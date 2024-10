Test: Apple Airpods 4 ANC – Gör verklig skillnad

Betyg Apple Airpods 4 med aktiv brusreducering: 9/10 Musikljudet

Faktum är att Apples Airpods 4 med aktiv brusreducering, trots sin öppna design som gör det svårare att få riktigt effektiv brusreducering, kan konkurrera med slutna lurar. Det säger en hel del om hur bra brusreduceringen här faktiskt är.

Med och utan brusreducering – 600 kr skiljer

Värt att säga redan nu är att nya Airpods 4 kommer i två olika versioner. Den ena släpps med aktiv brusreducering och kostar i skrivande stund 2400 kronor och den andra versionen utan aktiv brusreducering kostar 1800 kronor. Det är alltså versionen med aktiv brusreducering vi testar här. I övrigt har båda modellerna laddning via usb-c, men bara den dyrare har stöd även för trådlös laddning (via en vanlig trådlös laddare med Qi-standard eller via en Apple Watch-laddare) och har en högtalare i etuiet, för att det ska kunna ge ifrån sig ett pip när du söker efter det med Apples Hitta-app.

När Airpods 4 presenterades fick vi höra att passformen var förfinad för att passa ännu fler öron ännu bättre. Därför blir jag lite nedslagen när jag vid första försöket tycker lurarna lite för mycket i örat. Det är en ny form, där vinklarna optimerats, men den där första känslan går snabbt över och jag vänjer mig vid den nya passformen. Ljudkvalitén och framförallt brusreduceringen hjälper till för att jag snabbt ska gilla Airpods 4. Passformen är bra och det gör att jag lätt kan använda hörlurarna när jag tränar utan att vara rädd för att de ska ramla ur öronen. När jag springer så kan ibland vindsus påverka ljudet när jag lyssnar på musik, men under samtal är lurarna förbluffande duktiga på att filtrera bort störande bakgrundsljud och förstärka min röst för den jag pratar med. Det här är en funktion Apple kallar för Voice isolation och den fungerar väldigt effektivt. Även när jag tillbaka hemma provar att ringa samtal från precis bredvid spisfläkten eller andra störande oljud så hörs jag bra.

Etuiet laddas med usb-c, vanligt trådlöst eller med en Apple Watch-laddare

Imponerande brusreducering

Brusreduceringen är imponerande bra för att vara i den här typen av öppna hörlurar, utan riktig isolering. Visst får du inte den extrema avskärmningen som slutna lurar med brusreducering kan ge när de är som bäst, men Airpods 4 kan faktiskt konkurrera med den typen av lurar. På flygplan eller i kollektivtrafiken tar de effektivt bort en hel del av bakgrundssurr och låter mig ha lägre volym på musiken utan att omgivningen överröstar. Den fungerar överraskande bra.

Airpods stödjer så kallad AAC-codec, vilket även används i Apple Music, så du blir utan verkligt högupplöst ljud, men det låter bra. Ljudet är välbalanserat och både bas och diskant framträder fint utan att något tar över.

Formatet på skälva etuiet är betydligt mindre än på till exempel Airpods Pro men lurarna i sig har liknande design. Du kan styra musik och samtal genom att klämma på hörlurarnas stam, men däremot inte justera volymen på något sätt där. Det får du istället göra i telefonen.

Airpods 4-fodral som huvud och Airpods Pro-fodral som kropp får här illustrera storleksskillnaden

Ställer Siri en ja- eller nej-fråga kan du i alla fall svara på den med geststyrning, vilket är nytt. Du svarar då till exempel på frågan “vill du höra hela meddelandet” genom att helt enkelt skaka på huvudet, nicka för ja och skaka på huvudet för nej. Som vanligt är också Airpods väl integrerade i Apples ekosystem så att du ansluter en gång och sedan hittar lurarna och ansluter automatiskt till även din Apple Watch, Mac-dator och så vidare så länge du är inloggad på samma Apple-konto.

Till skillnad från Iphone 16 så är det här en produkt där det är befogat att uppgradera, även om du redan har ett par fungerande, äldre Airpods. Så tydliga är skillnaderna.