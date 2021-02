Test: Xiaomi Mi Watch Lite – Ganska mycket för lite

Det mesta du kan önska av en smartklocka, men med en prislapp på 700 kronor. Ja, på pappret så erbjuder Xiaomi Mi Watch Lite helt klart mycket för pengarna. Till exempel så har du sömnmätning, vilket inte är en självklarhet ens i dyrare smartklockor, och när jag startar klockan för första gången har den en batterinivå på 28 procent. Jag funderar ett ögonblick på om det är tillräckligt för att den ska räcka för sömnmätning över natten, men när jag vaknar morgonen efter har batteriet fortfarande samma laddningsnivå. Under resten av testet tappar den ungefär 10 procent per dag med normal användning, notiser från telefonen och regelbundna träningspass.

Tillförlitlig gps

Just för träning så har klockan såväl gps som stegräknare. Mina träningspass sparas till appen Xiaomi Wear som jag laddat ner till den Android-telefon som jag använder när jag testar klockan, men Xiaomi Mi Watch Lite fungerar även med Iphone om du föredrar det. Du ska givetvis inte förvänta dig att den här, en klocka för 700 kronor, kan göra lika mycket lika bra som klockor som kostar mångdubbelt mer. I en del sammanhang är klockan fortfarande ganska beroende av att du har telefonen med dig. Det finns en musikspelare, men glöm att ladda in filer eller spela Spotify på språng. Istället styr du musiken som redan spelas i din mobil.

Startskärmen i klockan, alltså själva urtavlan kan du anpassa på flera vis och utöver tiden kan den även visa till exempel dina träningsframgångar hittills under dagen. Som smartklockor gör helt enkelt. Under testperioden använder jag olika andra klockor på andra armen, då betydligt dyrare klockor, men det Mi Watch Lite gör, ja det gör den ofta lika bra som betydligt dyrare klockor. På en träningsrunda på en mil till exempel så skiljer det 200 meter mellan vad klockorna mätt upp och när jag jämför puls är också skillnaderna marginella. Granskar jag rutten utritad på en karta visar alla klockor lite fel, påstår att jag genade genom hus till exempel, men på längre sträckor jämnar det snabbt ut sig. Xiaomi Mi Watch Lites gps ger jämförbara resultat med de dyrare klockorna under mina träningsrundor. De träningstyper som Mi Watch Lite kan registrera är löpning, cykling, treadmill, promenad, simning, cricket och fri aktivitet. De listas sedan som elva olika, men då är de bara uppdelade efter till exempel löpning utomhus och terränglöpning samt promenad eller trekking. Man ska dock inte övervärdera många träningsformer i andra klockor för i praktiken kan de sällan mäta mer än din aktivitet och det är därmed ingen skillnad på att mäta till exempel jazzdans, vattenskidor eller fri aktivitet.

Inlåsta data

Träningsdata som samlas in stannar till stor del i Xiaomi-appen. Är du van att dela dina träningspass med vänner och heja på varandra i appar som Strava, Runkeeper eller liknande så har du ingen hjälp av den här klockan. Den enda delningsfunktionen som finns är att skapa bilder och filmer av din träningsdata och det finns heller ingen delning med Apple Hälsa eller Google Fit.

Det som skiljer ut Xiaomi Mi Watch i konkurrensen, förutom det låga priset då, är gränssnitt och appen i telefonen. Gränssnittet i telefonen består av ett rutnät av 3 gånger 3 ikoner. Ett svep på skärmen visar nio ikoner till. Här finns så klart träningsmätning, pulsmätning, statistik, kompass, barometer och som jag nämnt tidigare, musikspelare.

Här hittar jag även väderprognos, samlade appnotiser från telefonen och möjlighet att spela en signal på telefonen direkt från klockan, för att hitta den. En av de mer intressanta funktionerna är så klart appnotiser från telefonen, nog utöver träning och hälsa en av de vanligare anledningarna till att vi skaffar smartklockor. Helt enkelt för att kunna ha koll på det viktigaste som händer utan att glo på telefonen hela tiden. I appen i telefonen kan du välja vilka appar som får skicka vidare notiser till klockan och se till så att du inte blir översköljd av appnotiser på handleden. I produktinformationen skryter Xiaomi med att notiserna även kan visa emojis, men det fungerar bara ibland för mig och beror på vem som skickar. De har alltså inte lyckats täcka in alla standarder som används. Vanlig text däremot går alltid fram, men du kan inte svara på några appnotiser från klockan, utan det måste du göra i telefonen.

Seg respons

Gränssnittet i telefonen är enkelt uppbyggt, men inte lika rappt som man skulle önska. Ofta känns det som skärmen inte riktigt reagerar och många gånger får jag trycka en extra gång för att något ska hända. Klockan har bara en fysisk knapp. Den sitter på sidan och väcker skärmen samt tar dig tillbaka till urtavlan när du är klar med en app.

Utöver rutnätet av ikoner finns även widgets. Genom att svepa åt sidorna från urtavlan kommer jag direkt till pulsmätning, väder, kalorier, musik och så vidare.

Xiaomi Mi Watch Lite har inte alla funktioner som dyrare klockor har och den kan vara lite seg i gränssnittet, men de funktioner den har genomför den bra och det råder ingen tvekan om att du får mycket för pengarna.