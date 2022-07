Test: Asus ROG Phone 6 Pro – Tar ut svängarna i full fart

Visst har snabbhet viktigt, men det är inte allt. Genren spelmobiler har ett par år på nacken nu och är det någon som dominerar så kan man säga att det är just Asus och deras ROG Phone.

Något av det första, utöver designen, som slår mig med Rog Phone 6 Pro är prestandan. Det är utan tvekan den snabbaste telefon vi testat och det visar såväl tester som upplevelsen i praktiken när jag använder den. Det handlar så klart om systemchippet Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 som är det snabbaste som går att få idag, i kombination med hela 18 GB arbetsminne och den snabbaste skärmen i en smartphone, hela 165 hertz uppdateringstakt.

Det skulle dock vara att förenkla för långt att säga att den bästa spelmobilen bara är den snabbaste. Då skulle alltid den senaste spelmobilen vara bäst eftersom de vanligen ser till att använda den senaste, snabbaste komponenterna.

Bortom spelens värld

Just snabbheten talar dock för Rog Phone 6 Pro även utanför spelens värld. För den är ruskigt snabb och det märks i allt från vanlig webbsurf, när jag klickar mig runt i menyerna, ser på bilder i galleriet, ja i allt, inte bara krävande spel. Även ansiktsigenkänningen är snabb, fingeravtrycksläsaren och snabbladdningen av batteriet med den medföljande laddaren. Jag märker inget av överhettning ens när telefonen laddas och jag samtidigt kör krävande appar.

Utöver snabbhet handlar spelmobiler generellt och Rog Phone specifikt istället om att anpassa telefonen för spel med en rad olika anpassningar. Framförallt när det gäller ergonomi och spelinteraktion är telefonen närmaste en kombination av just telefon och spelkontroll i ett. Det här känner vi så klart igen från tidigare versioner men Asus har nu tagit det ytterligare ett steg.

Redan när jag startar telefonen för första gången får jag en känsla av det här och en pedagogisk introduktion. En spelbaserad guide startas och introducerar de unika funktioner som telefonen har. Som om någon som köpte den inte var medveten om att det här är en spelmobil, men hur som helst. Introduktionen är bra och fyller en funktion. Att enkelt komma igång och få reda på vad som är möjligt här.

Inte som andra

Just för spelande har ROG Phone en rad olika speciallösningar. En sådan är den extra usb-c-kontakten på långsidan just så att du ska kunna fortsätta spela och ladda samtidigt utan att sladden för den skull är i vägen. ROG Phone 6-serien har också förbättrad kylning och om inte det vore nog så finns som tidigare ett tillbehör, en fläkt du ansluter på baksidan och som förutom att kyla telefonen och dina eventuellt svettiga fingrar även adderar flera fysiska knappar du kan dra nytta av under ditt spelande. Många av funktionerna för att optimera och anpassa ditt spelande hittar du i appen Armoury Crate som finns direkt på startskärmen. Det här är verkligen ett virtuellt kontrollrum och du kan anpassa och hålla koll på snart sagt allt. Här kan du styra prestanda kontra batteritid, se temperaturen på olika komponenter, styra ljuseffekter och anpassa olika aspekter av varje enskilt spel. Möjligheterna är många.

Precis som tidigare är telefonen designad att användas i landskapsläge så du greppar den i vardera kortsidan, för det är ju i så de flesta riktiga spel är gjorda för att spelas. Då får du även tillgång till de virtuella knappar kallade Airtriggers som finns på telefonens kanter. Du mappar de här knapparna individuellt för respektive spel och det gör att du kan styra funktioner i spelet genom att trycka eller svepa, utan att för den skull trycka på skärmen. Du slipper alltså dölja en del av skärmen med dina fingrar och kan se hela skärmytan samtidigt som du agerar snabbt i spelet. Det känns ju nästan som att fuska.

Nästan komisk

Fläkten du sätter på baksidan är ett tillbehör du vanligen måste betala extra för men under den tid telefonen kan förbokas så kan du få fläkten på köpet. Jag testar att sätta fläkten i sitt högsta läge vilket blir nästan komiskt. Fläkten tar sin ström från telefonen, men laddar du samtidigt blir ju det ett mindre problem. Ljudet från fläkten blir dock väldigt tydligt, så att det definitivt skulle störa både folk i närheten och ljudupplevelsen i det spel du spelar, om du inte har hörlurar då. Fläkten har förutom knappar även en rad olika ljuseffekter och när jag jämför prestanda och temperatur med och utan är det bara marginella skillnader så det handlar nog främst om en gimmick mer än något som gör tydlig nytta. Synd även att den är för stor och otymplig för att enkelt kunna ta med sig i annat än en stor jackficka eller liten väska.

