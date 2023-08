Mediamarkt har blivit Power – det händer med garantier, varuhusen, reparationer och annat

Annons

Det var i februari i år som det blev känt att Mediamarkt lämnar Sverige efter 17 år och att norska Power tar över butikerna. Det är 29 varuhus över hela Sverige som med start nu i augusti kommer att byta namn till Power.

För dig som tidigare handlat på Mediamarkt innebär namnbytet att Power tar över hela kundrelationen. Eventuella reparationer, garantiärenden, kvitton, byten och så vidare tas alltså över helt av Power.

Befintligt köp som inte slutförts

Har du idag en väntande order hos Mediamarkt som finns i lager eller som har leveranstid så kommer den levereras direkt från Mediamarkt så länge Mediamarkt finns kvar. Skulle ordern inte hinna slutföras innan skiftet så kommer Power kontakta dig för att ta bort ordern och lägga in den på nytt i Powers egna ordersystem. Skulle de inte kunna erbjuda samma produkt kommer de i största möjliga mån erbjuda en likvärdig.

Är du idag medlem i Mediamarkts kundklubb Mediamarkt Club kommer medlemskapet automatiskt att övergå i Powers klubb My Power. Den ger 2 procents återbäring på alla köp, personliga erbjudanden och en egen sida på sajten där du kan hantera dina köp. Orderhistorik från Mediamarkt kommer att flyttas över till Power så du kan se även gamla köp.

Försäkring, presentkort och avbetalning

Har du en försäkring du tecknat via Mediamarkt så är det Squaretrade som hanterar den och eventuella försäkringsärenden tas då upp direkt med Squaretrade även framöver. Även Power kommer framöver att gå över till Squaretrade, men har du idag en försäkring tecknad via Power går den via Solid och därför är det då Solid eller ditt Power-varuhus som kan hjälpa dig med försäkringsärenden kommit till den.

När det gäller presentkort hos Mediamarkt kommer de fortfarande att gälla när varuhusen bytt namn till Power. Presentkort kan dock enbart lösas in i varuhusen, inte på power.se.

Då får varuhusen nytt namn

Namnbytet sker successivt och på Powers webbplats visas i skrivande stund 23 varuhus med Power i namnet. Där listas till exempel varuhuset i Mall of Scandinavia, samt varuhusen i Västerås, Borås, Malmö, Sundsvall, Norrköping och Örebro. Bland varuhus som fortfarande kallas Mediamarkt märks de i Uppsala, Täby och Nacka.

Power svarar på frågor

Den som har frågor om hur sammanslagningen av Power och gamla Mediamarkt i Sverige påverkar dig som kund ska kontakta Mediamarkt om det är där du handlat och Power om det är där du handlat. När alla Mediamarkt-varuhus blivit Power är det Powers kundtjänst som ska svara på alla frågor oavsett om du handlat hos Power eller Mediamarkt.