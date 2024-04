Här är LG:s Q7

Det handlar egentligen om tre nya enheter: Q7, Q7 Plus och Q7A. Och är det någon av dem som kan tänkas dyka upp här i Sverige så sätter vi våra pengar på Q7 Plus, som får lite mer arbetsminne och dubbelt så mycket lagringsutrymme som de övriga. I övrigt är enheterna ganska lika varandra och bjuder alla bland annat på 5,5-tumsskärmar med bildförhållandet 18:9 och en upplösning på 2 160 x 1 080 pixlar. LG har inte avslöjat vad det är för processor som sitter i enheterna, men den ska hur som helst ha åtta kärnor med en klockfrekvens som varierar mellan 1,5 eller 1,8 GHz. Hur många av varje sort är oklart. LG Q7 Plus får 4 GB arbetsminne och 64 GB lagringsutrymme. De övriga får 3 GB RAM och 32 GB lagring. Q7 Plus har ett bakstycke i glas samt en sofistikerad D/A-omvandlare som ska ge riktigt bra ljud.

Olika enheter i olika regioner

LG Q7 Plus har även snäppet bättre kamera än Q7 och Q7A, åtminstone vad gäller upplösningen som ligger på 16 istället för 13 megapixlar. Selfiekameran har antingen 5 eller 8 megapixlar, och vi utgår från att den senare siffran gäller plusversionen. Dessutom får plusversionen även snabbladdning, vilket medger att man kommer upp i hela 50 procents kapacitet på bara 30 minuter. Enheten är även IP68-lklassad vilket innebär att den är både vatten- och dammtålig. Batteriet får en kapacitet på 3 000 mAh. LG har inte aviserat vilka regioner som de olika varianterna av Q7 är aktuella för, än mindre finns några uppgifter om vad de kommer att kosta. Information om den saken ska komma ”senare”.

