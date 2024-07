1.Undantag och regler för “fri” EU-surf

Sedan juni 2017 kan du använda din mobil i alla EU-länder samt i Norge, Island och Lichtenstein utan att det kostar något extra. Du kan alltså surfa, skicka och ta emot sms samt ringa och ta emot samtal till samma pris som hemma.

Helt obegränsad användning är det dock inte i utlandet, för det finns begränsningar. Du måste hålla dig inom vad som bedöms som “normal användning”. Har du ett abonnemang med en surfpott varje månad eller en stor mängd inkluderad data kan operatören begränsa din pott i utlandet. Det gäller även om du har obegränsad surf hemma, så du kan alltså få mindre surf utomlands än när du är hemma. Hur mycket som ingår i andra EU-länder bestäms av priset på ditt abonnemang enligt riktlinjer från EU och vilken surfmängd du har på resan ska operatören informera dig om.

Om du har en sommarbostad i annat EU-land gäller principen att du inte får bo utomlands i mer än fyra månader och fortsätta använda ditt hemabonnemang utan extra kostnader utan då förväntas du skaffa dig ett lokalt abonnemang till ditt sommarboende. Om du under en period på mer än fyra månader använt mobilen mer utomlands än i Sverige kan operatören höra av sig och be dig förklara situationen. Om det fortsätter har de rätt att ta ut en roamingavgift från dig. Priset är 2 euro per gigabyte data.

Ett annat specialfall är om du jobbpendlar till annat land, till exempel bor i Malmö och jobbar i Köpenhamn. Då kan du välja endera landet som ditt hemmaland, och så länge du kopplat upp dig minst en gång om dagen i ditt hemland räknas det som normalt beteende som är fritt från roamingkostnader.

EU beskriver reglerna i detalj på ett bra sätt här: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile...

2. Här gäller inte EU-surfen

EU-roaming gäller i EU-länder och EES. Det gäller alltså att hålla koll på vilka europeiska länder som inte är med i EU/EES när du reser runt i Europa. Norge och Island är med i EES så där gäller prissättning som om du var hemma, men Schweiz, Serbien, Turkiet, den turkiska delen av Cypern och Storbritannien är inte med. Håll särskild koll på små stater och territorier. Monaco och Andorra är inte inkluderade i EU-roamingen, och inte heller Gibraltar som ju är en del av Storbritannien. Liechtenstein är däremot med i EES, och San marino och Vatikanstaten räknas här som en del av Italien trots att de är självständiga stater som inte är med i EU/EES, så här gäller EU-priserna också.

3. Vad gäller för Storbritannien?

Storbritannien har som bekant lämnat EU. Medan utträdesvillkoren förhandlades valde flera operatörer att förlänga gratis roaming i landet, men nu när allt är spikat och klart är Storbritannien som vilket annat land som inte är med i EU/EES som helst, med avgifter för samtal, sms och datatrafik när du använder ditt svenska abonnemang i landet. Fast inte riktigt. Faktum är att det finns så många undantag att det är enklast att gå igenom operatörerna var för sig:

Telia: Avgifter för Samtal, sms och datatrafik.

Tele2: Avgifter för Samtal, sms och datatrafik, utom på abonnemangen Mobil Obegränsad Snabbare och Mobil obegränsad Snabbast. I dessa ingår gratis roaming i Storbritannien.

Telenor: Gratis datatrafik, men avgifter för samtal och sms. Du kan alltså ringa till exempel skypesamtal på mobilen från Storbritannien utan någon minutkostnad för samtalet, men inte vanligt telefonsamtal.

Tre: Gratis roaming i Storbritannien.

Halebop: Avgifter för Samtal, sms och datatrafik.

Fello: Avgifter för Samtal, sms och datatrafik.

Comviq: Avgifter för Samtal, sms och datatrafik.

Vimla: Avgifter för Samtal, sms och datatrafik.

Hallon: Gratis roaming i Storbritannien.

4. Andra länder utanför EU – datapaket hos din operatör eller lokalt simkort

Tittar vi på länder utanför EU/EES så kan det fortfarande bli väldigt dyrt att använda telefonen. Det innebär att surf kostar betydligt mer än hemma, men även att det kostar mycket att skicka sms samt att både att ringa och att ta emot samtal kostar.

Det finns dock undantag. Telenor erbjuder surf som hemma i ytterligare tio länder, däribland USA, Turkiet, Thailand och Storbritannien, även om samtal och sms fortfarande kostar extra.

Tele2s dyraste abonnemang Mobil Obegränsad Snabbare och Mobil Obegränsad Snabbast har fri roaming för surf, samtal och sms i 27 länder och territorier utanför EU, däribland USA, turkiet, Storbritannien, Thailand och Schweiz.

Vill du använda din mobiltelefon i länder utanför EU och begränsa kostnaderna erbjuder flera av operatörerna olika typer av paket och extra abonnemang. Tre har till exempel tjänsten 3Världen som gör att du kan surfa som hemma i 80 länder, Telia erbjuder tjänsten Semestervecka som tillägg då du kan sms:a, ringa och skicka mms till samma pris som hemma och får en pott med data under 7 dagar. Hos Tele2 kan du köpa ett datapaket med olika priser beroende på i vilken världsdel du befinner dig.

Ett annat alternativ för att använda mobilen billigare i utlandet är att skaffa ett lokalt simkort. Har din telefon stöd för e-sim kan du till och med göra det enkelt direkt i mobilen utan att söka upp en lokal handlare.

