att spara uppgifterna du fyller i, så slipper du skriva in samma sak nästa gång. Samma sak gäller betaluppgifter. Under rubriken Betalningsmetoder visas de betalsätt du eventuellt sparat och när du skriver in något nytt på en webbsida kan du välja att spara det för enkel åtkomst nästa gång. I både fallet med adresser och betalinformation kan du även välja att inte spara och då istället skriva in manuellt varje gång.

Det här tipset har tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Tipset publicerades ursprungligen här när vi gick igenom Google Chrome i mobilen.