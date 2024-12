Så lyssnar du på musik och poddar med din smarta klocka

Det finns mycket att säga om att använda klockan till att lyssna på musik och vi har skrivit hela artiklar om det. Här blir det därför mer av en sammanfattning än detaljerade instruktioner.

Anslut headset

För det första behöver du så klart ett Bluetooth-headset som är kopplat till klockan. Alla klockor har bluetooth-stöd, det är så de kommunicerar med mobilen, så den biten är inget problem. Var du hittar Bluetooth-inställningarna för att koppla ihop klockan varierar med vilken klocka du har. Exempel: I Apple Watch hittar du det under Inställningar/Bluetooth. I Samsungs Galaxy Watch-serie och andra klockor med Wear OS finns det under Inställningar/Anslutningar/Bluetooth.

Annons

Det underlättar om du har ett headset med stöd för Bluetooth multipoint, det vill säga att du kan ha två eller flera prylar anslutna till headsetet samtidigt, så att du kan ha det kopplat till både klocka och mobil. Annars måste du hålla på att koppla bort från mobilen och koppla till klockan hela tiden vilket kan kännas bökigt.

Annons

Tre sätt att lyssna på musik och poddar i klockan

Det finns i grunden tre sätt att lyssna på musik eller poddar i klockan. Antingen laddar man upp låtar och poddavsnitt i form av MP3-filer till klockan och spelar upp dem i en musikspelare. Eller så installerar man en streaming- eller podcast-app där man laddar ner spellistor eller podd-avsnitt i förväg innan man lämnar sin wifi-uppkoppling. Har du slutligen en klocka med esim och ett abonnemang till det kan du helt enkelt streama musik och poddar till klockan utan att ladda ner dem i förväg.

De flesta har nog inte längre sin musik som MP3-filer, men är du lite old school, eller kanske gör musik själv kan det fortfarande vara ett intressant alternativ. På nyare klockor finns funktionen sällan förinstallerad, men söker du på MP3 Player i Googles appbutik hittar du spelare till klockor med Googles Wear OS. För Apple Watch kan du ladda in mp3-filer i Apple Music-programmet på datorn och sedan få in den musiken i telefon och klocka.

Att streama till klockan utan att ladda ner i förväg är förstås bekvämt och flexibelt, men klockans batteritid blir extremt kort. När vi på Galaxy Watch 6 provade att streama Spotify tömde vi klockans batteri på två timmar. Frågan är om olägenheten att ladda ner det man vill lyssna på i förväg inte är mindre än att behöva ladda klockan efter två timmar.

Slutsatsen är att huvudscenariot för att lyssna på musik och poddar får anses vara att du använder en streaming-app där du laddar ner innehållet i förväg.

Spotify

För de flesta svenskar är nog Spotify huvudalternativet för att streama musik, och kanske för att lyssna på poddar också. Spotifys app finns till Apple Watch, Garminklockor med stöd för musik och till Galaxy Watch 4 och framåt och andra tillverkares klockor med Wear OS.

Du måste ha ett Spotify Premium-abonnemang för att få möjlighet att spara ner spellistor för att lyssna på klockan.

Andra tjänster

Apple Music finns förstås till Apple Watch, och Youtube Music finns till klockor med Wear OS, till exempel Galaxy Watch. Youtube Music finns även till Garmins klockor med musikstöd. Streamingtjänsten Deezer finns till såväl Apple Watch som Wear OS och Garmin. Tidal finns endast till Apple Watch när detta skrivs.

Populära podcast-appar som Pocket Casts finns till Wear OS och Apple Watch, men kan kräva ett plus-abonnemang. Om man söker på podcast-appar i klockans appbutik kan man hitta mindre kända gratis alternativ för att lyssna på poddar.

Andra klocksystem

Många tillverkare har sina egna klocksystem, där kanske Huawei och Xiaomi är bäst representerade i Sverige (Xiaomi gör även klockor med Wear OS). Dessa klockor har inte stöd för att installera appar och inte heller för våra populära streamingtjänster, men på Huaweis klockor kan du ladda in MP3-filer och lyssna så länge du gör det via en Android-telefon. Stödet saknas när du synkar till en Iphone..

Var uppmärksam på din omgivning

Det här gäller förstås oavsett om du har mobilen med dig eller inte, men om du springer med musik i öronen är det lätt att du missar till exempel plingandet från en cykelklocka. de flesta tättslutande headset har ett hear-trough-läge, vilket innebär att mikrofonerna som sitter på headsetet används för att spela in omgivningens ljud och spela upp det i headsetet så att du hör vad som händer omkring dig. Vi rekommenderar att du slår på hearthrough på ditt headset när du är ute och springer för att minska risken för olyckor.

Det här tipset kommer från en artikel om smarta klockor som tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela artikeln hittar du här.