Så delar du skärmen mellan två appar

Ipad OS och Android har flera sätt att aktivera funktionen för att dela skärmen mellan två appar. Utöver det har många Androidtillverkare lagt in snabbgenvägar för att enklare dela upp skärmen i två. Fördelen är att du kan hitta ett sätt som passar just dig för att enkelt dela upp skärmen. Nackdelen är dels att det blir svårare att komma ihåg när det inte finns något standardsätt, dels att man riskerar att dela skärmen av misstag när man gör en oavsiktlig gest. Därför är det bra att känna till hur du delar skärmen på just din enhet. Här går vi igenom de olika sätten att dela upp skärmen efter system och tillverkare.

Ipad

Så gör du

När du kör en app finns det mitt på överdelen av skärmen tre små prickar. Det är menyn för att köra flera appar. Du kan välja mellan Split View och Slide Over. Split View betyder att skärmen delas mellan två appar, bredvid varandra, medan om du väljer Slide Over så hamnar den ena appen i ett flytande fönster med den andra appen bakom.

Oavsett vilket du väljer förminskas den app du har öppen och du ser startskärmen bakom och kan välja vilken app du ska öppna som andra app.

När du har två appar öppna får du en avdelare med en symbol i mitten. Den kan du dra i åt höger eller vänster för att i fasta steg välja hur stor plats de två apparna ska få på skärmen. Vill du stänga den ena eller andra appen kan du göra det i menyn med de tre punkterna, eller genom att svepa bort det ena fönstret helt när du drar i avdelaren.

Ett alternativt sätt

Du kan använda Dock, det vill säga raden med appar i botten av skärmen, för att dela skärmen mellan två appar. När du har en app öppen kan du svepa försiktigt uppåt i skärmens nederkant för att ta fram Dock. Välj sedan en av apparna genom att trycka på den och dra den upp på skärmen. Den lägger sig till vänster eller höger eller som flytande fönster beroende på vart du drar den.

Om appen du vill öppna inte syns i listan bland appar kan du få upp flera genom att öppna appbiblioteket, ikonen längst till höger i Dock.

Dra och släpp

Beroende på vilka appar du har öppna bredvid varandra kan du dra och släppa innehåll på Ipad. Apple ger som exempel att du kan dra text från Safari till en anteckning, en bild från Bilder till ett e-postmeddelande eller en kalenderinbjudan till ett textmeddelande. Du trycker och håller på det du vill dra och släppa tills det ser ut att lyfta lite ur appen, sedan drar du över det till den andra appen. Du kan markera flera bilder genom att trycka och dra i den, sedan fortsätta att hålla i den medan du trycker på flera bilder med ett annat finger.

Android

Så gör du

Gå in i multitask-menyn, antingen genom att trycka på den fyrkantiga knappen i skärmens botten, eller om du kör med svepgester, svep upp och håll från skärmens botten.

I listan över appar som körs trycker du på appikonen och väljer delad skärm. På Xiaomi-enheter behöver du trycka och hålla på ikonen, och alternativet delat skärm visas som en symbol utan text. På Oneplus får du trycka på symbolen med tre prickar bredvid ikonen.

Sedan väljer du den andra appen som ska öppnas. Beroende på systemversion kan du antingen få upp appbibliotetket eller så kan du bara välja mellan de appar som finns i multitaskmenyn. I det senare fallet får du då se till att i förväg ha startat bägge apparna du vill köra så att de finns i multitaskmenyn.

De två apparna du valt öppnar sig på var sin halva av skärmen. Ovanför varandra om du håller mobilen stående, eller bredvid varandra i liggande läge. Om du behöver skriva in något öppnar sig skärmtangentbordet och täcker den undre appen nästan helt i stående läge. Delar du skärmen i liggande läge får du tangentbordet i ett flytande fönster. Det är fortfarande i vägen men du kan flytta runt var det är i vägen. På en Samsungmobil måste du gå in i tangentbordets inställningar och välja flytande tangentbord för att det inte ska lägga sig helt över bägge fönstren.

Du kan dra i åtskiljaren mellan de två fönstren steglöst så att det ena fönstret får mer plats och det andra mindre.

Flytande fönster

Du kan också välja att öppna en app i ett flytande fönster, även kallat pop-upfönster. Denna funktion finns inte på Googles Pixel-mobiler, men på de flesta andra Androidmobiler vi provat med. Du startar en app i pop-upfönster på samma sätt som du delar skärmen mellan två appar. Alternativet som heter flytande fönster, pop-up eller liknande finns intill alternativet för delad skärm.

Med flytande fönster får du appen i ett mindre fönster som inte täcker hela skärmen. Du kan dra i det för att justera storleken och flytta runt det ungefär som ett fönster på en dator. De flesta appar gör sig inte särskilt bra i flytande fönster eftersom innehållet blir rätt småttigt, men om du till exempel ska använda miniräknar-appen så gör den sig bra i ett flytande fönster ovanför det du annars jobbar med.

Alternativa sätt

Androids standardsätt för att dela skärmen mellan två appar är inte helt smidigt, och flera tillverkare har därför lagt till alternativa sätt som genvägar för att dela upp skärmen mellan två appar. Dessa fungerar utöver Googles standardsätt.

Samsung: Samsung har svepgester för att dela skärmen mellan appar eller öppna dem i pop-upvy. Dessa brukade vara påslagna som standard, men eftersom det var lätt att komma åt dem av misstag om man inte kände till dem är de i och med senaste versionen av One UI av som standard. För att slå på (eller slå av om du stör dig på det) går du in i inställningarna och väljer avancerade inställningar/Flera fönster och slår av eller på svepgesterna.

Om gesterna är påslagna sveper du upp med två fingrar från skärmens botten så lägger sig den app du har öppen på övre halvan av skärmen och du kan öppna en till app under. Om du sveper från något av de övre hörnen av skärmen mot skärmens mitt så hamnar appen i ett popup-fönster.

Om du använder kantpanelen på din Samsung-telefon kan du dessutom genom att dra appen du vill starta till övre eller undre halvan av skärmen för att dela den med en annan app.

Sony: Sony har även knappar för att dela skärmen mellan appar i botten på multitaskmenyn där de är mer synliga än under ikonen för varje app. Använder du menyn Side Sense som gör att du kan svepa fram en meny från skärmens sida kan du lägga in kombinationer av appar som öppnas på delad skärm här.

Oneplus: På Oneplus surfplattor, och på den vikbara mobilen Oneplus Open, kan du enkelt dela skärmen mellan två appar genom att svepa från skärmens överkant med två fingrar. Funktionen finns inte i Oneplus andra mobiler. Om du stör dig på denna genväg för att du ofta kommer åt den av misstag kan du stänga av den genom att gå in i inställningarna och välja särskilda funktioner/dubbla fönster.

Motorola: Om du kör med treknappsnavigering i stället för svepnavigering kan du slå på en genväg för att dela skärmen mellan två appar. Gå in i inställningarna, välj gester och dra för att dela. När du aktiverat det kan du dela skärmen mellan två appar genom att svepa fingret fram och tillbaka i sidled över skärmen.

Xiaomi: Om du har en surfplatta från Xiaomi kan du enkelt dela upp skärmen mellan två appar genom att svepa med tre fingrar från skärmens sida. Funktionen finns inte på Xiaomis mobiler.

