Stort test: Huawei Mate XS – Vikbar som ger både och

Jag kan inte tänka mig någon mer spännande telefon att testa idag. Anledningarna är så klart flera, men att det rör sig om en vikbar telefon som faktiskt kommer till Sverige bidrar ju, samtidigt som den är den första där Huawei App Gallery har fått ersätta Google Play-butiken. Anledningen till det är den amerikanska blockaden mot Huawei som hindrar Google från att erbjuda sina tjänster.

Det tar en liten stund, men när jag har använt telefonen ett par dagar tycker jag mig märka både att jag tycker om den mer och mer och att jag steg för steg lyckas övervinna de hinder som bristen på Google-appar ändå innebär. Det här sker i flera steg och blir närmast ett uppvaknande.

I ett senare skede lyckas jag till och med ladda in appen Google Maps, men när jag börjar använda vikbara Mate XS så är Google Maps den första appen jag saknar att inte ha tillgång till. Innan dess har jag startat telefonen, lagt in så jag kan läsa min e-post från Gmail via Huaweis e-postprogram istället för Gmail-appen eftersom den saknas. Inga problem. Utöver möjligen att min adressbok är tom och inte synkas automatiskt som med andra Android-mobiler.

Hittat i Appgallery

Efter en första titt i Huaweis egen appbutik App Gallery har jag en full startskärm med nedladdade appar som jag vill ha. Och en full startskärm i en sån här telefon med 8 tums vikbar skärm innebär ju en hel del ikoner. Här finns till exempel Microsoft Office, reseplanerare för kollektivtrafik, BBC News, några spel och lite annat.

Innehållet på skärmen anpassas efter i vilket läge telefonen är. Här appar som vi laddat ner från Huawei Appgallery.

Huawei App Gallery är givetvis Huaweis främsta metod för att låsa upp knuten med den inledande appbristen, men det är inte det enda sättet att som användare få hela potentialen ur den här telefonen. När jag har insett att Google Maps inte finns här och svalt nederlaget ser jag mig om efter alternativ. När jag använder en dator så är det en självklarhet att använda Google Maps, SVT Play, Youtube och annat direkt i webbläsaren och så fort man insett att det i stort gäller även här öppnar sig möjligheter. Att navigera via Google Maps i webbläsaren är inte lika smidigt som i appen, men den hittar min position, låter mig söka efter platser och visar vägen dit. Just i webbläsaren kan jag även logga in på mitt Google-konto, vilket gör att jag till exempel får upp mina favoriter och sökhistorik i såväl Youtube som Google Maps i webbläsaren.

Vi återkommer till funktioner och appar, men vi måste så klart också titta närmare på telefonen i sig. Vi har testat och sett vikbara telefoner förr men Mate XS är relativt unik. Istället för att vika ihop telefonen så att skärmen skyddas är hela telefonen i hopvikt läge närmast insvept i skärm. Det låter kanske konstigt, men det är det som påverkar mig mest när jag använder telefonen. Den ger helt enkelt en riktigt stor skärm, även i det hopvikta läget, vilket egentligen ingen annan vikbar gör. Visst bjuder Mate XS på andra kompromisser, men här har jag i alla fall både en fullfjädrad smartphone och när den viks upp en större skärm, faktiskt med överraskande mycket surfplattekänsla.

Bra, anpassat gränssnitt

Just känslan i uppfällt läge, med den stora skärmen på 8 tum, hjälps egentligen mer upp av appar och gränssnitt än av skärmstorleken i sig. Hur väl det här fungerar beror till viss del på hur många appar som anpassas till formatet, men Huawei har i alla fall utnyttjat det väl. I fullskärmsläge får jag till exempel bra överblick över alla mina mejl och enskilda meddelanden samtidigt. Gränssnittet som helhet, för att utnyttja skärmens bredd, bygger på att jag sveper ut från kanten för att synliggöra ett verktygsfält med ikoner. Härifrån kan jag dra in appar och dela skärmen i två, med en app på varje sida. Utöver det kan jag sedan ha en app flytande över dessa två. Det här är smidigt framförallt om jag skriver på ett e-postmeddelande och vill inkludera en bild eller en annan fil. Då bara öppnar jag fotogalleri eller filhanterare i ett sidofönster och drar och släpper filerna jag ska bifoga till det mejl jag författar.

Inte perfekt för film

När jag säger att Huawei lyckats med gränssnittet kan jag samtidigt konstatera att det finns förbättringspotential. Det gäller även konkurrerande vikbara. Den närmast kvadratiska skärmen är till exempel inte perfekt för alla användningsområden. Jag försöker febrilt att se ett tv-program i ett fönster samtidigt som jag jobbar med annat i andra appar, men hur jag än vrider och flyttar runt visas filmen liksom på fel ledd. Det blir onödigt stora, svarta fält ovanför och under bilden, utrymme som kunde användas mer effektivt. Inte heller i helskärm går det ju riktigt att utnyttja hela skärmen för film utan att störa sig på svarta fält runt om.