När det gäller skärmen är den så klart central för spelande och den imponerar egentligen i alla aspekter utom upplösning. Just upplösningen är ordinär, men när det gäller uppdateringstakt så går det inte att få något bättre idag. 165 hertz är max, men eftersom det så klart drar batteri finns även möjlighet att växla till auto eller manuell ställa en lägre frekvens som är snällare mot batteriet. Även färgåtergivning och kontrast är bra och ljusstyrkan räcker till för soliga dagar även om den inte slår några rekord.

ROG Phone 6 Pro är annorlunda på många sätt om vi sneglar på konkurrenter och en egenskap som skiljer den från nästan alla andra telefoner idag är att selfiekameran inte sitter infälld i skärmen. För i en spelmobil är så klart skärmyta helig och man vill inte låta en selfiekamera störa där. I tidigare spelmobiler har vi sett selfiekameror som tagit plats i motordrivna moduler på telefonens sida så de dyker upp när de behövs, men inte stör skärmytan. I ROG Phone 6 Pro sitter selfiekameran istället utanför skärmen på övre kortsidan, en plats som ju även Sony valt i sina mobiler.

Jag ska så klart inte glömma att nämna den andra skärmen, för ROG Phone 6 Pro har, till skillnad från ROG Phone 6, en extra liten långsmal skärm på baksidan. Den är inte lika användbar som man kunde hoppats för framförallt visar den animationer av enbart estetiska skäl. När jag får ett sms så visas sms-ikonen där, men jag kan varken se vem som skickade eller meddelandet i sig. Det handlar heller inte om någon högupplöst fullfärgsskärm, utan bara en enkel display, så den kan inte användas som exempelvis sökare om du skulle vilja använda bakre kamerorna för selfies. Det är helt enkelt bara en cool funktion och inte så mycket mera.

Bättre än väntat

Kamerorna är inget område man förväntar sig att en utpräglad spelmobil ska briljera på men med de förväntningarna blir jag överraskad av vad ROG Phone 6 Pro kan. I mörker klarar den faktiskt det mesta man kan önska sig. Jag drar ner persiennerna för att testa och gör rummet så mörkt det går och ändå ser kameran betydligt bättre än jag gör med blotta ögat, helt enkelt bra nog för alla normala tillfällen då du kan önska föreviga något. Jag tycker kamerorna gör ett bra jobb för det mesta även i dagsljus men i mer krävande situationer kan framförallt selfiekamerans bilder ge överdrivna hdr-effekter och färgåtergivning som ser rent onaturlig ut. Kamerorna i Asus ROG Phone 6 Pro är tre till antalket på baksidan och de ger dig, utöver huvudkameran, även vidvinkel och makro. Zoom blir vi nästan helt utan. I kameraappen går det att zooma in till som max 8 gångers förstoring, men det är bara upp till 2x som vi kan ta bilder utan kvalitetsförsämring och i mörker inte ens det. Det här är ingen utpräglad kameramobil, så klart.

Ingen kameramobil alltså, men betydligt mera än bara en spelmobil. Prestandan och snabbheten i systemet, oavsett vad du gör, påminner mig lite om Oneplus när de var som bäst. Telefonen känns verligen snabb hela tiden och briljerar inom skärm och ljud. Så utöver spel, där den kan dra nytta av det, är den ju bra även för mediekonsumtion generellt.

Frågor och svar

Vad saknar den som vanliga flaggskepp har?

Trådlös laddning saknas och den är inte vattentålig. Sen är det ju tydligt även att kamerorna inte når upp i samma nivå som i de bästa flaggskeppen, här har annat prioriterats.

Hur är ljudet?

Det finns 3,5-millimeters hörlursuttag, men framförallt imponerar ljudet från de inbyggda högtalarna. Det är både högt och välljudande.

Vad gör Asus med gränssnittet?

Lite och mer i den bemärkelsen att du kan välja mellan antingen ett avskalat gränssnitt nära Googles vanliga eller ett mer gaminginsprirerat ROG-gränssnitt.

Ett alternativ:

Mer än spel

Vill du ha prestanda men även mer vardagsfokus ligger Xiaomi 12 Pro nära till hands eftersom den är den näst snabbaste Androiden vi testat och samtidigt lägger mer fokus på till exempel kamerorna än vad Asus gör i ROG Phone 6 Pro.

Testbild

Kameran klarar sig bra i mörker, ofta även i dagsljus men ibland, i svårare situationer, kan färgåtergivningen sticka iväg.