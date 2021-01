Första intrycket: Vi har börjat testa Samsung Galaxy S21 Plus

Eftersom jag nyligen har skrivit testet av systermodellen S21 Ultra är det givetvis lätt att snabbt göra jämförelser och se såväl likheter som skillnader. Mitt första spontana intryck är att toppmodellen S21 Ultra ger betydligt mer per krona.

Samsung Galaxy S21 Plus är mellanmodellen i S21-serien och känns igen främst på den kameramodul som särskiljer S21-serien med den infällda ramen runt de tre kamerorna, en ram som snyggt flödar över telefonens kant och integreras i ramen. Galaxy S21 Plus har glasbaksida till skillnad från S21 och i handen känns telefonen både tunn och lätt. Kvalitetskänslan är det med andra ord inga fel på alls. Skärmen är platt, inga rundade kanter alltså, och den är både skarp och ljusstark. På en viktig punkt måste man dock säga att den är en besvikelse. Jämfört inte bara med den dyrare S21 Ultra utan även med förra årets S20 Plus är skärmupplösningen faktiskt lägre. När jag efter att ha startat igång telefonen går in i inställningarna för skärmen så ser jag att det inte alls går att ange upplösning. Det finns helt enkelt bara ett alternativ.

Skärmen kan fortfarande visa förhöjd uppdateringsfrekvens, då upp till 120 hertz, men upplösningen är begränsad till 1080 x 2400 pixel. Till telefonens och Samsungs försvar ska vi säga att förra årets modell bara kunde växla mellan högre upplösning eller högre uppdateringsfrekvens, så du kunde inte heller då få både och, men skillnaden mot toppmodellen i år är ändå påtaglig. Det är framförallt det här, begränsningen i skärmupplösning, som blir något av en symbol för att S21 Ultra med sin prislapp på 2200 kronor mer ger mer per krona. Den upplevelse som S21 Plus ger räcker absolut långt, men det är betydligt tydligare i Ultra att du får något extra, en wow-upplevelse som uteblir i Plus-modellen.

Fler skillnader

Det finns så klart fler både likheter och skillnader, men ser jag på S21 Plus som helhet så är det onekligen en kompetent smartphone. Några av de egenskaper som ska framtidssäkra S21 Ultra har hittat även hit till Plus-modellen. 5G finns så klart och S21 Plus har även Ultra Wideband som ska öppna för funktioner vartefter och som redan inom kort till exempel ska låta dig låsa upp bilen med mobilen eller spåra dina borttappade prylar enklare. Givetvis har vi här samma systemchip som i Ultra, ja hela S21-serien har Samsungs Exynos 2100-chipset som vi sett levererar bra. I praktiken känns också S21 Plus snabb, även när jag spelar krävande spel, men inte supersnabb. Kanske är det orättvist att återkommande jämföra S21 Plus med den klart dyrare S21 Ultra, men det som skiljer dem åt är också det som gör S21 Plus mindre unik när man jämför med andra telefoner i ungefär samma prisklass. Definitivt ett flaggskepp, men inte ett flaggskepp i en självklar klass för sig.

Givetvis känner vi igen mycket i själva telefonen och det kommer du också göra om du tittat närmare på en Samsungmobil tidigare. Det finns gott om förinstallerade appar och tjänster och Samsungs gränssnitt känns modernt och genomtänkt.

Kamerorna i S21 Plus gör att den klarar sig bra även i mörker och även om jag inte får den extrema zoom upp till 100x och de 108 megapixel S21 Ultra ger så är det lätt att se hur S21 Plus och dess 64 megapixel samt zoom upp till 30 gångers förstoring skulle räcka för de allra flesta situationer. Givetvis betyder den kvalitet vi faktiskt får på bilderna när vi tar testbilder mer än megapixel och andra siffror och när jag nu börjat testa märker jag en tydlig skillnad där bilder med högre inzoomningsgrad än 10x ganska snabbt tappar i kvalitet.