Google släpper darknet-rapport för alla

Google har erbjudit en så kallad darknet-rapport för betalande användare av Google One. Nu rapporterar man att från och med slutet av juli kommer den funtionen att försvinna från Google Ove och tjänstens betalande medlemmar. Istället kommer darknet-rapporterna att bli tillgängliga för alla användare som har ett konsumentkonto. Samtidigt kommer tjänsten att flyttas bort från Google One och i stället bli tillgänglig under Resultat om dig som finns på Googles tjänst som visar dina aktiviteter. Exakt när tjänsten kommer att flyttas är inte sagt utöver att det kommer att ske under slutet av juli 2024.

Darknet kan beskrivas som en dold del av internet som inte är tillgänglig via vanliga webbläsare och är känt för sin höga grad av anonymitet. Darknet-rapporterna kan berätta om användarens information finns på darknet, exempelvis i form av användaruppgifter och betalinformation som har läckt vid något dataintrång hos någon webbtjänst.