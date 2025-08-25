-
Överraskar
Test: Oneplus Nord CE5 – Riktigt billig smartphone
Att Nord CE5 från Oneplus är en budgetmobil råder inga tvivel om, men den överraskar med att ha förvånansvärt få svagheter.
Betyg Oneplus Nord CE5
- Telefoni & Data
- 8/10
- Media & Skärm
- 8/10
- System & program
- 7/10
- Användarupplevelse
- 7/10
- Material & kvalitet
- 7/10
- Totalbetyg
- 74%
Skärmen, snabb oled!
Prestanda
Färre systemuppdateringar än dyrare telefoner, men ändå 4 år så godkänt
Med en prislapp på runt 3000 kronor i skrivande stund så är Oneplus Nord CE5 en av de billigaste smarta mobilerna på marknaden. Jag har nyligen testat systermodellen, den billiga, men ändå nästan dubbelt så dyra Nord 5 och tyckte den var en bra och prisvärd telefon. Norde CE5 pressar priset ytterligare.
Positiv överraskning som övertygar allt mer
När jag byter från Nord 5 till denna Nord CE5 märker jag direkt att skärmen är sämre och tar för givet att det är en LCD-skärm istället för den mer ljusstarka Oled-skärmen i Nord 5. Oled-skärmar ger ju generellt bättre färgåtergivning och svärta, men när jag granskar skärmen ytterligare och telefonens specifikationer så visar det sig att mitt initiala antagande är fel. Trots att Norde CE 5 kostar kring 3000 kronor har den alltså oled-skärm med bra uppdatering och detaljrikedom. Även om högsta upplösningen liksom maximal ljusstyrka är lite lägre än i Nord 5 så är det här fortfarande en bra skärm och särskilt sett till prislappen. Jag blir än mer positivt överraskad när jag börjar testa kamerorna. Även här ligger den förvånansvärt nära Nord 5 och samma sak gäller prestandan.
Ska vi beskriva kamerorna lite mer i detalj så handlar det om två kameror på baksidan, en huvudkamera på 50 megapixel med sensor från Sony och en kompletterande vidvinkel på 8 megapixel. Du får alltså ingen telekamera med optisk zoom och kamerorna visar klara brister när det är sämre ljus, men de är ändå förbluffande bra sett till prislappen. De 50 megapixel som finns i huvudkameran gör att du i alla fall kan zooma in lite, 2-3x, utan att förlora för mycket i kvalitet och jag tar många bilder där resultatet blir klart godkänt. De är inte i flaggskeppsklass som Oneplus hävdar i sin marknadsföring, men de räcker för de flesta vardagliga situationer.
Mycket för pengarna
Jag ska så klart inte bara jämföra den här telefonen med dess dyrare systermodell, men jämfört med många andra telefoner i samma prisklass som Nord CE 5, Honor 200 Smart till exempel, ger CE5 betydligt mera för pengarna och jämfört med Nord 5 är den förvånansvärt likvärdig trots nästan halva priset. CE5 saknar den särskilda snabbknappen på sidan som vi hittar i systermodellen men det är knappast någon stor nackdel. Sett till material så är telefonen med baksida och ram i plast, vilket gör att den inte känns lyxig, men däremot tålig. Överlag är det här en väldigt praktisk telefon och ser vi till prestanda så är det en telefon som helt enkelt fungerar. När jag använder den för såväl vardagsscroll, bankärenden, chatt och e-post som spel och andra mer krävande appar flyter gränssnittet på bra och även batteriet är generöst tilltaget, dessutom med stöd för snabbladdning.
Frågor och svar
Hur är AI-tillgången?
Det finns en del AI-redigeringsverktyg i telefonens bildredigerare, så du kan ta bort störande objekt och ta bort oskärpa och reflektioner. Dessutom har du Googles Circle to Search och direktgenväg till Google Gemini genom att hålla in startknappen. Inte illa alltså.
Hur förändrar Oneplus Android med sitt gränssnitt Oxygen OS?
De har ett par egna lösningar, som widgetskärmen Shelf, egen webbläsare, Zen Space som ska hjälpa dig minska skärmtid och det finns en del utökade inställningsmöjligheter och genvägar. Till exempel ett verktygsfält med ikoner du kan dra ut även när du använder andra apar. Oneplus förinstallerar också en rad onödiga appar från tredje part, som Booking.com, Amazon Shopping och spelet Block Blast som du kanske inte vill ha men de går att avinstallera.
Batteriet då, räcker det?
Det är generöst och det finns till och med snabbladdningsstöd i 80W.
Ett alternativ
Just lanserade Samsung Galaxy A17 för knappa 3000 kronor kan vara ett alternativ, men jag tror ännu mer på Xiaomi Redmi Note 14 Pro som är ännu billigare, men imponerade stort när vi testade den i våras.
Kameraexempel
Dagtid med okej ljusförhållanden klarar telefonens kameror det mesta, men de tappar i kvalitet i mörker och har inte så mycket zoom.
Fakta Oneplus Nord CE5
Allmänt
Modell Nord CE5
Tillverkare Oneplus
Lanseringsdatum 2025-07-01
Mått 163,58 x 76,02 x 8,27 mm
Vikt 199 g, 95 %
Material baksida Plast
Pris 3500 kr
System Android
Systemversion 15
Utlovade systemuppdateringar Fyra års Android-uppdateringar, sex års säkerhet
Chipset MediaTek Dimensity 8350 Apex
Tillverkningprocess 4 nm, 86 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Skärm
Mått 6,77 tum, 101 %
Upplösning 2392 x 1080 pixel
Pixeldensitet 387 ppi, 91 %
Typ AMOLED
Max ljusstyrka i del av skärmen 1430 nits, 53 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 1300 nits, 88 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
RAM-minne 8 GB, 83 %
Lagringsminne 128 GB, 256 GB
Minneskortplats Ja
Kamera
Upplösning 50 Megapixel, 8 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom Nej
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 16 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 5.4
Wifi Wifi 6
Batteri
Kapacitet 5200 mAh, 99 %
EU Energiklass A
Medföljande laddare Nej
Trådlös laddning Nej
Maximal effekt trådlös laddning 80 W, 266 %
Hållbarhet
IP-klass IP65
Tålighet EU-klassning A
Reparerbarhet EU-klassning B
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I skärmen
Benchmark-tester
Antutu 10 1380550, 105 %
Geekbench 6: Single-core 1282, 72 %
Geekbench 6: Multi-core 3931, 74 %
Geekbench 6: GPU 7149, 71 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 24 FPS, 42 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 60 FPS, 71 %
3DMark Wild Life Stress Best 10070, 97 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 4415, 67 %
Google Octane 44646, 89 %
Jetstream 2 102,894, 68 %
