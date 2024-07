Fri surf inom EU: Detta gäller och här är undantagen

Sedan juni 2017 kan du använda din mobil i alla EU-länder samt i Norge, Island och Lichtenstein utan att det kostar något extra. Du kan alltså surfa, skicka och ta emot sms samt ringa och ta emot samtal till samma pris som hemma.

Helt obegränsad användning är det dock inte i utlandet, för det finns begränsningar. Du måste hålla dig inom vad som bedöms som “normal användning”. Har du ett abonnemang med en surfpott varje månad eller en stor mängd inkluderad data kan operatören begränsa din pott i utlandet. Det gäller även om du har obegränsad surf hemma, så du kan alltså få mindre surf utomlands än när du är hemma. Hur mycket som ingår i andra EU-länder bestäms av priset på ditt abonnemang enligt riktlinjer från EU och vilken surfmängd du har på resan ska operatören informera dig om.

Om du har en sommarbostad i annat EU-land gäller principen att du inte får bo utomlands i mer än fyra månader och fortsätta använda ditt hemabonnemang utan extra kostnader utan då förväntas du skaffa dig ett lokalt abonnemang till ditt sommarboende. Om du under en period på mer än fyra månader använt mobilen mer utomlands än i Sverige kan operatören höra av sig och be dig förklara situationen. Om det fortsätter har de rätt att ta ut en roamingavgift från dig. Priset är 2 euro per gigabyte data.

Ett annat specialfall är om du jobbpendlar till annat land, till exempel bor i Malmö och jobbar i Köpenhamn. Då kan du välja endera landet som ditt hemmaland, och så länge du kopplat upp dig minst en gång om dagen i ditt hemland räknas det som normalt beteende som är fritt från roamingkostnader.

EU beskriver reglerna i detalj på ett bra sätt här: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile...

