Xiaomi 12 och 12 Pro nu officiellt lanserade

Under ett lanseringsevent helt på kinesiska har Xiaomi nu lanserat sina nya flaggskeppsmobiler för den kinesiska marknaden. Det handlar om både Xiaomi 12 med ett mindre format och om Xiaomi 12 Pro som har en större skärm och därmed även är större som helhet.

Båda dessa telefoner drivs av Qualcomms senaste toppchipp Snapdragon 8 Gen 1. Xiaomi är inte först ut med en telefon som använder Qualcomms senaste toppchipp. Det är i stället tidigare lanserade Motorola Edge 30 Ultra, eller Edge X30 som den kallas i Kina. Snapdragon 8 Gen 1 som systemchippet heter är tillverkat i 4-nanometersprocess, till skillnad från förra årets toppchipp som använde 5nm. Det ger till exempel en förbättring i cpu på cirka 20 procent jämfört med föregångaren, Snapdragon 888. Vi ska återkomma till vad det innebär i praktiken för prestandan för till exempel kameran eller för krävande appar och i benchmarktest.

Xiaomi 12 först och främst har en Amoledskärm på 6,28 tum och telefonen är precis under 70 mm smal, närmare bestämt 69.9 millimeter. Det handlar alltså om en lite mindre telefon medan Xiaomi 12 Pro är större. Xiaomi 12 Pro är 74,6 mm bred och har en skärm på 6,73 tum. Xiaomi själva jämför telefonerna flitigt mot Iphone 13 respektive Iphone 13 Pro Max. Xiaomi-telefonerna är i båda fallen minimalt mindre men har ändå något större skärmar då tack vare tunnare ram runt skärmarna. Båda skärmarna i dessa två telefoner skyddas av Gorilla Glass Victus, det tåligaste som finns och de har stöd för 120 hertz skärmuppdatering, men skärmen i Pro-modellen har högre upplösning. Dessutom är Pro-modellen utrustad med LTPO-skärm, på samma sätt som Apple har i sina Pro-modeller och ett sätt att få ännu bättre batteritid med oled-skärmen.

Inte nödvändigtvis bättre

Prestanda är så klart bättre i den här nya generationen telefoner än i förra årets motsvarigheter, men på alla punkter är nykomlingarna inte en förbättring. Xiaomi 12 är en tydlig strategiändring, ett steg mot en mer kompakt telefon. Ljusstyrka och upplösning i skärmen är till exempel lägre än i Xiaomi Mi 11. Den nya Xiaomi 12 Pro är mer lik nuvarande Mi 11 Ultra och håller på många plan jämna steg med den, vad gäller till exempel skärm och kamerauppsättning. När det gäller prestanda så uppger Xiaomi att telefonen Xiaomi 12 Pro uppnår 1 070 033 i prestandatestet Antutu, vilket är bättre än någon annan telefon hittills lyckats med.

Kameror för snabbhet och i mörker

I båda de nya telefonerna hittar vi tre kameror på baksidan kompletterat med en selfiekamera på 32 megapixel i ett kamerahål i skärmen på framsidan. I Xiaomi sitter en huvudkamera på 50 megapixel tillsammans med en vidvinkel på 13 megapixel och en makrolins på 5 megapixel. Makro-kameran ska kunna ta bilder på mellan 3 och 7 centimeters avstånd från motivet. Xiaomi 12 Pro har istället tre kameror alla med 50 megapixels upplösning och då ämnade som huvudkamera, vidvinkel respektive tele med 2x optisk zoom.

För just kamerorna tryckte Xiaomi särskilt på prestanda i mörker där vi fick se många jämförelser med vad Iphone 13 respektive Iphone 13 Pro klarar i liknande tillfällen. Prestandan i telefonerna drar Xiaomi enligt egen utsago till nytta bland annat för att kameran ska kunna ta bilder snabbt, så att du direkt efter att du tagit en bild kan ta nästa. Här fick vi bevittna en demonstration där Xiaomi 12 och Huawei P50 Pro tog bilder i följd av en skateboardåkare, men där Xiaomi 12 hann ta 50 bilder under samma tid som P50 Pro tog enbart 17 stycken. Vi ska dock komma ihåg att det här var Xiaomis eget test, så det ska tas med en nypa salt. I alla jämförelser med Iphone som Xiaomi visade under presentationen var också Xiaomi föga överraskande bättre än Apples telefoner.

Batteri och snabbladdning

Föga överraskande satsar Xiaomi på snabbladdning. Pro-modellen är så klart bäst i klassen på detta och erbjuder 120 W snabbladdning via sladd och det till ett batteri som är på 4600 mAh, något mindre än det i föregångaren. Trådlös laddning går med 50 W och den omvända trådlösa laddning som låter dig ladda en annan enhet direkt från telefonens baksida är på 10 W. Lillebror Xiaomi 12 har som jämförelse 67 W trådad laddning samt även den 50 W trådlös och 10 W omvänd trådlös laddning. Batteriet i Xiaomi 12 är på 4500 mAh.

Telefonerna börjar säljas redan innan nyår i Kina, men kommer först senare till resten av världen. Xiaomi 12 kostar från motsvarande 5300 kronor i Kina då med 8 GB arbetsminne och 128 GB lagring. Xiaomi 12 Pro kostar från motsvarande 6700 kronor, då med 8 GB arbetsminne och 128 GB lagring. Dessa prisuppgifter är dock väldigt grova, då svenska priser påverkas av flera olika faktorer, mest av allt svensk moms. Vi får alltså avvakta de faktiska svenska priserna. Båda telefonerna släpps även med 12 GB arbetsminne och med 256 GB lagring, då lite dyrare.

Utöver dessa båda telefoner visade Xiaomi upp mellanklasstelefonen Xiaomi 12X med Snapdragon 870 samt smartklockan Xiaomi Watch S1. Det är oklart om dessa kommer att släppas även i Sverige.