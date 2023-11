Ikea-tips: 7 tips för att göra mer med dina smarta Ikea-prylar

Innan du kan börja skruva i din första smarta lampa så krävs lite förberedelser. Först och främst behöver ditt hem ha wifi-router för trådlöst internet. Det gör att dina smarta prylar kan nås via internet och är en förutsättning för till exempel att sedan kunna röststyra hemmet eller styra det när du inte är hemma.

Kom igång enkelt med Ikeas smarta hem – det här behöver du



För den som är intresserad av att göra hemmet smartare, med lampor som tänds när de behövs och släcks automatiskt när de inte behövs, är Ikea ett av de enklaste och billigaste alternativen.

Själva hjärtat i Ikeas smarta hem är hubben Dirigera. Den kommunicerar med internet och med alla dina smarta Ikea-produkter hemma. Hubben dirigera ansluts direkt till din wifi-router med ethernet-kabel som följer med. Det här innebär att för att komma igång måste din wifi-router ha en ledig kontakt där du kan ansluta ethernetkabeln och Dirigera Hubb och din wifi-router måste placeras nära varandra, just eftersom kabeln används som anslutning. För att få¨så bra förutsättningar som möjligt, både för wifi och för smarta hemmet är det bra om båda enheterna står centralt i hemmet. Om det behövs kan du komplettera med en signalförstärkare i delar av hemmet. Ikea säljer Trådfri signalförstärkare och den kostar 99 kr.

Hubben Dirigera och för den del även alla Ikeas smarta prylar styrs sedan via appen Ikea Smart Home och den finns tillgänglig för både Ios och för Android. För att komma igång och installera Dirigera-hubben är det just appen Ikea Smart Home du använder och när hubben är installerad kan du börja ansluta allt från lampor, rörelsesensorer och rullgardiner till fjärrkontroller och annat.

Fyra sätt att släcka och tända Ikeas smarta lampor utan appen

Ett smart hem ska ju förenkla, inte tvinga den som vill tända en enkel smart lampa att ladda ner en app för att göra det. Därför finns flera sätt att styra smarta prylar enkelt.

Har du ett smart hem från Ikea där du styr lampor, rullgardiner och annat kan det vara bra för till exempel gäster att även de kan släcka och tända enkelt.

1 Enklast: Gamla lysknappen tänder

En gäst som vill tända en smart lampa kan använda den gamla lysknappen som användes innan du satte i den smarta glödlampan. Värt att tänka på då är dock ett par olika saker. För att ditt smarta hem ska fungera måste alla lysknappar vara “på”. Om någon knäpper av en lampknapp blir den lampan inte längre tillgänglig i det smarta hemmet förrän den knäpps på igen. Med andra ord fungerar det, om du vill tända en lampa ansluten till smarta hemmet att först knäppa av knappen och sedan på igen för att tända den. Det här kan du ställa in i Ikea Smart Home-appen. Under Inställningar och Inställningar vid start, kan du ange vad som ska hända efter ett strömavbrott då strömmen kommer tillbaka eller just när strömbrytaren slagits av. Att släcka måste man dock göra på ett “smart” sätt, till exempel med Ikea Smart Home-appen.

2 Fjärrkontroll är nya lampknappen

Just med tanke på nackdelarna i föregående punkt så har Ikea fjärrkontroller de säljer och de fungerar precis som vanliga lampknappar, men för smarta lampor. De kräver ingen app eller specialkunskap. Det är bara att trycka för att tända. Trycka för att släcka.

Fjärrkontrollen är trådlös och bärbar, men kan så klart placeras på väggen precis som en vanlig lampknapp.

