Test: Huawei Freearc – Billiga sporthörlurar för träning

När jag tränar lyssnar jag alltid på musik och jag har två gånger varit med om att hörlurar ramlar ur örat med särskilt allvarliga konsekvenser. En gång för några år sedan ramlade en hörlur ur mitt öra under träning och landade precis i ett sorkbo vid sidan av stigen där jag sprang. Den hörluren fick jag aldrig upp. Nästa gång var för bara några veckor sedan. Jag var ute och sprang i ett tunt lager av nysnö då min ena hörlur, då jag skulle justera volymen, ramlade ur örat och ner på gatan. Vit hörlur i vit nysnö visade sig vara supersvår att hitta. Särskilt eftersom jag inte visste mer exakt än inom ett tiotal meter var jag tappat den. Till slut, efter mer än 15 minuters finkammande hittade jag den.

Går bra att pilla

Så länge jag inte pillar på hörluren tycker jag nästan alla hörlurar sitter säkert även när jag är ute och springer. Just när du ska svara på ett samtal, byta låt eller ändra volymen dock, finns alltid en risk att hörluren trillar ut. Dock inte med den typ av hörlur som Huawei Freearc sällar sig till. Huawei Freearc är ett par nya hörlurar som är öppna till sin design och alltså inte stänger ute omgivningens ljud på något sätt, tvärtom. De är gjorda för att du ska kunna höra trafik och andra viktiga ljud runt omkring dig samtidigt som du njuter av musik, poddar eller för en konversation under ett telefonsamtal. Här har jag inga problem att byta låt eller ändra volymen under joggingrundan. Jag sveper över hörluren upp eller ner för att ändra volymen och pausar eller byter låt med två eller tre snabba tryck. Det går bra till och med när jag springer i full fart.

Gesterna för att styra går även att ändra i den app som hör till, Huawei AI Life. Den appen finns för både Android och Iphone och den gör det möjligt att enkelt ansluta hörlurarna, uppdatera mjukvara och sköta inställningar. Jag kan lätt ha flera enheter anslutna samtidigt och när jag ansluter såväl en Iphone som flera Androider går det lätt att välja vilken som ska användas med hörlurarna just för tillfället.

Bra ljud

Eftersom hörlurarna är öppna har du ingen aktiv brusreducering, men däremot finns brusreducering för samtal, så att du kan ringa och höras bra även i stökiga miljöer med mycket bakgrundsljud. Jag provar det här och ökar successivt bruset i bakgrunden med effekten att den jag pratar med fortfarande hör mig bra, men inte hör något av bruset. Ju närmare oljudskällan jag går desto mer bearbetad låter dock min röst, så det finns en viss baksida. Så länge jag håller avstånd till det mest högljudda oljudet hörs jag finfint. Musikljudet när jag lyssnar i lurarna är bra, dock inte högupplöst, men med fin balans utan att egentligen utmärka sig särskilt. Jag märker dock att de inte alltid kopplar ner eller pausar musiken när jag tar dem ur öronen, så av misstag händer det att de spelar vidare när jag lagt lurarna på ett bord eller någon enstaka gång till och med tio sekunder efter att jag lagt dem i fodralet. Men så är lurarna också relativt billiga med en prislapp strax över tusenlappen.