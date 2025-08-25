Test: Oneplus Nord CE5 – Riktigt billig smartphone

Betyg Oneplus Nord CE5 Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 74% Skärmen, snabb oled! Prestanda Färre systemuppdateringar än dyrare telefoner, men ändå 4 år så godkänt

Med en prislapp på runt 3000 kronor i skrivande stund så är Oneplus Nord CE5 en av de billigaste smarta mobilerna på marknaden. Jag har nyligen testat systermodellen, den billiga, men ändå nästan dubbelt så dyra Nord 5 och tyckte den var en bra och prisvärd telefon. Norde CE5 pressar priset ytterligare.

Positiv överraskning som övertygar allt mer

När jag byter från Nord 5 till denna Nord CE5 märker jag direkt att skärmen är sämre och tar för givet att det är en LCD-skärm istället för den mer ljusstarka Oled-skärmen i Nord 5. Oled-skärmar ger ju generellt bättre färgåtergivning och svärta, men när jag granskar skärmen ytterligare och telefonens specifikationer så visar det sig att mitt initiala antagande är fel. Trots att Norde CE 5 kostar kring 3000 kronor har den alltså oled-skärm med bra uppdatering och detaljrikedom. Även om högsta upplösningen liksom maximal ljusstyrka är lite lägre än i Nord 5 så är det här fortfarande en bra skärm och särskilt sett till prislappen. Jag blir än mer positivt överraskad när jag börjar testa kamerorna. Även här ligger den förvånansvärt nära Nord 5 och samma sak gäller prestandan.

Ska vi beskriva kamerorna lite mer i detalj så handlar det om två kameror på baksidan, en huvudkamera på 50 megapixel med sensor från Sony och en kompletterande vidvinkel på 8 megapixel. Du får alltså ingen telekamera med optisk zoom och kamerorna visar klara brister när det är sämre ljus, men de är ändå förbluffande bra sett till prislappen. De 50 megapixel som finns i huvudkameran gör att du i alla fall kan zooma in lite, 2-3x, utan att förlora för mycket i kvalitet och jag tar många bilder där resultatet blir klart godkänt. De är inte i flaggskeppsklass som Oneplus hävdar i sin marknadsföring, men de räcker för de flesta vardagliga situationer.

Mycket för pengarna

Jag ska så klart inte bara jämföra den här telefonen med dess dyrare systermodell, men jämfört med många andra telefoner i samma prisklass som Nord CE 5, Honor 200 Smart till exempel, ger CE5 betydligt mera för pengarna och jämfört med Nord 5 är den förvånansvärt likvärdig trots nästan halva priset. CE5 saknar den särskilda snabbknappen på sidan som vi hittar i systermodellen men det är knappast någon stor nackdel. Sett till material så är telefonen med baksida och ram i plast, vilket gör att den inte känns lyxig, men däremot tålig. Överlag är det här en väldigt praktisk telefon och ser vi till prestanda så är det en telefon som helt enkelt fungerar. När jag använder den för såväl vardagsscroll, bankärenden, chatt och e-post som spel och andra mer krävande appar flyter gränssnittet på bra och även batteriet är generöst tilltaget, dessutom med stöd för snabbladdning.

Frågor och svar

Hur är AI-tillgången?

Det finns en del AI-redigeringsverktyg i telefonens bildredigerare, så du kan ta bort störande objekt och ta bort oskärpa och reflektioner. Dessutom har du Googles Circle to Search och direktgenväg till Google Gemini genom att hålla in startknappen. Inte illa alltså.

Hur förändrar Oneplus Android med sitt gränssnitt Oxygen OS?

De har ett par egna lösningar, som widgetskärmen Shelf, egen webbläsare, Zen Space som ska hjälpa dig minska skärmtid och det finns en del utökade inställningsmöjligheter och genvägar. Till exempel ett verktygsfält med ikoner du kan dra ut även när du använder andra apar. Oneplus förinstallerar också en rad onödiga appar från tredje part, som Booking.com, Amazon Shopping och spelet Block Blast som du kanske inte vill ha men de går att avinstallera.

Batteriet då, räcker det?

Det är generöst och det finns till och med snabbladdningsstöd i 80W.

Ett alternativ

Just lanserade Samsung Galaxy A17 för knappa 3000 kronor kan vara ett alternativ, men jag tror ännu mer på Xiaomi Redmi Note 14 Pro som är ännu billigare, men imponerade stort när vi testade den i våras.

Kameraexempel

Dagtid med okej ljusförhållanden klarar telefonens kameror det mesta, men de tappar i kvalitet i mörker och har inte så mycket zoom.