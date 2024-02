Nothing avslöjar officiellt lanseringsdatum för Phone 2a: 5 mars

Annons

I en tio minuter lång film som Nothing släppt idag får vi veta lite mer om den kommande telefonen. I filmen syns Nothing-grundaren Carl Pei och även telefonen, om än i maskerad form. Han berättar om att Nothing Phone 2 som initialt fick en del kritik för att inte ha det allra senaste Snapdragon-chippet i flaggskeppsklassen nu även fått kritik från de som inte säger sig behöva en flaggskeppstelefon utan istället föredrar något enklare, billigare. Nothing Phone 2a ska vara svaret på deras önskemål.

Inget flaggskepp

Carl säger att det finns teknikentusiaster där ute som villa ha det senaste och bästa “och det levererar vi i vår flaggskeppsprodukt Nothing Phone 2”. Han säger att Nothing prisats av användare för sin hårdvarudesign, innovation, formgivning, Glyph-funktionen med ljus och indikatorer på baksidan av telefonen men även att gränssnittet Nothing OS som är deras skal över Android blivit “verkligt älskat”.

Phone 2a ska göra en annan grupp konsumenter nöjda enligt Carl, men utan att avvika från vad Nothing stått för hittills. Nothing-grundaren kritiserar flera av konkurrenterna och säger till exempel att många andra tillverkare inte bryr sig tillräckligt om de enklare modellerna utan bara om flaggskeppen och att de till exempel lägger hela produktionen av billigare telefoner på underleverantörer.

"Konkurrenterna agerar som om användarna har låg IQ"

– Många som gör de här enklare produkterna tar för givet att användaren har låg IQ. Tillverkarna tillför onödiga saker till produkten som gör att den ser bra ut på pappret, men som inte tillför något till användarens upplevelse av produkten, säger han.

Ur den synvinkeln menar han att det närmast inte finns någon konkurrens i prisklassen och att Nothing kan kan bidra med sin design, innovation och samverkan mellan mjuk- och hårdvara i ett segment där det ofta saknas. Det Nothing ska göra annorlunda säger Carl är att göra sin produkt så perfekt som möjligt.

Några detaljer om telefonen

Vi får inte veta särskilt mycket om telefonen i sig, mer än att den kan vara billigare för att Nothing trots att de lägger mycket arbete på produkten och dess komponenter även utvecklat sina kontakter med underleverantörer, vuxit sig större och därmed kan få bättre priser, besparingar då som ska komma även kunderna till godo. Tidigare har dock Nothing genomfört stora prishöjningar när Ear 1 nästan dubblade sitt pris och lanserat ett separat lågprisvarumärke.

Phone 2a ska enligt Carl Pei få utmärkt kamera, utmärkt prestanda och från designern får vi veta att även Phone 2a har genomskinlighet som går igen i Nothings alla produkter. På frågan om Phone 2a även den har Nothings Glyph-indikatorer med ljus på baksidan, men designern låter förstå att de ser lite annorlunda ut denna gång.