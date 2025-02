Mobil svarar om Telenor-problem, seniorklocka, Airtag-konkurrenter och mer utrymme i Google Foto

Varför vill appen ha tillgång till min telefonfunktion?

Fråga: Jag har använt Samsung Pay och nu Samsung Wallet för att betala med. Men nu efter någon uppdatering vill de plötsligt ha tillgång till min telefonfunktion för att köra igång appen. Tycker det verkar onödigt. Vet ni vad det handlar om?

Elias Nordling svarar: Enligt Samsungs FAQ till Wallet behövs tillgång till telefonfunktionen för att kunna bekräfta din identitet när du registrerar dig för tjänster. Jag skulle gissa att man i många länder har återuppringning för att bekräfta identitet, men i Sverige är det ju främst BankID som gäller. Trots det har man alltså valt att göra denna behörighet obligatorisk.

Får inte klocka att funka med Telenor

Fråga: Jag har sedan i julas försökt att koppla upp min dotters julklapp (Apple Watch) till Telenors nät. Jag följde de instruktionerna som finns i deras app men gick bet. Man ska göra några åtgärder och sedan få ett bekräftelse-SMS för att verifiera sig som användare. Det messet kommer aldrig.

Efter julhelgen ringer jag Telenor där de säger att jag ska göra samma sak som jag redan gjort med förväntat resultat… När supporten ger upp skickar de mig till närmsta butik där allt kommer att ordna sig.

Jag åker dit och samma sak utspelar sig igen och butikspersonalen ger upp. De hänvisar till teknisk support men de jobbar inte helger så det blir till att vänta till nästa helgfria vardag.

Jag ringer Telenor, berättar om mitt ärende och får göra samma sak igen tills kundtjänst ger upp och ”skapar ett ärende”!

Nu trodde jag att det skulle lösa sig! Någon vecka senare får jag ett SMS där de ber mig göra det som hittills inte funkat men vem vet, det kanske funkar om man gör det oftare?

Jag provar och messar tillbaka att det inte gav resultat. Då dröjer det några dagar tills jag får nytt förslag på vad jag ska göra.

Så här håller det på med ett till två mess i veckan på förslag eller chansningar på vad som kan vara en lösning.

Konsekvent vägrar Telenor att låta mig prata med teknikerna med motiveringen att det är svårt för dem att ringa!!! Men att skicka SMS klarar de i vart fall!

Vart kan jag vända mig för att få mobiluppkopplingen att fungera (allt annat fungerar inkl wifi)? Behöver jag byta operatör för att det ska fungera?

Kan jag vända mig till någon myndighet för att få det att fungera?

Erik Mörner svarar: Det där påminner mig om när jag försökte skaffa abonnemang till min klocka med just Telenor 2021. De verkar ha fortsatta problem. Det var felmeddelanden, tillfälliga underhåll ”försök om någon vecka igen” och ett tiotal motsägelsefulla samtal med väntetid till kundtjänst under en dryg månad, samt flera besök i butik för saker som de inte kunde göra per telefon. Efter ungefär en och en halv månad fick vi det till slut att funka, men deras system för att hantera det här verkar gravt undermåliga fortfarande.

Vilken service och tjänster företag erbjuder har ju inte direkt myndigheterna kontroll över, så får ni det inte att fungera skulle jag råda att byta operatör.

Klocka som säkerhet för äldre

Fråga: Är en fortfarande aktiv 90-åring som letar efter klockan som kan rädda mig om jag skulle t ex falla under en skogspromenad. Har haft en "Safekid",men den var mycket känslig, råkade få en stöt mot en bordskant och "dog".

Samsung Galaxy Watch Ultra

Jag har förstått att utbudet för mig är begränsat och svårfunnet. Finns denna klocka, som jag önskar mig?

Elias Nordling svarar: Det beror lite på om det ska vara en klocka som har egen uppkoppling eller om det räcker med att den fungerar om mobilen är i närheten. Om den ska ha egen uppkoppling är Samsung Galaxy Watch och Apple Watch tydliga alternativ. Bägge har tåliga varianter men de är rätt dyra och de vanliga klarar ändå det mesta. Om det räcker med att klockan sköter uppkopplingen är även Garmin värd en titt. Alla har nödlarmsfunktioner och falldetektering. Sedan finns det särskilda larmklockor för äldre från bland annat Doro men de är nog inte lika robusta.

