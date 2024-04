Google Messages kan få inbyggt satellitstöd

Annons

Programkod i den senaste testversionen av Googles Messages tyder på att meddelandetjänsten kan få ett inbyggt stöd för att kommunicera via satellit. Det ska inte heller inskränka sig enbart till nödanrop utan till alla former av textkommunikation.

Det är programkod i senaste Googles Messages-betan som innehåller textsträngar som “To send and receive, stay outside with a clear view of the sky”, “Satellite messaging may take longer and can’t include photos & videos” och “You can message with anyone, including emergency services” som pekar på introduktionen av satellitkommunikation.

Tjänsten förväntas lanseras tillsammans med Android 15, som sedan tidigare har sagt kommer att få inbyggt stöd för satellituppkoppling.