5. Tänk på användning nära landsgränser och till sjöss

Befinner du dig nära en landsgräns och andra gränszoner är det viktigt att hålla extra koll på mobilen och vilket nät den är uppkopplad till. Det här gäller särskilt nära EU:s yttre gränser som på Cypern där grekiska delen av ön har surfpriser som hemma, medan turkiska delen inte har det. Ibland kan man också vara nära gränsen till EU utan att man tänker på det, till exempel nära Schweiz, Andorra, Monaco eller Gibraltar.

Som alla som semestrat på Bohuskusten och fått ett glatt "Välkommen till Norge!"-sms vet så kan man iblan kopplas över till grannlandets mobilnät utan att rå över det själv och utan att vara i landet. Just i fallet Norge gör det inget eftersom de är med i EES och roamingen därmed är gratis, men värre blir det om du skulle växlas över till Schweiziskt mobilnät.

För att undvika att kopplas över till ett dyrare nätverk kan du slå av det automatiska valet av nätverk. Normalt sett när du är utomlands kan telefonen välja vilken operatör som helst och oftast den med bäst täckning, men du kan alltså slå av den funktionen och välja mobilnät manuellt istället. För att göra det går du in i mobilens inställningar. På en Iphone väljer du Mobilnät/Val av nätverk occh slår av automatiskt. På en Samsung-mobil väljer du Anslutningar/Mobilnätverk/Nätverksoperatörer och slår av "välj automatiskt". På andra Androidmobiler väljer du Nätverk och Internet/Internet, sedan trycker du på kugghjulet, skrollar ner och slår av "Välj nätverk automatiskt". Har du en mobil med äldre Androidversion eller tillverkare med anpassad systemversion kan menyalternativen se något annorlunda ut. Oavsett vilken mobil du har får du när du slagit av automatisk val av nätverk upp en lista med tillgängliga nätverk. Välj ett nät som du vet tillhör det land du befinner dig i.

En annan fälla att se upp med är resor med färjor. Om du lämnar mobiltäckningen helt kan du nämligen växla över till färjans mobilnät som går via satellituppkoppling, och det ger oftast en saftig mobilräkning när du kommit hem. Det här kan alltså ske även om du åker inom eller mellan två EU-länder, till exempel på färjan mellan Trelleborg och Sassnitz. Slå därför för säkerhets skull av roamingen i mobilen om du åker med färjelinjer som inte håller sig nära land. Här hittar du den inställningen:

Iphone: Inställningar/Mobilnät/Alternativ för Mobildata

Samsung: Inställningar/Anslutningar/Mobilnätverk

Andra Androidmobiler: Inställningar/Nätverk och Internet/Internet/"Kugghjulet"

6. Slå av bakgrundsfunktioner som kan dra data utan att du märker det

Det räcker med att du startar din mobil för att den ska förbruka mobildata. Du behöver alltså inte starta Netflix, Facebook och Instagram för att det ska bli dyrt och det säkraste sättet att undvika extra kostnader är helt enkelt att stänga av mobildata i telefonen. Du hittar inställningen för det här:

Iphone: Inställningar/Mobilnät/mobildata

Samsung: inställningar/Anslutningar/Dataanvändning/mobildata

Andra Androidmobiler: Inställningar/Nätverk och internet/Internet/"Kugghjulet"/Mobildata

Har du en mobil med äldre Androidversion eller tillverkare med anpassad systemversion kan menyalternativen se något annorlunda ut.



Behöver du ändå använda mobildata så se till att till exempel stänga av automatiska appuppdateringar (i Iphone hittar du den inställningen under Inställningar - App Store, i Android i Play Store/Inställningar), bildbackup och annat som kan dra onödig data.

7. Spara på data och kostnader i utlandet när det behövs

Visst kan du ha mycket nytta av din mobil utan att det för den skull kostar extra. Du har det genom att förbereda dig lite extra. Många appar kan till exempel användas i offlineläge om du väljer att ladda ner innehåll i förväg, eller gör det när du har tillgång till ett wifi-nät på resmålet. Google Maps kan lagra kartor för användning offline, även om steg för steg-navigation fortfarande kommer kräva uppkoppling. Netflix och Spotify är andra appar som fungerar bra i offlineläge förutsatt att du laddat ner det innehåll du vill ha i förväg.

Wifi på resmålet är dessutom ett bra tillfälle att spara pengar för samtal. Apples Facetime, Skype, Google Meet och Facebook Messenger är alla tjänster som fungerar bra via wifi för samtal över hela världen utan att du behöver betala extra.

8. Säkra bilderna på resan med smart backup i molnet

En viktig del av resande är att ta bilder så att du kan visa vad du varit med om och själv kan minnas och se tillbaka på alla upplevelser. För att inte riskera dina minnen i form av bilder och filmer kan det vara smart att även under själva resan se till att säkerhetskopiera dina filer till molnet.

Det kan vara Iclouds bildlagring i Iphone, det kan vara Dropbox, Microsoft Onedrive eller någon annan molntjänst. Befinner du dig i ett land där mobilsurf är dyrt är det bäst att söka upp ett wifinät för regelbunden backup, men befinner du dig i EU och har en generös datapott tillgänglig kan du till och med aktivera backup via mobilnätet för att vara säker på att bilder säkerhetskopieras så snart som möjligt.