Moto G75 i olika utföranden

Fråga: Jag har läst om ovan mobil, låter som ett bra alternativ. När man tittar runt hos till exempel Elgiganten så visar det inte samma prestanda. Släpper Motorola samma mobil med olika prestanda?

Motorola Moto g75 5G

Elias Nordling svarar: Det är vanligt att en mobiltelefon kommer i flera utföranden med olika konfiguration på arbetsminne och lagring till olika pris. Det är mindre vanligt, men det händer att samma mobil finns med olika processoruppsättning också. Ofta finns det fler varianter än vad som säljs i Sverige, och när vi skriver om en mobil brukar vi kolla med tillverkaren vilken eller vilka varianter den säljs i. Sedan kan den ändå förekomma i flera varianter än vi fått uppgift om, och det kan dels bero på att den distribueras i andra varianter i våra europeiska grannländer och därför finns i onlinebutiker som säljer i Sverige men har lager i annat land. Dels kan det bero på att tillverkaren tecknat ett avtal med någon återförsäljare att sälja en mobil i en variant exklusivt hos dem. Och slutligen händer det att tillverkaren helt enkelt släpper telefonen i fler varianter i Sverige efter att vi skrivit om den.

Ingen åtkomst till utlovad samtalsinspelning

Fråga: Hej, Läste ditt test av telefonen. Tänkte fråga dig. Jag har köpt en Samsung Galaxy S25 Ultra, fick den igår. Allt har fungerat bra. När jag igår ringde med telefonen fanns en liten ikon i samtalet man kunde trycka på för spela in samtalet. Det fungerade.

Sen när jag konfigurerade klart alla övriga appar efter återställningen så har denna ikon försvunnit. Mao kan jag inte längre spela in samtal. Jag har gjort sammanlagt 3 fabriksåterställningar för att försöka få tillbaka möjligheten att spela in. Men det lyckas ej.

Har du någon aning om vad detta handlar om? Jag köpte telefonen för kunna spela in samtal, det var en väldigt stor anledning.

Tack. Ha det fint.

Erik Mörner svarar: Hej! Inledningsvis hade inget av våra testexemplar samtalsinspelningen. Vi fick information att den skulle komma 7 februari i samband med officiell säljstart. Sedan den 6 februari dök funktionen upp i vår S25 Ultra så jag kunde testa, men inte i S25 eller S25 Plus. Då fungerade det i alla fall på S25 Ultra så jag kunde prova, men när jag kollade med Samsung så meddelade de att funktionen är försenad och att den förhoppningsvis kommer inom kort. Jag har sedan dess också fått förklaringen att anledningen till att det fungerade i min S25 Ultra var att den hörde till en speciell förhandsproduktion och inte har exakt samma mjukvara som de enheter som säljs i butik. Inga av de kunder som köpt telefonerna har alltså ännu tillgång till samtalsinspelningen.

Senast jag pratade direkt med Samsung i Sverige, den 20 februari var beskedet att det ännu inte fungerar för någon som köpt telefonerna i Sverige och de kan inte ge någon tidsplan för när funktionen ska aktiveras.

Uppdatering till hur gamla Samsung-mobiler

Fråga: Hej, du skriver om uppdatering till Android 15 och UI7 på Samsung mobiler. Så skriver du att de som har äldre Samsung-mobiler kan få vänta länge på uppdateringar. Jag har en S22 plus, den känns verkligen inte som en äldre mobil. Vad räknas som en äldre mobil i det här sammanhanget?

