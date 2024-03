Tips: Så skickar du e-post med schemaläggning i Gmail

Annons

Jobbar du på lite udda tider kan du ha nytta av att tidsinställa meddelanden. Det här går lätt att göra i mobilen, men använder du telefonens inbyggda e-post, Apple Mail i Iphone till exempel eller Samsung Mail i en Android måste du byta till Gmail-appen. Den finns för Ios att ladda ner och är integrerad i Android. I Gmail-appen trycker du på de tre punkterna bredvid “Skicka”-knappen för att istället skicka med schemaläggning.

Kanske vill du be kollegan om en tjänst utan att för den skull störa sent på kvällen. Sätt schemlägggningen då till exempelvis morgonen efter. E-posten hamnar då väntandes i mappen Schemalagt i Gmail, så ångrar du dig kan du gå in där och ändra schemaläggning för meddelandet så länge det ännu inte skickats.

Det här tipset har tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Tipset publicerades ursprungligen här när vi gav plus-medlemmar tips på funktioner i Gmail.