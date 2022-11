Test: Apple Iphone 14 Plus – Ger ny valfrihet

Apples Iphone 14 Plus är den första i sitt slag och det är en telefon som ger valfrihet på ett vis vi inte sett tidigare. På samma sätt som det varit brist på Android-mobiler med bra prestanda och liten skärm har den som föredragit en Iphone med stor skärm varit hänvisad till den allra dyraste modellen som förutom stor skärm även maxar funktioner som kamera och annat.

Att Iphone 14 Plus ger dig valfrihet här innebär så klart även valfrihet att välja en annan telefon som tilltalar dig mera. I och med årets Iphonesläpp har Apple förändrat uppställningen och det innebär att det nu bara är de två Pro-versionerna som får senaste systemchippet och att Iphone 14 Plus är identisk med Iphone 14 i allt utom skärmstorlek och batteristorlek.

Är det just en telefon med stor skärm du varit ute efter men ryggat tillbaka inför Pro Max-modellerna erbjuder IPhone 14 Plus förutom ett 3000 kronor lägre pris även en lägre vikt. pro-modellerna av Iphone har ju ram i rostfritt stål, medan Plus har ram istället i aluminium och det är en av flera faktorer som gör skillnad och innebär att Plus är tydligt lättare än Pro Max.

Ingen optisk zoom

Ser vi till kamerorna så har det alltid varit så att Pro-modellerna har optisk zoom, vilket saknas i de här billigare modellerna och så är fallet även idag. Iphone 14 Plus kan ta bilder i mörker som Pro-modellerna, men när det kommer till optisk zoom blir du utan.

Över huvud taget så är nyheterna i denna första Plus-modell av Iphone få, mycket eftersom den liksom sin systermodell har så mycket gemensamt med förra årets Iphone. A15-chippet istället för det nyaste A16 till exempel och Iphone 14 Plus behåller sensorpanelen i toppen av skärmen som vi känner igen sedan Iphone X och har inte Always on display eftersom den här skärmen inte stödjer varken högre eller lägre uppdateringsfrekvens än det normala 60 hertz.

Mera batteri

En av de stora fördelarna med större Iphones har varit batteritiden eftersom en större telefon med större skärm också ger plats för ett större batteri. Här placerar sig Iphone 14 Plus dock märkbart efter Pro Max-modellen trots lika stort batteri, troligen beroende på att skärmen inte är lika strömsnål.

Även om Iphone 14 Plus inte introducerar särskilt många nya funktioner jämfört med föregående års Iphone så finns här så klart alla de nyheter vi sett under senaste åren, vilket blir tydligt om du byter upp dig från en Iphone som har några år på nacken. Det du då kommer märka är bland annat bättre batteritid, den tåligare oled-skärmen med Ceramic Shield som gör risken mindre att skärmen går sönder om du tappar telefonen, du märker trådlös laddning, 5G-stöd, Face ID och telefonen har den nya möjligheten att känna av om du råkat ut för en bilolycka, men den funktionen hoppas vi ju att du inte behöver använda.

Valmöjligheten Iphone 14 Plus introducerar handlar framförallt om att välja stor skärm.