3 Rörelsesensor sköter det

Att styra lampor med hjälp av rörelsesensor fanns långt innan hemmen kunde kallas smarta. Rent mekaniska lösningar som tänder lampan i det mörka förrådet när du öppnar dörren är ju ett exempel på det och det finns mer eller mindre smarta vidareutvecklingar på det. Ikeas smarta hem kan utrustas med en rörelsesensor. På det sättet kan lampan i badrummet, förrådet eller skafferiet tändas när du eller en gäst ska in och släckas automatiskt när det är tomt igen. Inget krav på app eller teknikkunskap när väl inställningen är gjord. I Ikea Smart Home-appen kan du även ställa in automatiska scheman, till exempel att en lampa ska släckas när solen går upp och tändas när solen går ner.

4. Röststyrning

Google Assistant och Siri går att koppla till Ikeas smarta hem-prylar.

För att ni ska kunna röststyra era smarta prylar behöver du koppla Ikeas smarta hem till Apple Hem eller Google Home. Då kan du genom att prata till din telefon eller smarta högtalare be den om att tända eller släcka lampor, dra upp smarta rullgardiner och annat som det smarta hemmet möjliggör.

Hur du aktiverar röststyrning av ditt smarta Ikea-hem kan du läsa mer om i ett separat tips här nedan.

Viktigaste smarta prylarna som passar i Ikeas smarta hem

Ikea har gjort en ambitiös satsning på smarta hem och har ett utbud av produkter som växer kontinuerligt. Här tittar vi närmare på de produkter som passar bäst när du ska börja göra ditt hem smart.

När du väl köpt Ikeas smarta hubb Dirigera, som är hjärtat i Ikeas smarta hem-lösning, är nästa steg att köpa smarta produkter att ansluta till den. För att kunna göra dina befintliga produkter smarta, utan att behöva köpa helt nytt, så är lampan Trådfri och eluttaget som även det heter Trådfri en bra start.

Trådfri LED-lampa

Lamporna Trådfri säljs i en lång rad olika modeller och även i kombination med Trådfri fjärrkontroll eller Trådfri dimmer. Det finns olika lampor med olika socklar, det finns lampor med klart glas eller vitt samt även sådana där du kan byta färg på ljuset.

Trådfri LED Pris: 99 kronor och uppåt

Trådfri Trådlöst uttag



Med Trådfri trådlöst uttag kan du göra dina gamla osmarta produkter möjliga att styra smart. Du kan koppla in kaffebryggaren, det extra elelementet, en gammal radio eller något annat och på det sättet kunna sätta på och stänga av dessa med mobilen.

Trådfri trådlöst uttag Pris: 149 kronor

När du väl är igång kan du sedan utöka ditt smarta hem med en lång rad andra produkter. Ikeas smarta hem består av en lång rad olika typer av smart belysning, rullgardiner, strömbrytare, högtalare och luftrenare.

Få koll på allt du kan koppla till Ikeas smarta hem: Här är hela utbudet

Ikea har snabbt utvecklat ett brett sortiment av produkter för det smarta hemmet. När du väl har startat med hubben och några lampor finns det mycket mer att upptäcka.

För att få en helhetsbild tittar vi närmare på alla de kategorier av produkter som Ikea erbjuder inom smarta hem.

Smart belysning

Det utan tvekan största området är smart belysning. Från att ha börjat med ett par glödlampor finns nu ett utbud på över 100 olika ljuskällor. Allt från integrerad belysning till taklampor, golvlampor, dimningsset och fristående lampor.

Läs mer om den smarta belysningen hos Ikea.

Fjärrkontroller, sensorer och fjärrströmbrytare

Med fjärrkontroll kan du styra lampor och annat även utan appen. Ett trådlöst uttag till en befintlig produkt kan göra den smart i bemärkelsen möjlig att styra på distans och med en rörelsesensor kan du få lampan att tändas automatiskt när du kommer in i rummet. Och släckas när du gått ut igen.

Läs mer om olika styrsätt hos Ikea.

Smarta rullgardiner

Ikeas smarta rullgardiner gör att du kan bli varsamt väckt genom att gardinen dras upp när du behöver vakna och dagsljuset då släpps in. Smarta rullgardiner kan i Ikea-appen styras baserat på tid eller anpassas till solens upp- och nedgång. Anslut Google eller Apple så får du fler styrmöjligheter.

