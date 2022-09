Test: Samsung Galaxy Watch 5 – Billigare och bättre

Det här är andra generationens klocka från Samsung, efter förra årets nypremiär då Samsung gick över till Googles klocksystem Wear OS. Tanken var att Samsung och Google bättre än var och en för sig, tillsammans skulle kunna locka fler apputvecklare och dra nytta av varandras respektive styrkor. Google skulle bidra med sina appar till systemet, Samsung med sin teknik och systemet skulle även användas av Fitbit och klocktillverkare som redan innan var med på Wear OS-tåget. För att på allvar försöka dominera marknaden för smarta klockor.

Galaxy Watch 5 gör det mesta du förväntar dig av en smart klocka, det och lite till. Samsung har lagt på sitt eget gränssnitt och all tränings- och hälsodata som samlas in hamnar i Samsung Health. Där kan du få översikt över både enskilda träningspass och helheten samt mäta dig med andra användare.

Givetvis får du även aviseringar från telefonen så att du kan lämna den i fickan och ändå ha koll på vad som händer direkt på handleden. Du kan se och svara på appnotiser antingen genom förinlagda snabbsvar, genom emojis eller med ett litet skärmtangentbord och beroende på vilken app du använder för tillfället och vilket av de tillgängliga tangentborden (Samsungs eller Googles till exempel) du använder så varierar möjligheterna och ibland har jag även möjlighet att tala in meddelandet som då tolkas till text på svenska. Appaviseringarna kan du styra på appnivå så att inte allt från telefonen kommer även till klockan, för det kan bli mer störande än det underlättar.

Ett år senare

Som jag nämnde i testet av Watch 5 Pro har jag den senaste månaden ungefär använt förra årets Watch 4 Classic för att utvärdera och jämföra. Jag ville se hur mjukvaran och apparna utvecklats under året som gått för att göra en så rättvis bedömning som möjligt av den nya generationens klockor. När jag har båda klockorna tillgängliga, både förra årets och den här nya är det faktiskt inte säkert att den nya ens är bättre. Givetvis har de två mycket gemensamt, men ett exempel är att Google Assistant som fungerar i den ett år gamla klockan inte gör det i den nya. Istället får jag, precis som i systermodellen Watch 5 Pro beskedet att Assistant inte har stöd för mitt språk, svenska. På det och fleras andra sätt är alltså Galaxy Watch 5 ett steg framåt och samtidigt ett steg bakåt. Den ger fortfarande över ett år efter att Samsung lanserade det nya systemet ett något ofärdigt intryck.

Fler appar har tillkommit under året och till exempel finns nu så väl Google Pay, eller som det heter nu Wallet och Spotify redo. Dock fortfarande med en del barnsjukdomar. Allt fungerar helt enkelt inte smärtfritt, så Spotify låter mig först inte ladda ner låtar i offlineläge. Nedladdningen avbryts. Jag försöker igen. Nedladdningen avbryts, jag försöker och försöker och sen plötsligt funkar det.

På ett par punkter är Watch 5 bättre än den dyrare Watch 5 Pro. Under testet av Watch 5 Pro märkte jag flera gånger att löppass jag genomförde sparades som bara halva pass. I sammanräkningen syntes hela löprundan och totaltiden, men på kartan visades bara sista halvan. Det här upprepades flera gånger och utan att Samsung när jag frågade kunde klargöra varför. Inga sådana problem har jag upplevt under testet av Watch 5. Istället har alla mätvärden varit rimliga och stämt överens med det förväntade. Själva klockan i sig är till det yttre också betydligt mera bekväm än jag tycker Pro-modellen var. Armbandet gör att den sitter betydligt bättre. Vikten på klockan är lägre, måtten mindre och formatet helt enkelt mera strömlinjeformat så att man märker av klockan mindre. Den enda egentliga nackdelen i jämförelsen är att detta innebär att Watch 5 har ett mindre batteri och det gör att batteritiden blir kortare än för Pro-modellen. Jag har under testperioden vanligen fått ut ett drygt dygn batteritid av Watch 5, då med ett entimmes löpningspass med GPS under den tiden och med klockan på mig dag som natt för att mäta såväl sömn som daglig aktivitet.

Ingen snurrande ring

Classic-modellen förra året hade en ring runt boetten som du rent fysiskt kunde rotera, ett sätt att enkelt bläddra i listor och navigera i systemet, men den möjligheten är borta i båda årets modeller. Den saknades även i Watch 4, så navigeringssättet utöver pekskärm är precis som i den klockan, att du istället för en fysisk ring kan svepa med fingret runt kanten på själva skärmen för att bläddra i listor och menyer. Det är inte lika smidigt, men det fungerar hjälpligt.

Du får från denna klocka data över hur mycket du rör dig och du kan registrera regelrätta träningspass i en lång rad olika träningsformer. Dessutom kan klockan mäta din sömn och ge dig vägledning för att sova bättre. Vissa funktioner i klockan kräver en Samsung-telefon och klockan i sig fungerar tuvärr inte alls med Iphone. För att mäta EKG behöver du en Samsung-telefon och för att mäta blodtryck behöver du dessutom en professionell blodtrycksmätare för att regelbundet kalibrera klockans mätvärden för blodtryck.

Jag hade en hel del problem när jag testade den dyrare Pro-modellen och det gör att det nu, när jag här testar Watch 5 blir extra intressant att se hur helheten fungerar. Jag har nämnt att Google Assistant inte fungerar varken här eller i Pro-modellen ännu. Jag har stora problem att lägga till ett esim i klockan, Spotifyappen strular som sagt och när jag ska ringa upp en bekant som skickat ett sms lägger klockan till fel landsnummer, trots att numret är korrekt inlagt i min adressbok. Allt är inte klockans fel, det kan vara operatörens, och enskilda appars fel men sammantaget ger klockan och tillhörande appar och tjänster i Wear OS-ekosystemet ett lite ofärdigt intryck. Det gäller både att klockan i sig visar upp ytterst få fördelar gentemot förra årets modell och samtidigt har Wear OS inte tagit fart i form av apputbud, snabbhet och stabilitet som man kunde hoppats.