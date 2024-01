Tips: Checklistor och att-göra-appar hjälper dig att hålla ordning

Annons

För många är förmodligen det enklaste sättet att hålla ordning på tillvaron att helt enkelt ha en lista med saker man behöver göra. Appar med checklistor har vanligen kryssrutor som du kan kryssa i när du utfört uppgiften. Det är både tillfredsställande att se en uppgift försvinna och kan vara till hjälp då du inte bara kan se vad du har kvar när dagen är slut, utan också vad du har åstadkommit i form av utförda uppgifter.

Exempel på bra anteckningsappar för krysslistor är Google Keep, Simplenote, men också specialiserade att göra-appar som Todoist, Microsoft To Do och Toodledo.

En funktion som du gärna vill ha till dina krysslistor är möjligheten att nollställa dem. På så sätt kan du skapa särskilda listor för komplicerade rutiner som du gör mer än en gång, men där du lätt glömmer något. Ett exempel är packlistor. Om du har skapat en universell packlista för när du ska ut och resa där allt du kan tänkas behöva är uppskrivet kan du börja packningen med att kryssa för allt som inte gäller för just den resa du ska på. Ett enklare exempel är en lista över allt du behöver komma ihåg att packa med dig när du ska gå och träna, som handduk, hänglås och deodorant. Tränar du på gym kanske du vill ha en checklista över vilka övningar du gör, men då är det läge att skaffa en särskild träningsapp, och det är ett ämne för en annan artikel.

En annan bra funktion är möjligheten att dela checklistor. På så sätt kan man till exempel ha en gemensam inköpslista för familjen där alla kan skriva upp om något tar slut i hushållet.

Specialiserade att-göralisteappar låter dig ofta skapa mer avancerade strukturer. Du kan märka upp dina att-görapunkter med taggar och därmed sortera dem i kategorier. Du kan sätta prioritet på dem så att de sorteras i viktigast först. Du kan ge dem ett datum när de ska vara klara och sätta en påminnelse som gör att telefonen ger dig en avisering när du måste vara klar med uppgiften.

Allt det här kan naturligtvis skapa bättre struktur, men det ger också mer administration. Är “hämta paket” en trea eller en fyra i prioritet? Det kanske måste göras i veckan men inte idag? Risken är att du får en att göra-lista som blir dåligt underhållen och du därför inte tar på allvar. Det kan fungera minst lika bra med en enklare struktur, till exempel en lista på saker det vore bra att få gjort de närmsta dagarna och en annan med saker som behöver bli gjorda på längre sikt, där du flyttar punkter mellan listorna allteftersom du betar av dem. Ett annat förslag är en lista för saker att få gjorda på jobbet och en annan för fritiden.

Det här tipset har tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Tipset publicerades ursprungligen här när vi gav plus-medlemmar tips till hur du organiserar tillvaron med mobilen.