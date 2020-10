Fullständigt test: Huawei Mate 40 Pro – Ännu en kameramästare

Ja, här i Mate 40 Pro liksom i Huaweis andra topptelefoner är det kameran som spelar huvudrollen. Släktskapet med P40-serien är alltså tydlig, samtidigt som Huawei lyckas ta ytterligare steg framåt och komplettera med till exempel vässad prestanda, bättre skärm och en ny design.

Kamerorna i centrum

Om vi börjar med just det centrala, kamerorna så sitter de placerade i en ring på mitten av telefonens baksida, en placering som gör att vi slipper ett kamerahus som sticker ut lika mycket som på många andra utpräglade kameramobiler. Telefonen ligger alltså mer stabilt om du skulle lägga den på en plan yta.

Tydligast märker jag kamerornas styrkor när jag tar bilder på motiv med kontraster. Plötsligt får jag till exempel med utsikten genom ett fönster i en del av bilden när andra kameror bara visar överexponerat vitt. En annan märkbar styrka är video där Mate 40 Pro är närmast fenomenal på att skakreducera, så att även filmer jag tar när jag till exempel går blir stabila. Dessutom bygger Mate 40 Pro i mångt och mycket vidare på det vi såg redan tidigare i år i P40 Pro, vilket innebär att den är väldigt bra på att ta bilder i mörker samt har periskopzoom och kan zooma in till 50 gångers förstoring.

Jag tycker även att porträttläget ger bland de bästa resultat jag sett från en mobiltelefon, med verklighetstrogen oskärpa i bakgrunden samtidigt som personen du tar bild av är skarp och vi slipper flammiga gränser mellan skärpa och oskärpa.

Kamerorna som sitter där i en ring på baksidan av Mate 40 Pro består av liknande kamerauppsättning som P40 Pro. Vi har en huvudkamera på 50 megapixel kompletterad med tele i form av en periskopzoom. Utöver dessa finns en ultravidvinkel, det som Huawei kallar andra generationens Cine Camera och den används bland annat för att åstadkomma skakreduceringen när du spelar in video. Tack vare vidvinkeln kan kameran beskära bilden och därmed kompensera för de skakningar du råkar göra. Dessutom finns djupsensor, laser för snabb autofokus samt så klart fotolampor. Resultatet av detta är utan tvekan förstklassiga bilder såväl som filmer och det känns inte som en överraskning att Huawei Mate 40 Pro blir den telefon jag väljer för foto.

Hela vägen ut i kanten

Skärmen på Mate 40 Pro ger i jämförelse ett mera blandat intryck. I Mate-serien har Huawei valt att använda skärm med kraftigt rundade kanter. Tanken är väl att innehållet du konsumerar här ska täcka hela framsidan när du betraktar telefonen och att kanter i stort sett ska vara obefintliga. I alla fall på långsidorna då. För i botten och toppen finns fortfarande kanter och i toppen även hål för de båda selfiekamerorna som vi återkommer till. Lyckligtvis har Huawei sedan förra Mate-modellen tagit sitt förnuft till fånga och återinfört fysiska volymknappar. I föregångaren ändrade du volymen genom att klicka och svepa direkt på skärmkanten. Det var inte helt lyckat och jag är tacksam för att svepfunktionen, även om den nu finns kvar, alltså kompletterats med fysiska knappar du enklare kan använda.

Att få bild hela vägen ut i kanten är dock inte enbart lyckat när det handlar om en kurvad skärm som den här. Just i böjen på kanten lägger jag lätt märke till färgskiftningar och bilden där är helt enkelt inte alls så bra som i en platt skärm, även om Huaweis skärm här i sig håller hög klass. Generellt råkar jag trots böjd skärm inte ut för några oavsiktliga tryck när jag bara håller i telefonen, men något av det första jag gör är att ändra inställningarna för skärmtangentbordet. Där märker jag så fort jag börjar använda telefonen att jag lätt halkar med fingrarna eller missar när jag ska trycka på någon av tangenterna på ytterkanten, och genom att krympa och centrera tangentbordet i inställningarna slipper jag det. Då vilar hela tangentbordet tryggt på den platta biten av skärmen och fungerar fint. Det här är dock ett exempel på att kurvad skärm är långt ifrån problemfritt.

