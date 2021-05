Test: Asus Zenfone 8 Flip – Tar sin egen väg

Det är nästan så man känner att det är synd att Asus Zenfone 8 är så bra, när dess design är så daterad. Redan förra året och till viss del året innan det så påpekade jag att Zenfones design bygger på att det inte finns några bra selfiekameror med själva kameran integrerad i skärmen utan sensorpanel eller kamerahål. De två självklara fördelarna med den här snurrande kameramodulen är ju dels att du får alla kamerorna även för selfies och dessutom att du får en skärm där bilden inte störs av en inkräktande kamera. En stund såg det här med snurrande kameror ut att bli en grej, men det var 2019 och sedan dess har Asus varit mer eller mindre ensamma om detta. För man måste ju även räkna in nackdelarna med en sån här lösning. De rörliga delarna medför en ökad risk för fel, särskilt om du skulle tappa telefonen i marken, och den bidrar även till att telefonen inte är vattentålig. Det är svårt att få till med just de rörliga delarna.

Kanske är det detta som Asus känner på sig, för i år får denna Zenfone, som är snarlik förra årets och förrförra årets, sällskap av ett litet flaggskepp. Zenfone 8 Flip är visserligen utrustad med toppkretsen Snapdragon 888 och har det mesta du kan begära av ett flaggskepp idag, men systermodellen Zenfone 8 är den som har vassast specifikationer, tydligast genom att den har 120 hertz skärmuppdatering medan denna Zenfone 8 Flip får nöja sig med 90. Ändå tycker jag det är högst påtagligt att Zenfone 8 Flip är snabb. Jag märker det när jag växlar mellan appar, jag märker det när jag laddar ner och installerar appar. “Vänta är appen redan installerad och klar, jag hade ju knappt hunnit trycka”, är en tanke som återkommer.

Inget som stör

Väl igång med telefonen så är skärmen en av styrkorna. Som jag varit inne på så är den helt utan kamerahål eller sensorpanel tack vare snurrkamerorna och fingeravtrycksläsaren är optisk och sitter direkt i skärmen. Den kunde varit snabbare, men fungerar i alla fall helt okej. Skärmen i sig är av Amoled-typ och har både bra ljusstyrka och färgåtergivning. Gränssnittet som Asus använder heter Zen UI och här är det framförallt Googles vanliga appar i fokus kombinerat med en mängd inställnings- och anpassningsmöjligheter. Det är alltså ett rent gränssnitt där Asus koncentrerat sig på att varsamt komplettera det som redan finns och inte ösa på med onödiga extraappar för funktioner som Google redan sköter tillfredsställande. För att ge exempel på inställningsmöjligheter kan jag berätta att du i inställningarna för skärmen inte bara kan ändra till exempel uppdateringsfrekvens och ljusstyrka utan även strömknappsmenyns utseende, animeringshastighet i gränssnittet, statusfältets ikoner och anpassa hur Led-indikatorn fungerar.

För ja, i botten på telefonen, bredvid usb c-kontakten finns en liten lampa som lyser och indikerar till exempel att du har ett missat samtal eller för den skull hur laddad telefonen är, när sladden är ansluten. Grön visar då till exempel att telefonen är fulladdad. Just att ha denna lampa i botten känns dock lite avigt. Personligen uppskattar jag mer funktionen för Always on Display, som också finns, som ju fyller ungefär samma behov, men dessutom kan visa mer information.

Bra och dåligt ljud

På pappret har Zenfone 8 Flip stereohögtalare, men de imponerar inte även om telefonen faktiskt gör ett bra jobb att utnyttja dem så långt det går. Telefonen kommer med en särskild Audio Wizard, en app där du kan anpassa ljudet till olika sammanhang, samt justera bas och diskant. Verktyget Audio Wizard hjälper svenska bolaget Dirac Asus med och det hörs att de vet vad de pysslar med. Nackdelen är dock att den ena av de två stereohögtalarna, den i toppen, är betydligt svagare än den i botten så stereokänslan blir lite lidande.

Utöver Audio Wizard erbjuder telefonen även andra former av anpassning, kanske till viss del ärvt av Asus spelvarumärke ROG där prestanda är i centrum. Zenfone 8 Flip har fem olika systemlägen där du kan anpassa tillgänglig prestanda kontra batteritid. Utöver tre förinställda lägen och ett dynamiskt finns även ett avancerat där du i detalj kan ange hur olika aspekter på prestanda ska prioriteras. Dessutom finns så klart ett spelläge där du kan se till att aviseringar blockeras, systemprestandan optimeras och skärmbilden kan spelas in, för att nämna något då av vad Game Genie kan hjälpa dig med.

