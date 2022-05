Nya, vikbara Huawei Mate XS 2 och en mängd andra prylar lanserade

De av de nya produkterna som är aktuella för den svenska marknaden är Watch GT3 Pro, Watch Fit 2 och Band 7. Relevant för dessa produkter är att Huawei även berättade om flera nyheter i deras Hälso-app, den app som presenterar den information som produkterna samlat in. I Huaweis Hälso-app ska nu betaltjänsten Huawei Health Plus introduceras. Där kommer du kunna skapa tränings- och kostplaner för att sedan bli peppad och påmind.Huawei lovar att planerna ska anpassa sig efter användarnas preferenser och genom näringsanalysen när du lägger in vad du ätit kan appen räkna ut målsättningar. Andningsövningar finns också här och de ska anpassa sig efter ditt schema. Huawei Health Plus lanseras först i Italien och Tyskland och än så länge finns det inget bestämt om eventuell svensk lansering.

Huawei Watch GT3 Pro, Band 7 och Watch Fit 2 till Sverige

Huawei Watch GT3 Pro kommer i keramik eller titan

En ny klocka som kommer till Sverige är nya Huawei Watch GT3 Pro med ett nytt gränssnitt, utökad vattentålighet och möjlighet att mäta EKG. Den utökade vattentåligheten gör att HUawei passar på att introducera ett särskilt fridyknignsläge (ner till 30 meters djup) utöver de redan 100 tillgängliga träningsformerna som finns tillgängliga. Klockan kan så klart mäta gps och puls men även blodsyrenivåer.

Huawei Band 7 är Huaweis lättaste träningsarmband hittills med en vikt på 16 gram. Här hittar vi Amoled-skärm, pulsmätning och en funktion för att mäta användarens löpförmåga.

Den tredje och sista produkten som säkert kommer till svenska butiker är Huawei Watch Fit 2 soms ka vara en lite mer stilren sportklocka med verktyg för en hälsosammare livsstil som sätter mål för steg, träning, dricka vatten och så vidare. Den kan även spela musik direkt från klockans interna lagring till trådlösa hörlurar, eller via appar.

Huawei Watch D mäter både blodtryck och EKG

Den kommer i dagsläget inte till svenska marknaden, men Huawei Watch D är en smart hälsoklocka som vi skrivit om tidigare. Den gör faktiska mätningar av blodtryck genom en minityrpump som du kan ha med dig. Det skiljer den alltså från exempelvis Samsungs smartklockor med blodtrycksfunktion som måste kalibreras mot en riktig blodtrycksmätare. Storleken på klocka och miniatyrpump ska vara en sjättedel av en traditionell bloddtrycksmätare. Utöver detta har klockan även EKG-mätning, 7 dagars batteritid och vanliga tränings- och hälsofunktioner som vi känner igen från Huaweis andra klockor klockor.

Nya sportsensorn S-Tag

Inte heller S-Tag är aktuell för Sverige i dagsläget, men det är hur som helst en sensor som ska ge dig mer information än en sportklocka kan göra. Sensorn fäster du antingen vid midjan eller på skon och den kan sedan tack vare integrerade 9-axliga sensorer övervaka hållningen under din löpning för att reducera risk för skador. Den ska även kunna ge grundläggande information för cykling so kadens, hastighet och distans, då genom att sensorn fästs på själva cykeln. Sensorn väger 7,5 gram och ska därför vara lätt att bära under träning och den kommunicerar direkt via bluetooth med telefon eller klocka som alltså måste vara med under hela träningspasset.

Vikbara telefonen Huawei Mate XS 2

Det var ett tag sedan som Huawei släppte en vikbar telefon för den svenska marknaden. Det var faktiskt Mate XS som släpptes redan i mars 2020, men sedan dess har Huawei ändå släppt vikbara telefoner som dock inte kommit till Sverige. Det gäller även nya Huawei Mate XS 2 som de lanserar nu igen, men som vi rapporterat om tidigare. Den telefonen är den senaste flaggskeppsmodellen och introducerar en ny typ av skärm, en kompositpanel som ska göra skärmytan ovanligt plan och även mer stöttålig. Telefonen i sig har i grunden samma design och konstruktion som Mate X och Mate XS med skärm på utsidan i stängt läge. Telefonen har en vikt på 255 gram och är 5,4 mm tjock, på det tunnaste stället får vi anta.

Uppvikt är skärmen på 7,8 tum, aningen mindre än Mate XS och telefonen har et lager för att minska reflexer i skärmen. Med snabbladdning klarar Mate XS 2 90 procent laddning på 30 minuter tack vare 66 W Huawei Supercharge. Men telefonen är alltså inte aktuell för Sverige. Huawei här fokuserar tydligt på klockor och andra kringprodukter samtidigt som de förbereder för att framöver kunna lansera även telefoner här igen.

Till Sverige

De produkter som alltså är aktuella för svenska marknaden är Huawei Watch GT 3 Pro, Watch Fit 2 och Band 7, men detaljer om exakt när och priser blir tillgängligt först senare.