En av nyheterna i Mate XS jämfört med föregångaren som bara släpptes i Kina är vässad prestanda. Det är Huaweis senaste toppchip som sitter under skärmen och jag tycker aldrig att jag lider brist på fart, trots att jag ibland kör tre appar samtidigt i telefonen. Skärmen är vidare något av det mest intressanta så klart. Den har Huawei förstärkt så att den nu består av dubbla lager skärm limmade med ett genomskinligt lim så att skärmen ska bli mera tålig. Man kan inte påstå att skärmen är platt eller orepbar, men jag störs inte av det. När jag har vikt upp telefonen så kan jag utan problem både känna och se vågor i mitten av skärmen. Vidare kan jag om jag tittar noga se små repor i skärmen, framförallt på baksidan, när jag noggrant kisar för att se dessa. Inget av detta är alltså något som stör vid vanligt användande.

Skärm på utsidan

Eftersom skärmen sträcker sig runt hela utsidan av telefonen när den är hopvikt så kan man egentligen inte ha något skyddande fodral utan att det samtidigt begränsar möjligheterna att faktiskt använda telefonen. Huawei skickar i alla fall med ett skyddande fodral som mer egentligen liknar en ram eftersom det bara skyddar kanterna på telefonen och lämnar skärmen omaskerad. Jag uppskattar alltså skärmen och det är ju i praktiken den man betalar för, med de svettiga 26 000 kronor som den här telefonen kostar. Att säga rakt av att den gör telefonen prisvärd är kanske att ta i, men flexibiliteten är stor och möjligheterna många. Du kan använda båda sidornas skärm och växla mellan när telefonen är stängd. Att ha en fullstor skärm över nästan hela framsidan när telefonen är stängd är den skillnad mot konkurrenten Samsungs Galaxy Fold som jag gillar mest. Skärm på utsidan innebär dessutom att de vanliga kamerorna används även för selfies, något som givetvis garanterar både bra kvalitet och att du får ordentlig blixt även för selfies.

Eftersom uppsättningen av kameror är snarlik den som finns på Huawei P30 Pro så är det ingen överraskning att bilderna även från Huawei Mate XS håller hög klass. Du får särskilt bra optisk zoom och bilder i mörker, med bra skärpa och detaljrikedom. Även bilder i dagsljus, som ju inte är lika utmanande som de tidigare, håller bra klass. Möjligen kan jag ibland märka att färgerna är lite urvattnade jämfört med dagens bästa kameramobiler, men det är anmärkningar på marginalen.

Ett uppvaknande

Att använda Huawei Mate XS är inledningsvis lite som när jag använde den första Iphone. Den telefonen hade till exempel inget stöd för MMS. Så illa är det inte här, men det tvingar en ändå till nya vanor. Med Iphone fick man helt enkelt finna sig i bristerna och, när man gjort det, gå på jakt efter lösningar för att överbrygga dem. Lyckligtvis öppnar Android och Huawei för fler lösningar än Apple, som traditionellt varit väldigt låsta.

En av de tveklöst mest högprofilerade apparna i Huawei App Gallery är utan tvekan mobilt Bank-ID. Den appen är ju en förutsättning för till exempel Swish och de flesta bankernas egna appar, appar som ännu inte finns i Huawei App Gallery. Utöver dessa är det nog Spotify och Instagram, ja helt enkelt de mest populära apparna, som står högst på Huaweis egen önskelista och även på vår så klart.

Jag beskrev inledande hur jag upptäckte möjligheten att ersätta saknade appar med genvägar till webbsidor och det är en upplevelse som återkommer. När jag letar efter bankappar i App Gallery till exempel så slår det mig: Men banken har ju en vanlig webbsida. Den kan jag ju använda istället för app. Med tanke på den stora skärmen så är det inte ens så att jag tycker att en mobilanpassad webbsida krävs. Det är tvärtom nästan bättre och enklare att använda den stora skärmen för bankens fullständiga hemsida. Det ger bättre översikt och utnyttjar ju Mate XS fördelar.

App Gallery inte enda destinationen för appar

Huawei App Gallery är visserligen den appbutik som gäller här, i Google Plays frånvaro, men det är inte det enda sättet att få appar till din nya Huawei-telefon. Utöver möjligheten att använda webbappar, vilket fungerar bra för till exempel Youtube, SVT Play och bankerna, så finns det även fler appbutiker man kan ladda ner och använda. Den främsta är nog Amazon, för de har redan tidigare och precis som Huawei nu utvecklat en egen Androidversion utan att använda Googles appbutik och tjänster. Deras appbutik heter Amazon App Store och den kan du ladda ner som en vanlig programfil direkt från Amazon och sedan installera. Ge Huawei lite mer tid så kommer de säkert att täcka även huvuddelen av de appar som Amazon erbjuder idag, men för tillfället ger Amazon oss appar som Spotify, Instagram, Facebook Messenger och Dropbox, alla är appar som idag saknas i Huawei App Gallery. Den vanliga Facebook-appen laddar jag ner som programfil direkt från Facebooks hemsida, oberoende av appbutik. Samma sak med Whatsapp, men det är än så länge väldigt få företag som ger oss den möjligheten.

