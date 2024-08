Spela in telefonsamtal i Sverige: det här gäller

Det är i Sverige lagligt att spela in telefonsamtal om personen som spelar in själv deltar i samtalet. Du behöver alltså inte informera den andra personen om att samtalet spelas in. Det är dock olagligt att spela in samtal om du inte själv deltar i samtalet, vilket räknas som olovlig avlyssning och kan leda till straff.

Du behöver med andra ord inte informera den du talar med att samtalet spelas in, oavsett om du ringer upp eller blir uppringd.

Det här är ett utdrag ur en artikel som tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela artikeln hittar du här.