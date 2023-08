Test: Motorola Defy Satellite Link – Satellit-meddelanden till massorna

Betyg: 7/10 Funkar med nästan alla smartphones

Textmeddelanden utan mobiltäckning Batteritiden

Mobil satellit-telefoni är ingenting nytt, men det är dyrt och kräver speciella telefoner. På senare tid har intresset för att låta vanliga mobiler utnyttja satellitkommunikation ökat. Telefonsamtal handlar det inte om, men väl nödsamtal när du befinner dig utanför mobiltäckning. Motorola Defy Satellite Link går längre än så och låter dig även skicka textmeddelanden och checka in med din position, och det oavsett vilken mobil du har.

Motorola är i det här fallet inte Lenovos dotterbolag, utan engelska Bullitt, som licensierar varumärket Motorola Defy, för bland annat mobiler. Mobiltelefonen Motorola Defy 2 heter dock Cat S75 i Sverige, ett annat varumärke Bullitt licensierar. Själva kommunikationstjänsten har däremot Bullitts eget namn.

Om vi börjar med hårdvaran så består Motorola Defy Satellite Link av en dosa, rätt lätt, rätt plastig, mindre än hälften så stor och tung som en mobil. Den har ingen skärm, men den har ett par led-lampor och tre knappar, för ström, positionering och SOS-meddelanden. En lucka skyddar USB-C-kontakten för laddning och en rem med en metallögla gör att du kan fästa dosan i till exempel en ryggsäck. Här hade jag önskat mig en karbinhake eller något för att underlätta att fästa öglan.

Rätt vanlig meddelande-app

Ansluter till mobilen gör du med Bluetooth, och appen Bullitt Satellite Messenger som finns i både Google Play Store på Android och Appstore på Iphone. Appen är i mångt och mycket en vanlig meddelande-app för textmeddelanden. Om du skickar ett meddelande till någon annan får den personen det som sms, med en uppmaning att installera Bullitt Satellite Messenger för att svara. Du behöver ett konto i tjänsten för att kunna använda det. Kontot är gratis om du vill kunna ta emot satellitmeddelanden och svara på dem via mobilnätet. Men om du vill skicka meddelanden, och det vill du ju om du har en Defy Satellite Link, behöver du också ett abonnemang.

Bullitt har flera olika prisplaner på sina abonnemang, från ca 50 kronor i månaden där du kan skicka 30 textmeddelanden per månad, till 300 kronor i månaden för 300 meddelanden per månad. De flesta av oss är nog totalt utanför mobiltäckning bara några dagar om året, och då är alternativet Freedom som kostar 600 kronor per år och ger dig 250 meddelanden per år ett alternativ. I samtliga abonnemang ingår larmtjänst dygnet runt.

Det finns alltså tre typer av meddelanden du kan skicka med Motorola Defy Satellite Link. Om vi börjar med textmeddelandena så fungerar de som vilka textmeddelanden som helst. Om du har mobiltäckning skickas de med vanlig mobildata och dras därför inte heller från din pott av textmeddelanden för satellit-abonnemanget. Du kan också checka in, vilket betyder att du skickar din nuvarande position, kanske som ett sätt att visa att allt är okej och var du befinner dig just nu. De skickas då som koordinater som kan öppnas i mobilens kart-app. Slutligen kan du skicka nödmeddelanden, som då går direkt till en larmcentral med din position bifogad.

De två sista typerna av meddelanden kan du skicka utan mobilen, med knappar på dosan. Visst skydd mot oavsiktliga tryck finns. Du måste hålla in knapparna tillräckligt länge, du kan inte checka in förrän det gått 90 sekunder sedan du gjorde det senast, och du kan avbryta ett SOS-meddelande innan det skickats.

Endast utomhus

Kruxet med satellitkommunikation är att signalen är väldigt svag. Du måste därför befinna dig utomhus för att dosan ska ha täckning. Du behöver även fri sikt mot rätt mycket av himlen och inte befinna dig för nära hus. Det verkar som om även hus som inte direkt blockerar satelliterna kan få signaler att studsa och försvåra mottagningen. När du väl uppnått det och telefon och dosa är hopkopplade så kan du skicka meddelanden via satellit. Det tar ungefär 30 sekunder för ett textmeddelande att nå mottagaren från att du skickat det.

Ett område där jag verkligen kan se nyttan med Defy Satellite Link är för seglare på öppet vatten som lämnar mobiltäckningen bakom sig. För fjällvandrare kan däremot batteritiden på fyra dagar möjligen ställa till med problem. För den som behöver det är i alla fall Motorola Defy Satellite Link ett smidigt sätt att ge din vanliga mobil satellitanslutning.