Det är kanske på sin plats att reflektera över vad vi behöver appar för. Spotify, Dropbox och Facebook Messenger är bra exempel på användningsområden där en app faktiskt tillför centralt värde. Samma sak med kalender och till exempel träningsappar som ska logga din träning.

Ingen av de apparna kan enkelt ersättas av en webbversion i mobilen utan kräver mer tillgång till telefonens system. När det gäller andra appar som Youtube och SVT Play tycker jag däremot att webben är ett fullgott alternativ. Att ha dem som webbapp känns inte som någon stor uppoffring. Irriterande nog lyckas jag varken köra Google Dokument eller Netflix som webbapp. De envisas båda med att skicka vidare mig från webbläsare till respektive app, men de apparna finns ju inte för den här telefonen.

Utöver Amazon App Store finns till exempel även möjlighet att föra över appar från en annan Androidtelefon. Det gör du med Huaweis app Phone Clone och den appen går att installera även på andra Androider än Huaweis egna. Förutom för appar fungerar den för att föra över exempelvis SMS, kontakter, bilder, inställningar och annat. Den här vägen får jag från en äldre Huawei-mobil med Google-tjänster över Vimeo, SVT Play-appen, Flickr, Linkedin och en rad benchmark-appar som jag använder i testet. Dessutom får jag faktiskt in Googles egen tangentbordsapp Gboard som funkar felfritt. En rad andra appar installeras, men de strejkar så fort man öppnar dem och säger att de inte fungerar utan Googles-tjänstepaket. Hit hör till exempel TV4 Play, Youtube Music, Google Podcasts, spelet Grand Mountain och Viafree. Google Maps går faktiskt att få in den här vägen, men det går inte att logga in i appen och den säger att positioneringen blir mer exakt med de Google-tjänster vi inte kan installera.

Projicerar trådlöst

Kopplat till just streamingtjänster och Google blir vi även lidande av att inte kunna använda Chromecast eller något annat sätt att till exempel få video från SVT Play till en större skärm. Jag lyckas få telefonens skärmbild till teven med Huaweis funktion för trådlös projektion, men fullständigt stöd uteblir och jag kan till exempel inte skicka Spotifys ljud till en Google-högtalare eller utnyttja Chromecast-funktionen i någon app med sådant stöd. Det går inte utan stöd för Googles tjänster.

Man kan egentligen inte säga att Mate XS är en kompromiss på något väsentligt plan. Du får riktigt bra kameror, fin prestanda, en normal smartphone i hopvikt läge och en större med surfplattekänsla i uppfällt läge. Du får helt enkelt det bästa på i stort sett alla områden, med undantag då från det uppenbara att appbrist och Google-brist kan vara ett problem. Att det här skulle innebära att telefonen är prisvärd sett till prislappen på över 25 000 är kanske inte lika säkert. Det är ju väldigt mycket pengar.

Batteritest

Batteriets videotid: 11 tim 09 min

Å andra sidan

Elias Nordling: Det är inte bara repor som uppstår i skärmen, utan jag noterar ett litet hack i plastskärmen efter bara några dagars användande. Om detta var ett skärmskydd man enkelt kunde byta själv vore det en sak, men så är inte fallet. Jag är därför bekymrad över hur långsiktigt hållbar denna svindyra telefon är. Det är synd, för den vikbara skärmen är både läcker och användbar.

Frågor och svar

Är den ömtålig?

Under testperioden har jag märkt att några små repor har skapats på skärmen. Det är väl väntat för plast är ju enklare att repa än glas, men det handlar om små repor som inte syns om man inte tittar i exakt rätt vinkel.

Laddar den snabbt?

Ja, den laddar snabbt och dessutom räcker batteriet länge innan dess. Jag har inga problem att få enheten att räcka en hel dag. När det sedan är dags att ladda så går batteriet från 0 till 50 procent på 18 minuter.

Hur är ljudet?

Det finns inga stereohögtalare, så det är ju en nackdel. Den ensamma högtalaren i botten imponerar inte direkt.

Ett alternativ:

Också vikbar

Samsungs Galaxy Fold är likvärdig på många sätt, men samtidigt annorlunda. Du får givetvis full tillgång till Googles tjänster och appbutik där, men du får också en betydligt mindre yttre skärm som inte räcker lika långt.

Testbild

Framför allt i sämre ljusförhållanden och med zoom så visar kamerorna sina bästa sidor.