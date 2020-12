Test: Realme 7 – Pressad prestanda och pris

För någon månad sedan var Realme nykomlingar på svenska marknaden men redan nu så känns det som vi ska kalla dem etablerade. Anledningen är inte att de gjort den resan snabbare än alla andra tillverkare utan snarare att den svenska introduktionen föregicks av år av fokus på andra marknader, så när de väl kommer hit går det så klart snabbt och vi får på kort tid ett mer eller mindre fullständigt modellsortiment i ett brett prisspann. Realme generellt har ett klart lågprisfokus och Realme 7 är en budgetmodell med prislapp strax över 2000 kronor. Trots ett relativt lågt pris så lovar den mycket.

På rätt plats

Kanske är det i den här prisklassen som en tillverkare som Realme gör sig allra bäst. När jag tar en översikt och summerar allt som telefonen kan så är det svårt att se att priset inte skulle vara högre, men samtidigt är det ju lätt att bara tacka och ta emot. Redan i kartongen är det tydligt, för här finns både ett inkluderat, genomskinligt gummiskal som ska skydda telefonen och en stor bastant snabbladdare som laddar telefonen från noll till 100 på knappa halvtimmen. När batteriet är på väg att ta slut känns det tryggt att jag kan ansluta laddaren och direkt se på skärmen hur laddningen tickar på, alltså två procent laddat på en ynka minut.

Till det yttre är telefonens ram och baksida i plast, men det är framförallt på baksidan en plast som lika gärna kunde ha varit glas, om man ser till utseendet. Den är blankputsad snarlikt matt glas och särskilt om du använder det medföljande gummiskalet är det svårt att avgöra att det verkligen handlar om plast i skalet. På det sättet får du det bästa från båda världarna genom att plasten både ser bra ut och är mer hållbar än glas om du skulle tappa telefonen.

Kaxig attityd

Att hävda att Realme 7 är en riktig spelmobil kan tyckas modigt med tanke på prislappen, men det är ungefär vad Realme faktiskt gör. Allt är så klart relativt och under skalet på Realme 7 huserar systemchippet Helio G95 från Mediatek. Realme är först med att använda det här chippet så det finns inga andra telefoner att jämföra direkt med men det handlar om något av ett mellanklasschipp. Prestandan i telefonen när jag använder den är varierande. Viktigt att väga in i upplevelslen är även att skärmen, som är en LCD-skärm har något förhöjd uppdateringsfrekvens, närmare bestämt 90 istället för 60 bilder per sekund. Imponerande för att vara i en telefon för bara knappa 2000, men inget jag egentligen märker av i praktiken. Telefonen känns inte snabb, men den känns funktionell. LCD-skärmar kan sällan dra nytta av förhöjd skärmuppdateringstakt på samma sätt som oled-skärmar och det gäller även här. Responsen är med andra ord inte omedelbar, utan det märks lite väntetider, men kan du leva med det så klarar telefonen det mesta, även om du kan få ge den lite tid. Jag provar ett par krävande 3D-spel, mest för sakens skull och visst fungerar det, men skillnaden mot mer påkostade telefoner är att inladdningen i början tar en stund.

Detsamma är egentligen intrycket när jag gör mindre krävande göromål som att bläddra runt i menyerna, startar kalender, kamera, Spotify och andra vanliga appar. Telefonen känns aldrig riktigt snabb, men den fungerar för allt jag ber den göra. Här är så klart Android i grunden en trygghet som garanterar en hög lägstanivå. Funktionsmässigt så finns ju det mesta, inklusive stöd för Google Pay, du kan casta film och musik trådlöst till Chromecast-högtalare och teveapparater med Chromecast och du har så klart hela Google Plays apputbud samt de redan förinstallerade apparna. Ovanpå Android 10, som det handlar om här, lägger Realme sitt gränssnittsskal och det är både avskalat och annorlunda på samma gång. I inställningsmenyn hittar vi en hel del möjligheter att anpassa utseendet på systemet, som vad som ska visas i statusfältet och hur detaljerad information som ska visas. Du har även ett frivilligt sidofält i form av en liten meny du kan svepa in från sidan. Där kan du ha genvägar till appar eller funktioner, som att ta skärmdump eller spela in ljud eller filma skärmen. Annars förlitar sig Realme i stort på de tjänster Android levererar i grunden och har ingen egen till exempel molnlagring, men det mesta man förväntar i form av till exempel anpassat spelläge, möjlighet att ha tvillingappar så du kan ha flera inlogg utan att tvingas logga in och logga ut hela tiden.

Fler än bra

En viktig funktion i alla mobiler idag är ju kamerorna och när man väger samman de funktioner som jag hittills nämnt så är det svårt att se att det även skulle blivit några pengar över för Realme att satsa på kamerorna. Ändå är de fyra till antalet på baksidan med vidvinkel, en huvudkamera med 48 megapixel samt makrokamera och djupsensor. Det här bidrar tillsammans med mjukvara till en rätt imponerande samling funktioner, inklusive videoinspelning med antiskakfunktion, porträttläge och nattläge. Så länge du håller dig i väl upplysta omgivningar så duger kamerorna, men så fort det börjar skymma lite så märker vi att den inte längre kan leva upp till vad den som utlovas. Nattläget kan ge oskarpa bilder för fokusen har svårt där och när kameran inte får tillräckligt med ljus blir bilderna ibland brusiga och liksom flammiga. Makrokameran är till och med sämre på att ta närbilder än vad huvudkameran är och i motiv med stora kontraster kan kameran, även med HDR-läge aktivt ha svårt att återge hela färgomfånget rättvist. Inget konstigt egentligen i en telefon med den här prislappen. Realme 7 är ingen telefon du köper för dess kameror. Det du däremot får är en telefon som på många områden lever upp till förväntningarna och det till ett billigt pris.

Frågor och svar

Vad skiljer den här från en utpräglad spelmobil?

Ja, det finns ju spelmobiler som ROG Phone 3 och Lenovo Legion Phone Duel och de har ungefär dubbelt så mycket processorkraft, betydligt bättre och snabbare skärmar samt förbättrade sätt att styra spelen genom touchkontroller på kanten av telefonen. Men så kostar de också runt fem gånger mer.

Vad gör Realme för att anpassa Android?

I grunden ser systemet rätt avskalat ut med fokus på Googles egna tjänster även om Realme bidrar med en handfull appar för till exempel väder, musik och filhanterare. I inställningarna finns en hel del adderade möjligheter att anpassa funktion och utseende. Du kan välja om alla appar ska hamna direkt på hemskärmarna eller om du vill ha en separat applåda.

Hur känns kvaliteten?

Bra, det är plast i ram och på baksidan, men plasten på baksidan är blankputsad och skulle lätt kunna tas för glas. Med den skillnad då att det är betydligt tåligare vid en fallolycka än just glas. Bra alltså. Sen följer det dessutom med ett skyddande, genomskinligt gummiskal i kartongen.

Ett alternativ:

Billigare

Motorola, till exempel Moto G9 Play är ett exempel på en lite billigare telefon som ändå levererar mycket för pengarna.

Testbild

I bra dagsljus ger kameran acceptabla bilder, men i mörker blir det lätt flammigt och brusigt, ibland med dålig skärpa.