Google visar upp sin vikbara Pixel-mobil

”May The Fold Be With You” twittrar Google på årets stora Star Wars-dag, och följer upp det med att för första gången officiellt visa upp sin första vikbara Pixel-mobil - Google Pixel Fold. Man visar upp en kort animation med som visar upp enheten, men går inte in på någonting om specifikationer eller liknande detaljer, bara att de kommer att berätta mer på evenemanget Google I/O som inleds den 10 maj 2023.