Att de tre kamerorna som alltså både kan agera huvudkameror och selfiekameror gör Zenfone 8 svårslagen på just selfies är självklart, men jag vet inte om skillnaden är jättestor ändå. Zenfone 8 är duktig på porträttläge och den tar detaljrika, fina bilder, men det är inte så att konkurrenterna i toppsegmentet är dåliga på selfies. Skillnaden är dock tydlig i mörker, där är det betydligt lättare att ta bra selfies med Zenfone 8 Flip än med någon av de senaste flaggskeppens ensamma selfiekameror. Dessutom hävdar Asus att den snurrande kameramodulen möjliggör en del kreativa fotomöjligheter. Jag håller med till viss del. Objektfokus är en sak som man faktiskt kan ha nytta av. Selfiekameror brukar ju traditionellt fokusera på ansiktet och då blir det fel om du visar upp en pryl i bild, om du till exempel gör någon slags instruktionsvideo, för då fokuserar kameran fortfarande på ditt ansikte. Det här har Asus fixat i Zenfone 8 Flip, så det klarar den bättre. Den automatiska funktionen för panorama tycker jag dock bara försämrar. Den förutsätter att du håller telefonen stilla medan kameramodulen snurrar runt, men resultatet är svårare att förutse än vid vanlig panoramabildtagning och ofta får jag med mig själv på bild ute i kanten vilken inte är meningen. Det traditionella sättet att ta en panoramabild, att du helt enkelt sveper med kameran över motivet är betydligt bättre och även det finns lyckligtvis så man kan ta panoramabild manuellt även med Zenfone 8 Flip. I övrigt tar Zenfone 8 Flip bra bilder generellt. I mörker klarar den sig också fint, men når inte upp till samma nivå som de bästa.

Ansiktsigenkänning om du väntar

Trots att selfiekameran sitter i den rörliga kameramodulen så har Asus Zenfone 8 Flip ansiktsigenkänning. Den finns alltså som ett komplement till fingeravtryckssensorn i skärmen och exempelvis pinkod. Det här gör att ansiktsigenkänning tar 2-3 sekunder, eftersom du först måste svepa på skärmen och sedan måste kameramodulen hinna fram och ta en titt på dig. Därför är förmodligen fingeravtrycket det smidigare sättet, särskilt när det är lite mörkare och kameran kan ha svårt att identifiera dig snabbt.

Annars, till det yttre är Zenfone 8 Flip en bastant telefon och på sidan sitter av- och påknappen som dessutom har fler funktioner. Ett lite längre tryck kan ta dig till snabbmenyn med Google Pay och två snabba tryck i följd kan starta till exempel Google Assistant eller kameran, alternativen går att anpassa själv fritt.

Tillsammans med telefonen skickar Asus med inte bara laddare (ingen självklarhet idag) utan även ett skal. Det här skalet är lite smart, för det berättar för telefonen när kameran är blockerad. Skalet har en liten manuell spärr som hindrar kameran från att snurra fram. När jag först sätter på skalet ber telefonen mig att kalibrera det, så att jag får ta bort det, sätta tillbaka det, ta bort spärren, aktivera spärren igen och efter lite trixande kan telefonen sedan känna av om kameran faktiskt är blockerad. Tanken är att det ska hindra telefonen från att slå sig fri när du har den monterad i en bilhållare på elskotern eller liknande ställe.

Zenfone 8 Flip är en riktigt snabb telefon som kommer kännas väldigt daterad så fort konkurrenterna, eller Asus själva släpper bra mobiler med selfiekameran dold i skärmen.

Frågor och svar

Vad gör Asus med Android?

Inte så mycket. Det är ett avskalat och snabbt gränssnitt likt Googles rena original. Asus har en egen fotogalleriapp, så klart en egen och väl genomtänkt kameraapp och dessutom många inställningsmöjligheter i systemet och en handfull verktygsappar som väder, kalkylator och filhanterare.

Vad har kameramodulen för fördelar?

Den gör ju framförallt att vi slipper sensorpanel och kamerahål.

Är det här Asus värsting nu?

Nej, faktum är att huvudnumret i Zenfone 8-serien är den telefon som heter just Zenfone 8 och är en flaggskeppsmobil, med snabbare skärmuppdatering än den här i och ett mer kompakt format.

Ett alternativ:

Snabb också

Asus Zenfone 8 Flip känns mycket som en Oneplusmobil, tack vare vass prestanda, så Oneplus 9 även den med Snapdragon 888, känns som ett alternativ som ligger nära till hands.

Testbild

Kameramodulen som både fungerar som huvudkameror och selfiekameror räcker långt, men hamnar efter de allra bästa när det skymmer lite mer.