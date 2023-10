Tips: Personlig röst får din Iphone att prata med din röst – så gör du

Funktionen är egentligen utvecklad för att den som riskerar att få talsvårigheter ska kunna göra sig förstådd, men ändå värd att nämna. För funktionen Personlig röst är en intressant teknikdemonstration. Det hela går ut på att du läser in 150 olika fraser på engelska, fraser som din Iphone spelar in. Baserat på de här fraserna skapar Iphone sedan en syntetisk röst som härmar dig och som kan användas för att läsa upp valfri text du skriver in.

Var beredd på att skapandet av din röst tar ett tag, eftersom du först måste läsa in 150 fraser på engelska, vilket tar kanske 15-20 minuter och sedan måste vänta en hel natt på att Iphone ska bearbeta informationen innan du kan prova resultatet.

Börja med att söka upp en tyst miljö där du inte blir störd. Under Inställningar, Hjälpmedel, Personlig röst hittar du funktionen och här väljer du att skapa en personlig röst Nu får du följa instruktionerna och läsa in de 150 olika fraserna på engelska. Tyvärr finns funktionen ännu inte tillgänglig på svenska. När detta är klart behöver telefonen ungefär 10 timmar på sig att bearbeta informationen innan rösten är skapad. När det är gjort kan du trycka snabbt tre gånger på sidoknappen för att få fram ett textfält där du kan skriva meningar du vill att rösten ska säga.

