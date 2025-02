Läcka avslöjar bägge Nothing Phone 3a

Nothing Phone 3a Pro till vänster, vanliga Phone 3a till höger.

Det är publikationen Android Headlies som publicerar inte bara specifikationerna utan även bilder av både Nothing Phone 3a och Nothing Phone 3a Pro. De två modellerna kommer att ha en hel del gemensamt, bägge kommer till exempel att använda sig av Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. När det gäller arbetsminne och lagring kommer Nothing Phone 3a att finnas antingen med 8 eller 12 gigabyte arbetsminne och 128 eller 256 gigabyte lagring. Pro-versionen kommer enbart att finnas med 12/256 gigabyte.

Även kameran skiljer sig åt en aning, men specifikationerna är i stort sett lika. Båda kommer att ha tre sensorer med en primär kamera på 50 megapixel kompletterad av en 8 megapixel ultravidvinkel och en 50 megapixel teleobjektiv. Den stora skillnaden ligger i teleobjektivet där Pro-modellen har en optisk zoom på 3x och digital zoom på 60x, medan den vanliga ligger på 2x respektive 30x. Även frontkamerorna skiljer sig åt - den vanliga modellen ligger på 32 megapixel medan Pro-versionen ligger på 50 megapixel.

I övrigt uppges specifikationerna vara desamma, inklusive ett batteri på 5000 mAh, Wi-Fi 6 och Bluetooth 5.4, samt en 6,77 tum stor skärm med stöd för 120 Hz.

Annons

Båda telefonerna levereras också med Android 15 direkt från förpackningen.