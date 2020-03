Evernote: Mer anteckningsfunktioner än du behöver

När det gäller synkade anteckningar är Evernote både en av de äldsta och en av de mest funktionsrika tjänsterna, på gott och ont. Bredden i plattformsstödet är större än de flesta andra tjänster, och förutom appar till både Ios och Android finns webbversion, datorappar, klockappar med mera med mera.

I grunden är det förstås ett anteckningsprogram och mängden funktioner för att formatera text, layouta och lägga in bilder ställer sig inte i vägen för lite snabba anteckningar. Skulle du råka klippa och klistra in något som sabbar utseendet kan du städa bort all formatering. Eller så använder du Evernote som en fullständig ordbehandlare, vilket det i praktiken är.

Det är också en molntjänst, för du kan ladda upp såväl bilder som filer i systemet. Detta är knappast systemets styrka, och får läggas till den långa lista av funktioner som finns i Evernote som jag personligen aldrig använder.

Översiktsvyn för anteckningar är bra, och du kan märka upp dem med taggar för att lättare sortera och hitta anteckningar. Men Evernote är bara gratis i sin lightversion, och vill du använda den på mer än två enheter måste du betala för tjänsten. Detta gäller också om du vill kunna dela anteckningar med andra.

Evernotes ålder kanske märks tydligast när det gäller synk. Där många andra system synkar automatiskt och omärkligt måste man inte sällan tänka på att stänga anteckningen eller på dator synka manuellt för att man inte ska få flera versioner av samma anteckning. Systemet upptäcker detta och låter dig granska dubbletterna, men det vore bättre om det aldrig hände.