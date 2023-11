Apple presenterar vinnarna i 2023 App Store Award

Annons

"Det är inspirerande att se hur utvecklare fortsätter att bygga otroliga appar och spel som omdefinierar världen omkring oss", säger Apples VD Tim Cook i ett pressmeddelande i och med att man utannonserar vinnarna i 2023 App Store Awards. "Årets vinnare representerar utvecklarnas gränslösa potential att förverkliga sina visioner och skapa appar och spel med anmärkningsvärd uppfinningsrikedom, exceptionell kvalitet och målinriktade uppdrag."

Här är några av vinnarna:

Årets iPhone-app: AllTrails, från AllTrails, Inc.



Årets app för iPad: Prêt-à-Makeup, från Prêt-à-Template.



Årets app för Apple Watch: SmartGym, från Mateus Abras.



Årets iPhone-spel: Honkai: Star Rail, från COGNOSPHERE PTE. LTD.



Årets iPad-spel: Lost in Play, från Snapbreak Games.

Man presenterade även fem stycken vinnare i kategorin ”Cultural Impact Winners” där redaktörer för App Store har valts ut "för deras förmåga att driva positiv förändring genom appar och spel".

Pok Pok från Pok Pok

Pok Pok är ett digitalt leksaksrum för barn, utformat med inkludering i åtanke och erbjuder ett universellt utrymme för förskolebarn med alla bakgrunder och förmågor att leka, utforska och se världen som en.



Proloquo från AssistiveWare

Proloquo från AssistiveWare har varit en pionjär inom tillgänglighetsappar i över ett decennium och skapar verktyg för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som hjälper världen att kommunicera på nya sätt.



Too Good To Go från Too Good To Go

Too Good to Go gör det möjligt för användare att minimera matsvinnet genom att koppla ihop dem med restauranger och butiker som har ett överskott av osåld mat till en överkomlig kostnad.



Uppackning från Humble Bundle

Unpacking blandar meditativa pussel för att skapa en själsligt lugnande triumf kring välbekanta upplevelser av förändring och anknytning.



Finding Hannah från Fein Games GmbH

Finding Hannah är ett färgglatt dolda objekt-spel med inkluderande och hjärtliga berättelser som utforskar kraften i läkning och självupptäckt.