Läs mer om smarta rullgardinerna hos Ikea.

Wifi-högtalare

Ikeas högtalarserie Symfonisk har skapats tillsammans med Sonos och kan styras både via Ikea Smart Home-appen till viss del, men framförallt i Sonos-appen. Ikeas Symfonisk-högtalare finns i form av lampa kombinerad med högtalare, som tavelram med högtalare och som bokhyllehögtalare.

Läs mer om Ikeas Sonos-högtalare i Symfonisk-serien hos Ikea.

Luftrenare

Ikeas luftrenare finns i flera olika modeller, både fristående och där de integrerats i ett bord. De kombineras lämpligen med luftkvalitetsmätarna Vindriktning eller Vindstyrka.

Läs mer om Ikeas luftrenare och luftkvalitetsmätarna på Ikeas sajt.

Styr dina Ikea-prylar smartare - så gör du automatiseringar

Med ett smart hem från Ikea kan du låta en samling av flera produkter agera som en. Och du kan automatisera det här så att allt sköter sig mer eller mindre självt, på din order. Funktionen heter i Ikea Smart Home-appen Scener. Du hittar den i botten längst ner och ikonen ser ut som en glittrande stjärna. Här kan du gruppera flera anslutna produkter och bestämma när de ska tändas, släckas, dras upp eller ner. Beroende på då vad det handlar om för produkt.

Först väljer du vilka produkter som ska ingå i scenen och vad scenen ska heta. I vårt exempel heter scenen “Vakna” och den låter flera olika lampor i hemmet tändas på given signal. Har du även en ansluten smart rullgardin kan du se till så att lamporna tänds och rullgardinen åker upp alla vardagar 07.00, till exempel. Du kan välja att scener ska aktiveras på en specifik tid, eller kopplat till när solen går upp eller ner.

För att göra mer avancerade automatiseringar, till exempel baserat på din position behöver du koppla Ikea Smart Home till Apple Hem om du använder Iphone eller Google Home på en Android-telefon. Läs mer om det i det separata tipset om just det.

Ikea-tips: Så får du röststyrning till dina smarta prylar

Siri såväl som Google Assistant kan styra Ikeas smarta hem.

Ikeas app Ikea Smart Home låter dig styra ditt hem på distans, var du än är, men för att få röststyrning till dina smarta enheter måste du koppla hemmet till Google Home eller Apple Hem.

För att kunna använda röststyrning och prata med telefon eller smarta högtalare för att styra dina smarta hemmet-prylar behöver du koppla Ikea Smart Home-appen till Apple, Google eller Alexa. Det gör du genom att gå till din profil i Ikea Smart Home-appen, det är alltså ikonen nere till höger som ser ut som en person. Tryck sedan på ditt hem för att komma till inställningar och välj där Integrationer. Här kan du välja mellan Apple, Google och Alexa. Följ instruktionerna så kan du inte bara röststyra utan även denna väg koppla fler smarta produkter, även de som inte kommer från Ikea, till ditt smarta hem.

Så styr du ditt ikea-hem automatiskt baserat på din position

I Ikea Smart Home-appen kan du styra dina smarta produkter direkt med ett klick, eller baserat på tid eller solens upp- och nedgång. För att dessutom kunna syra hemmet baserat på din position måste du ansluta Ikea Smart Home till Google eller Apple. Då vet systemet var du är och du kan till exempel se till att alla lampor automatiskt släcks när den sista personen går hemifrån och att lampor tänds när någon av er kommer hem, så ni slipper famla i mörker.

För att det här ska fungera med en Iphone krävs koppling till Apple Hem och med Google Home som ju finns för både Ios och Android krävs en Android-telefon för att systemet ska kunna känna av din position och låta dig sätta upp regler som drar nytta av den.