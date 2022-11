Test: Nokia X30 – Lyxigare än vanligt

HMD Global som licensierar varumärket Nokia för mobiltelefoner har efter visst famlande landat i nischen “budgetmobiler med systemuppdateringar utlovade under längre tid”. Eftersom dessa två egenskaper drar åt varsitt håll, utlovade systemuppdateringar gör telefonen dyrare, är det en knepig nisch att balansera i. När de däremot som här ger sig in i mellanprissegmentet blir det lättare att jämföra med andra tillverkare. Nokia X30 ligger i samma prisklass som Samsung Galaxy A53. HMD Global erbjuder tre års systemuppdateringar till Nokia X30 men det gör även Samsung till Galaxy A53, så här har HMD Global ingen unik fördel längre.

När vi fäster blicken på Nokia X30 så känns den ovanligt lyxig för att vara Nokia. Företaget har på sistone utökat sin image mot att vara mer miljövänliga, och den återvunna plasten på Nokia G60 som jag testade senast hade en flammig finish som inte saknade charm, men definitivt inte framstod som lyxig. Även Nokia X30 har baksida i återvunnen plast, men med mer sober känsla. Ramen är också återvunnen, men här i aluminium. Framför allt är det skärmen som får telefonen att kännas mindre budget. Vi är vana vid LCD-displayer med skiftande färgåtergivning från Nokiamobilerna men här har vi en Oled-skärm med fin färgåtergivning och bra ljusstyrka. Den har dessutom förhöjd uppdateringsfrekvens, till 90 hertz. Man kan hitta ännu ljusstarkare skärmar med 120 Hz uppdateringsfrekvens för den här prislappen, och tyvärr saknas också möjligheten till always on-display så att man kan se tiden även när skärmen i övrigt är släckt, men avståndet till de bästa skärmarna är åtminstone inte så stort.

Långsam upplåsning

Fingeravtrycksläsare sitter i skärmen. Du behöver röra på telefonen för att se var du ska sätta fingret, och dessutom vill mobilen att du håller en stund på fingeravtrycksläsaren för att låsa upp, så det går inte supersnabbt. Jag hade ärligt talat föredragit den billigare lösningen med en fingeravtrycksläsare i av/på-knappen på sidan.

Däremot känns telefonens prestanda lite i underkant. Chipsetet Snapdragon 695 är samma som i den billigare Nokia G60, och det återfinns i ännu billigare mobiler från bland annat Motorola. Å andra sidan finns det även i Sony Xperia 10 mark IV för samma prislapp, och chipsetet i Samsung Galaxy A53 har likartad prestanda. Så om prestanda är lite klen för prislappen är man i alla fall inte ensamma om det.

I praktiken innebär det att man känner att man inte har med en supersnabb mobil att göra, men det blir sällan jobbigt långsamt så att man sitter och rullar tummarna medan appar startar eller att man inte får respons på tryck för att telefonen inte hänger med. Telefonen kan köpas med 128 eller 256 GB lagring, men plats för minneskort saknas. Det gör även 3,5 mm-uttag för headset.

Laddare följer inte heller med i paketet men med rätt laddare säger HMD att telefonen snabbladdas med upp till 33 watt, och vi får riktigt bra batteritid i vårt skärmtidstest.

På baksidan sitter två kameror, en huvudkamera på 50 megapixel och en vidvinkelkamera på 13 megapixel. När jag läser de tekniska specifikationerna för kamerasensorn ser det ut att vara samma som Samsung använder i sin Samsung Galaxy S22, och det är ju inte illa. Sedan spelar efterbehandling en stor roll för bildresultatet, men när jag tar Nokia X30 på en fotojämförelse med Samsung Galaxy S22 tycker jag att den står sig bra. I dagsljus är bilderna från Nokia X30 något skarpare, men det beror snarare på att de är hårdare uppskärpta än på skillnader i optiken. Det är en smaksak vilket bildresultat man föredrar.

Bra på motljus

Jag tycker att färgkalibreringen i Nokia X30 ibland blir lite tråkig, men man hänger med bra i HDR-fotografering, det vill säga när kameran kombinera mer än en exponering på grund av stora kontraster i bilden. Nattläget i telefonen är långsamt, men resultatet av mörkerbilderna blir överraskande bra, både i halvdåligt ljus och nästan helmörker. Vidvinkelkameran är också helt okej.

Huvudkameran är som sagt på 50 megapixel men tar som standard bilder på 12,5 megapixel. Du kan ställa in på att ta bilder med full upplösning, men det är inget jag rekommenderar, bildresultatet blir inte bättre och bildfilen blir större. HMD Global lyckas inte heller utnyttja sensorns upplösning till att få bättre zoom i kameran. När jag fotar med två gångers zoom blir resultatet inte bättre än om jag fotar utan zoom och förstorar bilden i efterhand på datorn.

Kamerorna brukar vara Nokiatelefonernas svaghet, så om jag säger att detta är den bästa kamerauppsättningen i någon telefon från HMD Global jag testat så kanske det inte betyder så mycket, men jag är definitivt positivt överraskad här.

Systemet är Android 12, så en av de utlovade uppdateringarna är alltså till det som får anses vara den nuvarande systemversionen, Android 13. HMD Global lägger inte till några egna finesser, vilket har fördelen att systemet i telefonen blir enkelt att navigera i men nackdelen att man har väldigt lite eget att erbjuda. En bugg gör att fingeravtrycksläsaren ibland lägger sig över kameraavtryckaren när jag ska ta en bild utan att låsa upp mobilen men annars är telefonen fri från sådana störningsmoment.

Som helhet tycker jag att Nokia X30 fortfarande lider en smula av att vara lite dyr för vad man får, vilket blir tydligt när man jämför med andra mobiler för samma prislapp. Men skillnaden är inte så stor och mobilens svagheter är inte dramatiska. Jag har tyckt om att ha den som min jobbmobil den senaste veckan.

Å andra sidan

Erik Mörner: Helt okej är mitt intryck av telefonen och att det är ovanligt för HMD Global visar lite av deras läge. Här gör de ett ovanligt bra jobb att göra ett gott intryck, men de misslyckas fortfarande med att erbjuda något extra under skalet. Ingen always on-skärm, ingen mer genomtänkt kameraapp, inget som får mig att välja just den här.

Frågor och svar

Är telefonen skyddad mot regn? Ja, med en IP-klass 67 är den skyddad mot regn på allvar och ska även kunna överleva att bli tappad i vattnet.

Hur mycket är återvunnet i mobilen? 100 procent av aluminiumet och 65% av baksidesplasten.

Hur är högtalaren? Det är monoljud, allt ljud kommer ur bottenhögtalaren, men bortsett från det låter det helt okej.

Ett alternativ

Samsung Galaxy A53 har liknande prestanda och även ungefär samma kamerakvalitet men med bättre zoomfunktioner och bättre skärm. Med en konstruktion helt i plast känns Galaxy A53 lite billigare.

Kameraexempel

Huvudkameran tar skarpa och detaljrika bilder.