EU varnar Apple för usb C-modifieringar

Efter att EU lagstiftade om att all mindre elektronik måste använda usb C för laddning gick Apple ut med att man skulle följa lagen och byta ut Lightning till usb. Strax efter det började det dyka upp rykten om att Apple skulle försöka gå sin egen väg med usb. Ett av dessa rykten som har cirkulerat har varit att Apple skulle planera att begränsa laddningshastigheter och annan funktionalitet hos USB-C-kablar som inte är certifierade enligt sitt program "Made for iPhone".

Nu har tyska publikationen Die Zeit publicerat ett brev som EU-kommissionären Thierry Breton uppges ha skickat till Apple som varnar företaget för att man inte kommer att tillåta att företaget begränsar funktionaliteten hos usb C-kablar inte skulle tillåtas, och att försäljning av iPhone inom EU kommer att stoppas om Apple försöker med något sådant.

EU ska även ha för avsikt att under tredje kvartalet i år publicera en guide för att säkerställa vad man kallar en för enhetlig tolkning av lagstiftningen i ett försök att förhindra framtida egna tolkningar av EU:s lagstiftning. Det ska dock poängteras att Apples påstådda planer enbart handlar om rykten, men uppenbarligen tillräckligt allvarliga att EU ska agera på dem.

Ett annat rykte som cirkulerar angående Apples övergång till usb C är att enbart Iphone Pro-modellerna ska komma att utnyttja den fulla potentialen hos standarden, medan den vanliga Iphone-modellerna får mer begränsad funktionalitet.