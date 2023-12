Tips: Så rättar du fel i Google Maps, och andra sätt att bidra

Annons

Google samlar in mycket av det innehåll som presenteras i Google Maps på egen hand. De har ju till exempel bilar som åker runt och kartlägger vägnätet och tar bilder till Streetview. Google tar dock även hjälp av företag som vill synas och av privatpersoner som vill bidra med information som sedan kvalitetssäkras så att den stämmer. Det är här du kommer in i bilden. Hittar du en plats, till exempel en ny restaurang som inte finns med i Google Maps, kan du lägga till den. I menyn du får fram när du klickar på din bild hittar du detta alternativ under rubriken “Lägg till en plats som saknas”. Det går även bra att till platser som redan finns lägga till recensioner, bilder, filmer och annan information för att hjälpa nästa besökare. Här kan du rätta felaktiga öppettider, korrigera adressen om den är fel, lägga till menyer så att besökare kan se vad som serveras samt lägga till eller rätta annan information.

När du hittat en befintlig plats i Maps och vill bidra med information kan du göra det genom att sätta ett betyg, 1-5 stjärnor och skriva en recension, lägga till dina egna foton eller lägga till information till exempel om det finns handikappanpassad ingång, om man kan betala med kort, om de har hemleverans och så vidare. En bra startplats för att bidra är helt enkelt knappen “Bidra” som ser ut som ett plustecken och ligger i den nedre menyraden med ikoner i Maps-appen.

Som tack, utöver att du gjort en god gärning, kan du få poäng som visas i ditt konto på Google Maps, där även alla dina bilder, recensioner och tips samlas för andra att ta del av, eftersom alla dina bidrag är kopplade till din Google-inloggning.

