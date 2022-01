Telia vinner täckningstest igen – nu även 5G

Umlauts mätning består av flera olika delar. Dels åker de själva runt i bil och mäter nedladdningshastigheter och talkvalitet utmed Sveriges största vägar. Det gäller kustvägen från Luleå ner till Stockholm, söderut via Norrköping och Linköping och sedan via Malmö, Lund, Göteborg tillbaka upp till Stockholm. Det är alltså långt ifrån ett heltäckande test, men Umlaut hävdar att sträckan täcker 45 procent av befolkningen. Som komplement till detta mäter de täckning även i form av verkliga användartester. Det här går till så att Umlaut “hyr in sig” i populära appar som istället för att ha reklam får betalt av Umlaut för att då och då ladda ner data från mobilnätet och sammanställa de hastigheter man uppmäter.

Resultatet visar att Telia är bäst i alla de bedömningskategorier som Umlaut har, precis som för ett år sedan. Det gäller talkvalitet, data, användartesternas kvalitet och totalbetyget. En bit bakom Telia hamnar Telenor på andra plats tätt följda av Tele2 på tredjeplatsen och med Tre sist med lite större marginal.

5G-test även det med Telia som segrare

För första gången har Umlaut i år även mätt 5G, men det har man enbart gjort i Stockholm. Där är resultatet lite jämnare, men även här tar Telia hem en klar seger. Telenor är tvåa med Tele2 på tredjeplats och Tre sist, precis som i testet som helhet.

I förra årets test av Umlaut vann även då Telia, som vi nämnt, men i testet 2019 gick Tele2 segrande ur jämförelsen. I konkurrerande mätföretaget Tutelastest från 2020 var det istället Tre som utsågs till bästa operatör i Sverige.