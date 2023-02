Första intrycket: Xiaomi 13 Lite är tunn och lätt

Det är en påtagligt lätt och tunn telefon, det är det första intrycket när vi tar upp Xiaomi 13 Lite. Vi har sedan en tid börjat testa den och kan därför dra en del slutsatser av de första intrycken av telefonen.

Vi kan konstatera att Xiaomi 13 Lite är utrustad med tre kameror på baksidan och två selfiekameror i skärmen. De dubbla selfiekamerorna innebär dock inte så mycket. Den ena är en vidvinkel på 32 megapixel så vi får 1x, 0,8x och 0,6x zoomomfång direkt i kameraappen. Den andra selfiekameran är bara en djupsensor på 8 megapixel och trots det blir porträttbilder okej, men inte mer än det. Inget attt imponeras av alltså. Kamerorna på baksidan består av såväl vidvinkel som huvudkamera och dessutom en makrokamera. Det finns alltså ingen optisk zoom, men i kameraappen kan du zooma in till 2x direkt med snabbval, digital zoom då, och maximalt upp till 10x förstoring, även det digitalt. Huvudkameran är på 50 megapixel och det går att ta bilder i den upplösningen, men kameran tar som standard bilder i 12 megapixel.

Skärmen i Xiaomi 13 Lite är precis som i Xiaomi 13 Pro lätt kurvad i kanterna, till skillnad då från Xiaomi 13 som har platt skärm.

I Xiaomi 13 Lite får vi 120 hertz uppdateringstakt i skärmen men det tillsammans med det Snapdragon 7 Gen 1 som sitter under skalet ger givetvis ändå inte samma prestanda som i systermodellerna. Den här telefonen har inte bara en annan målgrupp utan även så klart ett lägre pris, så det här överraskar inte. Att det är en amoled-skärm som dessutom stödjer funktion för always on display är dock mycket välkommet. Det gör att du kan se aviseringar och klockan även när teleofnen är i viloläge och det utan att det drar onödigt mycket batteri.

Ändå lyckas Xiaomi 13 Lite samla flera egenskaper som gör den lätt att uppskatta, framförallt då det smidiga formatet och att den är rimligt bra på det mesta. Liksom i systermodellerna övertygar dock inte riktigt Xiaomis gränssnitt MIUI, utan det känns mest rörigt och tillför inte mycket användbara funktioner.