Foto: Erik Mörner

Erik Mörner svarar: Det jag menade med äldre var bara ”berättigad till uppdatering men äldre än S25”. Idag är det ju bara S25-serien av Samsungs mobiler som levererats med One UI 7. I just uppdateringssammanhang är faktiskt S22 ganska gammal. Den är utlovad fyra uppdateringar, så därför bör One UI 8 och Android 16 bli dess sista uppdatering. Även S21 är utlovad fyra års uppdateringar så One UI 7 blir den sista uppdateringen för den serien. Exakt vilka funktioner som kommer med i en uppdatering kan dock skilja sig. Samsung anger till exempel att Galaxy AI finns stöd för, förutom i S25 även i Galaxy S24-serien, Galaxy S23-serien, Galaxy S22-serien, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 och Z Flip 4 samt när det gäller surfplattor på Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra, Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra och Tab S8, S8 Plus och S8 Ultra från och med förra året.

Uppföljning: Mera test och jämförelse av Moto Tag, Tile, Airtags och Samsung Smarttag

Fråga: Hej testet av Moto Tag var en väldigt intressant artikel. Jag har sedan många år tillbaka en Tile. Det hade varit väldigt intressant att även denna jämfördes i en hitta-jämförelse. Men här skulle jag vilja kanske att man provar ex en plats lite mer utanför centrum.

Även de andra hittarna som chippotle och bumebelbee eller vad de nu heter hade varit kul att se utvärdering av.

Väldigt bra artikel!

Erik Mörner svarar: Hej, tack. Ja, jag låste något annat test av Moto Tag innan och förundrades av att dom där inte alls hade utvärderat hur möjligheterna att faktiskt hitta en borttappad pryl var. Jag hade en Tile, en sån man inte kan byta batteri på, som jag lämnade på en återvinningsstation för ett par månader sedan. Så då kunde jag följa positionen en längre tid och även om det inte var på exakt samma ställe som jag nu lämnade brickorna var min känsla då att Tile tappar i räckvidd och förmodligen är en bit sämre än Moto/Google är idag. Går inte att jämföra rätt av för det var på en annan mindre trafikerad plats på Södermalm, men då kunde det dröja många timmar innan positionen uppdaterades.

Antar man att fördelningen av användare är jämn mellan stad och land så bör ju mätningar centralt ge samma resultat, så att man i mindre tätbebyggda områden får samma ordningsföljd, men bara behöver vänta längre för att få resultatet. Sen är det så klart alltid en viss mått av slump beroende på var man mäter och vilka som råkar befinna sig där just då.

Resultaten för tex Chipolo & Pebblebee blir ju samma som för Apples AirTags eller Moto Tag eftersom de använder samma nätverk.

I januari passade jag på att ta med AirTags, Moto Tag, Tile och Samsung Smarttag när jag reste till Xiaomis lansering och lade alla i min väska som jag checkade in. Generellt kan man säga att AirTag är bäst och Tile sämst. Jag anar att Tile tappar konstant i och med att de tappar användare.

Använda taggarna på plats i Prag, flög via Warszawa till Arlanda och det är ju alltid ett visst mått av slump inblandat. Just när jag landat på Arlanda hittade alla fyra mitt bagage direkt efter att jag gått av planet. I Prag var Tile långsammast, när de övriga hittade varje kvart eller oftare kunde det ta över en timme mellan uppdateringarna för Tile. I Warszawa på flygplatsen var även där Tile långsammast med uppdateringarna.

Fullt i Google Foto, vad göra?

Fråga: Jag har tydligen för många bilder i Google Foto så det säkerhetskopieras inte längre, vad gör jag åt det?

Erik Mörner svarar: Ett smidigt sätt att spara på utrymme i Google Foto som är relativt nytt och inte fanns förut, är möjligheten att låta Google Foto skala ner upplösningen på redan sparade bilder. När du ställer in Google Foto från början får du alltid välja att säkerhetskopiera i originalkvalitet eller att spara lagringsutrymme. Det senare alternativet innebär att upplösningen dras ner till 16 megapixel och på video till 1080p samt att innehållet i sig komprimeras.

Har du redan bilder och videoklipp i full upplösning kan du se till att Google komprimerar dessa. Det kan du göra via webbversionen av Google Foto. Du hittar alternativet för att frigöra lagringsutrymme och konvertera befintliga foton och videor här: https://photos.google.com/quotamanagement