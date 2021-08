Test: Huawei Freebuds 4 – Ett lätt val

Att komma igång är inga problem för det går smidigt och problemfritt att ansluta hörlurarna till mobilen. Appen Huawei AI Life, tillgänglig för såväl Iphone som Android, finns för att sköta inställningar för hörlurarna. Den viktigaste funktionen i appen är att du kan ladda ner och uppdatera mjukvaran i lurarna när sådan släpps, men här finns även möjligheten att aktivera brusreduceringen, se batteristatus och anpassa ljudet efter dina önskemål.

Du styr annars funktioner i lurarna genom att trycka på skaftet till en av hörlurarna. Två upprepade tryck innebär till exempel att musiken pausas, alternativt börjar spelas igen. Ett långt tryck aktiverar eller stänger av brusreduceringen, men under en joggingrunda i duggregn märker jag att vattendropparna förvirrar hörlurarna som då gång på gång tolkar vattnet som tryck och gång på gång stänger av och sätter på brusreduceringen. Genom att svepa uppåt eller neråt utmed skaftet kan du höja och sänka volymen. Det känns mindre genomtänkt för ofta när jag sveper uppåt utmed skaftet för att just höja volymen innebär det att jag samtidigt och oavsiktligt petar hörluren ur örat. Man måste alltså vara väldigt försiktig, särskilt eftersom hörlurarna är så lätta.

Lätta men stabila

I vanliga fall så hittar vi aktiv brusreducering i hörlurar som är slutna, antingen i form av true wireless-lurar som de här men där du har gummiproppar du trycker in i öronen, eller bygellurar som sluter tätt runt örat. Här är istället den aktiva brusreduceringen kombinerad med en design där det är helt öppet in till hörselgången. Fritt fram för alla omgivningens ljud alltså att konkurrera med det du lyssnar på i hörlurarna. Fördelen med den öppna designen är att hörlurarna är väldigt bekväma. De är dessutom lätta och det är enkelt att efter bara en kort stund nästan glömma att du har lurarna i öronen, för de känns knappt. Ändå sitter de säkert och jag upplever aldrig att de riskerar att ramla ur, inte ens när jag har på mig lurarna under träning och rör på mig. Nackdelen med designen är att den aktiva brusreduceringen ofta knappast ens märks. Hörlurarna levereras i ett litet runt laddningsetui och liksom lurarna i sig är etuiet en lättviktare vilket bidrar till att de är enkla att alltid ha med sig. De går lätt ner i även mindre fickor och ytan är matt för att etuiet ska vara enkelt att greppa. Lurarna i sig är dock mer plastigt glatta och kan ibland vara lite svåra att få grepp om när de ska lyftas ut ur etuiet och ta plats i öronen.

Väl på plats i öronen tycker jag dock att ljudet är riktigt bra. Det är en välbalanserad ljudbild och här finns plats för både fin diskant och lite tryck i basen. Du kan ställa in i den medföljande appen om du vill att hörlurarna ska betona bas eller diskant ytterligare. Ljudkvaliteten för musik beror så klart på vilken ljudkälla du lyssnar ifrån, men när jag testar Huaweis egen musiktjänst Huawei Music i en Huawei-telefon och lyssnar på högupplöst musik, de som är märkta med HD i tjänsten, låter det riktigt bra. När jag istället kopplar lurarna till Spotify i en Iphone är ljudet betydligt mera ordinärt.

Finfina för samtal

Särskilt bra tycker jag ljudet, när jag jämför med andra lurar, är för samtal. Det är också enkelt att ha två enheter anslutna samtidigt, till exempel dator och mobil. Det här märker jag tydligt när jag lyssnar på musik från datorn i lurarna och de automatiskt kopplar över till telefonen så fort den ringer och jag behöver svara på ett samtal. Samtalsljudet är bra och särskilt imponerande är att lurarna riktigt bra filtrerar bort omgivningsljud så att den jag pratar med hör mig tydligt även om jag ringer från stökiga miljöer med mycket annat störande ljud eller andra personer som också pratar.

“Brusreducering”

Något som däremot är en stor besvikelse med Freebuds 4 är den aktiva brusreduceringen som jag redan nämnt och som alltså knappast märks när jag växlar mellan att ha den på eller av. Jag testar lurarna i olika typer av brus och störande ljud från byggarbetsplats till lätt sus från ventilation och spisfläkt men faktiskt även i flygplanskabin.

Under en flygresa nu i sommar passade jag på att testa lurarna, för just på flygresor kan ju bra aktiv brusreducering vara guld värd. Brusreduceringen i Freebuds 4 är inte värd sitt namn ens och det gäller oavsett om du använder dem på flygresa eller annars. Den nackdelen behöver dock inte radera lurarnas styrkor på andra områden, men du ska inte köpa de här lurarna om du värderar brusreducering det minsta.