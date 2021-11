Test: Nokia T20 – Anonym surfplatta

HMD Global är det finska bolag som licensierar varumärket Nokia för mobiltelefoner och närliggande produkter. Deras nuvarande slogan är Love it, trust it, keep it. Jag tolkar det som att de vill göra tillförlitliga och långlivade produkter som är lätta att älska. Nokia T20 är deras första surfplatta.

Livslängden vill man åstadkomma med garanterade systemuppdateringar. Man lovar att denna surfplatta ska få två stora systemuppdateringar och tre års månadsvisa säkerhetsuppdateringar. Det är förstås bra, och när det gäller budgetprodukter som denna är det i stort sett bara HMD Global som ger ett sådant löfte. Det har också verklig betydelse för hur länge man kan fortsätta att använda plattan, eftersom viktiga appar som mobilt BankID successivt slutar att fungera för äldre Androidversioner.

Systemversionen är dock inte det enda som avgör hur långlivad en platta blir. Prestanda spelar också roll, eftersom operativsystemet blir mer krävande för varje ny systemversion och appar förväntar sig mer av hårdvaran över tid. Här är det lite sämre ställt med Nokia T20. Systemchippet Unisoc T610 som sitter i plattan var rätt långsamt redan när det var nytt, och det var för två år sedan. HMD Globals kommentar till detta vid lanseringen var att man valt systemkrets med omsorg och Unisoc T610 ger plattan utmärkt batteritid, men man sade också något om kretsbristen, så det kan vara så enkelt att företaget inte hade så mycket att välja mellan.

Begränsad

Jag ska ärligt säga att jag inte direkt lider av de långsammare processorerna när jag använder plattan. HMD Global verkar ha satt systemanimationerna till minimum vilket gör att själva användargränssnittet inte hackar, och jag kan skrolla runt på tunga webbsidor utan att plattan fryser till. De spel jag provar flyter på bra, de flesta spel klarar av att dra ner på effekterna om prestandan kräver det.

Däremot märker jag av begränsningar på mer subtila sätt. Det känns som plattan har svårt att ladda ner data i den takt som behövs, så visserligen har jag inga problem att skrolla fort på webbsidor, men ofta får jag vänta medan en blank sida ritas upp. När jag tittar på Netflix blir bilden ibland hopplöst lågupplöst trots att det inte är något fel på bandbredden i mitt wifi.

Batteritiden i vårt test där vi spelar video med maximal ljusstyrka på skärmen blir 7 timmar och 20 minuter, vilket är över genomsnittet, åtminstone om man tar med Apples Ipad-serie i jämförelsen. De har överlag sämre batteritid. Jämfört med andra Androidplattor kan du få tag på plattor med bättre batteritid till samma pris.

När batteriet väl tagit slut är Nokia T20 långtifrån snabbladdande. Plattan klarar laddning med 15 watt men laddaren som följer med är på 10 watt, och det tar mer än fyra timmar att ladda plattan igen när batteriet tömts.

Jämfört med Googles Android tillför HMD Global absolut ingenting till systemet, så det finns väldigt lite av extrafunktioner att upptäcka. Däremot finns det tredjepartsappar från till exempel Amazon förinstallerade, så skräpappar får du ändå.

Plattans baksida är lite mer påkostad i metall, men ramen är i plast, och formgivningen känns påfallande anonym och är ingenting som inspirerar till kärlek. Den enda lite ovanliga detaljen är att headsetuttaget sitter i ett hörn, men kontakten är vinklad mot kortsidan snarare än diagonalt in i plattan, och det känns ärligt talat som ett ovanligt farligt ställe att sätta ett headsetjack på. Väldigt lätt att stöta till av misstag så att headsetet eller kontakten går sönder.

Fingeravtrycksläsare saknas på plattan, så för att låsa upp den får du använda antingen lösenord eller osäker ansiktsupplåsning.

Stereo

Högtalarna är betydligt viktigare på en platta än en mobil. Till skillnad från mobilen samlas man med plattan ofta flera för att titta på film eller spela spel, och då är headset inte ett alternativ. Därför tycker jag att HMD Global tänkt helt rätt som satt in stereohögtalare på kortsidorna även på en så här billig platta. Jag önskar bara att ljudet i dem vore bättre. Det är tunt och basfattigt och klarar inte en jämförelse med andra plattor med stereohögtalare som jag har hemma.

Skärmen är huvudnumret på en surfplatta, den enda egentliga anledningen till att använda en surfplatta istället för en mobil är ju för att få en större skärm. Skärmen på Nokia T20 känns lite billig, den skiftar i färg en hel del när jag håller plattan i olika vinklar. Färgåtergivningen är inte den bästa och ibland när jag tittar på video blir bilden så att säga överexponerad så att ljusa partier blir vita. Men skärmen är i alla fall rätt ljusstark och är tillräckligt högupplöst för att kännas skarp.

Huvudkameran på Nokia T20 är inte bra, men behöver kanske inte heller vara det. En surfplatta är inget man håvar fram för att dokumentera utflykten eller utsikten. Kameran behövs för att skanna streckkoder, fota av dokument och kanske visa hur det ser ut hemma vid videosamtal, och det duger den till. Kameran på framsidan är hygglig för videosamtal, och är rätt placerad på plattans långsida för detta ändamål.

Nokia T20 kostar 2400 kr för wifi-versionen med 3 GB arbetsminne och 32 GB lagring, och 400 kronor mer om du vill ha lte-uppkoppling och 4 GB arbetsminne och 64 GB lagring. I vanliga fall brukar vi inte rekommendera att du väljer lte-varianten, men i det här fallet är framför allt arbetsminnet på den billigare varianten på gränsen för vad som ger en njutbar användarupplevelse. Om du nu ska välja någon av dem. Det finns surfplattor till samma pris eller billigare från till exempel Lenovo som ger bättre prestanda för pengarna, och är det den långa supporten du är ute efter är Apple bättre på det, och inte så värst mycket dyrare heller.

Å andra sidan

Erik Mörner: Trots att HMD Global inte lägger till något direkt själva i mjukvaruväg så ger Googles Entertainment Space en bra samling innehåll och det finns även ett barnanpassat Kids Space. Skärmen är dock plattans svagaste punkt.

Frågor & svar

Vilka tillbehör finns att köpa till? HMD säljer skyddande lock till plattan, men inget tangentbord eller penna.

Är det tjocka ramar runt skärmen på plattan? Ja.

Är plattan tung för sin storlek? Nej det tycker jag inte, och jag blir inte trött i armen av att hålla i den.

Ett alternativ

Surfplatta med lång support: Apple Ipad (nionde generationen) kostar en tusenlapp mer men är betydligt snabbare, och Apple är ännu bättre på att ge sina plattor systemuppdateringar över tid.

Testbild

Kameran duger för dokumentation, det är allt jag begär.