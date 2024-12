Streamingtjänsten Apple TV Plus blir gratis en kort tid

3 till och med 5 januari blir streamingtjänsten Apple TV Plus, med såväl tv-serier som filmer helt gratis. Apple erbjuder ibland gratis provperioder men nu blir hela katalogen med filmer och serier, många tillgängliga bara här, gratis för alla.

Apple TV Plus finns inte bara tillgängligt i Apple-produkter. Du kan även se innehållet i många smart TV-apparater, i Google TV samt via webben i valfri enhet på tv.apple.com. Det enda som behövs för att utnyttja erbjudandet utan avgift är att du har ett Apple-konto för att logga in. Och har du inte det kan du skaffa ett gratis.

Vill du sedan fortsätta kostar Apple TV Plus 99 kronor i månaden.