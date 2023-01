Förmodad snabb lansering av One UI 5.1

Alla enheter har ännu inte fått Samsungs Android 13-baserade One UI 5, men nästa större uppdatering till One UI 5.1 kan komma att lanseras redan i februari. Det är ett flertal källor som har gått ut med information om att en förhandsversion har varit under testning på S22-modeller sedan mitten av december. Det sägs också att den skarpa versionen kan komma att presenteras samtidigt med presentationen av de kommande Galaxy S23-modellerna som enligt rykten ska bli officiella den 1 februari och i så fall lär dyka upp i butik några veckor efter det. Det innebär dels att S23-modellerna kan komma att levereras med One UI 5.1, men också att den skarpa versionen samtidigt kan lanseras till Galaxy S22-modeller.