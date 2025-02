Att få appnotiser till klockan är en av de mer användbara funktionerna även när telefonen är i närheten. Beroende på klockmodell kan du ofta svara på meddelanden med förvalda svarsalternativ som du kan redigera, till exempel ja, nej, OK, och jag kan inte svara just nu, eller så kan du diktera svar som översätts till text. En del klockor låter dig pilla in text på ett för litet skärmtangentbord.

Så fort du lämnar de förvalda svaren är det ofta enklare att hala upp mobilen än att pilla på klockan, men om mobilen inte är med är det så klart en annan femma.

Att svara på meddelanden utan att ha med mobilen är nog den funktion som du har störst chans att få glädje av om du väljer en klocka med inbyggt esim. Till skillnad från de flesta andra funktioner som kräver uppkoppling påverkar den inte batteritiden på klockan särskilt negativt, eftersom ett meddelande kräver en väldigt kort tids internetuppkoppling.