När telefonen inte används har skärmen ett aktivt viloläge du kan aktivera, så att du ser tiden, datum, batterinivå och appaviseringar utan att behöva tända skärmen. Här utnyttjas faktiskt selfiekamerorna så att den aktiva låsskärmen tänds enbart när telefonen ser ett ansikte som tittar mot skärmen. Det fungerar bra så fort du kommer lite nära skärmen med ansiktet, men du kan även välja att ha den aktiva låsskärmen aktiv hela tiden, så att du även kan slänga ett öga på skärmen när du är en bit bort.

Googlefritt

Eftersom Huawei fortfarande är hindrade från att använda Googles appar och appbutiken Google Play är Mate 40 Pro även på dessa vis en speciell telefon. Det innebär att du inte kan använda till exempel Chromecast för att enkelt strömma ljud och bild till högtalare eller en större skärm och det innebär att till exempel mobila betalningar i stil med Google Pay för tillfället är en omöjlighet. Liksom röststyrning. Jag säger “för tillfället”, för när Huawei nu släpper Mate 40 Pro är det inte bara inskränkta möjligheter som är i centrum utan även ett framtidshopp. Nyligen lanserade Huawei version 2.0 av sitt operativsystem Harmony OS och slog då fast att det är bolagets strategi framöver, för smartphones och för en lång rad andra produkter. Vi har inte fått det bekräftat ännu, men det finns en stor sannolikhet att Mate 40 Pro för den som vill det kan uppgraderas till det nya operativsystemet när det finns tillgängligt. Det är ju viktigt för det långsiktiga värdet på Mate 40 Pro som telefon oavsett då om man som användare vill behålla det Android som finns i idag eller ta steget till det nya systemet. Uppgifter har gjort gällande att båda alternativen ska finnas för dig som användare och att även andra av Huaweis mobiler så att säga är förberedda för det nya systemet.

Idag är det hur som helst Android som gäller i Mate 40 Pro och det är den upplevelsen vi utvärderar i det här testet. Lagom till släppet av Mate 40 Pro har Huawei hunnit finslipa upplevelsen som man erbjuder med sina telefoner och det är en utveckling som fortgår. Det innebär att nya appar löpande tillkommer i den egna appbutiken App Gallery men det innebär framförallt att möjligheterna att relativt smidigt ladda ner appar som inte finns där har utökats. Appar som inte finns i App Gallery hittar man numera i sökverktyget Petal Search som Huawei själva står bakom och som förutom appar även hittar webbsidor, nyheter, bilder, video, ja det mesta helt enkelt. Mest användbar är den dock för just appar och den här vägen laddar jag ner appar som Netflix, Spotify, Facebook Messenger, Instagram, SMHI och Postnord samt många fler. Idag blir jag förvånad över hur brett det tillgängliga apputbudet faktiskt är, men det finns helt klart brister. Dels går alla appar inte att köra eftersom en del kräver Googles mjukvara tillgänglig för att fungera helt. Ett exempel på det är till exempel Postnord-appen som jag nämnde, en app som fungerar i stort men där sök-funktionen och kartorna för att hitta närmaste postombud eller brevlåda inte är tillgängliga. Helt stopp blir det också om du liksom jag använder Googles appar för chatt. Jag tänker alltså främst på apparna Hangouts och Duo. Då tvingas du helt enkelt byta till ett tillgängligt alternativ och be dina vänner du ska prata med göra samma sak. Två appar som däremot fungerar överraskande bra i form av mobila webbsidor är faktiskt Google Foto och Youtube och det är även främst till mobila webbsidor som du är hänvisad till för att göra bankärenden eftersom ingen svensk bank släppt sin app i Huawei App Gallery och Petal Search hänvisar mig för bank efter bank som jag testar till just mobila webbsidan. Mobilt Bank ID och Swish finns dock som appar även hos Huawei och det sedan rätt länge nu.

