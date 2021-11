Qualcomm: Snapdragonchip i hälften av alla Samsungs flaggskepp nästa år

Qualcomm har haft en konferens för investerare där de bland annat har meddelat ett par saker om hur deras närvaro ser ut på marknaden under nästa år. De lanserade inga produkter, det är det sagt att de ska göra i slutet av månaden. En av de saker de nämnde var däremot att Qualcomm-chip kommer att driva samtliga av Samsungs vikbara Z-modeller under nästa år. Vilket alltså innebär att de kommer att sitta i befintliga modeller (inte så konstigt) men också att de kommer att sitta i samtliga kommande modeller av Samsungs vikbara Z-modeller under nästa år.

Qualcomm ska även driva upp till 50 procent av alla Samsungs S-modeller under 2022. Huvuddelen av dem är sannolikt deras S22-serie och de modeller som säljs med Snapdragonchip istället för Samsungs egna Exynos (vilka potentiellt kan bli en vassare konkurrent nu när Samsung samarbetar med AMD). Men i den procentsatsen räknas antagligen också den kommande S21 FE in. Det är ju en S-telefon och den ska, om man får tro ryktena, lanseras med ett Snapdragon 888, dvs den nuvarande toppmodellen i Qualcomms utbud av mobilchip.