Mycket välbekant

Den som använt en Android tidigare känner dock väl igen sig hos Huawei för precis som tidigare är det Android som är operativsystemet här. Det innebär att du har många välbekanta funktioner. Du har snabbgenvägar och appnotiser när du sveper ner från toppen av skärmen, du har hemskärmarna med appar, ett flöde med nyheter och annan aktuell information om du sveper åt sidan från första hemskärmen och så vidare. Dessutom har du en rad av funktioner specifika för Huawei. Där märker vi till exempel en snabbmeny du kan dra in från sida och på det viset starta flera appar i delad skärm, men det finns även en hel del andra anpassningar, till exempel i kameraappen och i fotogalleriet.

I just kameraappen hittar vi förutom möjligheter till extrem slowmotion, video med vy i två olika inzoomningsgrader och ett proffsläge med manuella inställningar även något Huawei kallar för Berättelseskaparen. Det är en sorts förberedda videomallar där du får hjälp att komponera en kortare liten film. Varje klipp är ett par sekunder långt och efter att ha fått se ett exempel så får du själv spela in med det motiv du har framför dig. Faktum är att kameran till och med gör de panoreringar, inzoomningar och liknande utan att du behöver agera. Jag tycker exemplen är lite svåra att dra nytta av för de är väldigt specifika. I mallen för resa får vi till exempel se ett tåg komma in i bilden, men att du skulle ha ens en liknande scen på din resa är ju ganska otroligt. Sedan sköter i alla fall telefonen det mesta och du behöver inte ens göra kameraåkningarna eller inzoomningarna, utan det är allt automatiskt. Slutresultatet blir av varierande kvalitet och funktionen ska nog mer ses som inspiration till att faktiskt själv tänka mer på vinklar och regi.

Om vi nu tittar närmare på kamerorna på framsidan, så är de två till antalet. Vi har varit inne på detta lite redan och det är förutom den rena selfiekameran med vindvinkel även en djupsensor som läser av ditt ansikte i 3D för identifiering och dessutom kan känna igen gester. Att styra telefonen med gester genom att vinka framför kameran, till exempel för att bläddra på en webbsida kan möjligen vara användbart i köket om du lagar mat och men nyttan är ändå relativt begränsad. Då är selfiekamerorna i sig bättre och särskilt vidvinkelläget som alltså aktiveras automatiskt när kameran ser två eller fler ansikten i bilden.

I övrigt har telefonen bra stereohögtalare så att du får värdigt ljud om du ska titta på ett filmklipp till exempel. Högtalarna sitter på kortsidorna och är alltså riktade åt sidorna om du ser på video. Telefonen har även stöd för snabbladdning, trådlös laddning är vattentät och har det mesta man kan önska av ett flaggskepp idag.

Frågor och svar

Hur snabbt laddar telefonen?

När jag med den medföljande laddaren på 66W laddar från noll hinner den till 10 procent efter tre minuter, till 18 procent efter 5 minuter och upp till 25 procent efter 7 minuter. Efter 25 minuter är telefonen laddad till 75 procent och 47 minuter tar en laddning från 0 till fullt, 100 procent.

Hur märker jag av den amerikanska blockaden mot Huawei?

Appbutiken är Huawei App Gallery med ett betydligt sämre utbud än Google Play. En del appar kan du hitta i kompletterande Petal Search, men mycket saknas. Googles appar och funktioner som Chromecast, Google Pay och röstassistent saknas också.

Hur är kvalitetskänslan?

Den är god, rent praktiskt märker jag att jag framförallt uppskattar kameramodulens blygsamma utbuktning. Lägger jag telefonen på bordet med skärmen ner, vilket man ju gör för att använda omvänd trådlös laddning, har den en tendens att halka iväg även på helt plana ytor.

Ett alternativ:

Mindre begränsad mera Google

En rätt självklar väg att gå för alternativ är att söka efter den bästa kameramobilen som har Google-tjänster och då rekommenderar vi Samsung Galaxy S20 Ultra.

Testbild

Det är svårt att välja exempelbild bland alla bra vi tagit med Mate 40 Pro, men bilder med stark kontrast, porträttbilder och foton i mörker är de som sticker ut särskilt.