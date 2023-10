Gott om nyheter i Galaxy Smarttag 2

Annons

Samsung gör sig redo att släppa ut den andra generationen av sina spårningsbrickor Smarttag, och de nya brickorna kommer att erbjuda en rad nyheter och förbättringar jämfört med den föregående generationen.

Den mest uppenbara skillnaden är den fysiska designen integrerad ögla som kan användas för att fästa enheten på en nyckelring, väska och andra föremål. Man kommer även att släppa enbart en variant av Smarttag 2 (om man bortsett från färgskillnaderna) jämfört med två varianter av föregångaren.

Den nya designen har gett plats för ett större batteri som enligt Samsung hävdar kan räcka i upp till 700 dagar i batterisparlägen och upp till 500 dagar vid normal användning. Galaxy SmartTag 2 är dessutom IP67-klassad för vatten- och dammtålighet, och har stöd för UWB och Bluetooth Low Energy med en maximal räckvidd på 120 meter.

Samsung introducerar även det man kallar ”Förlorat läge” där användaren kan lägga in ett meddelande i brickan som vem som helst kan läsa av via NFC. På så sätt kan till exempel djurägare lägga in sin kontaktinformation på spårningsbrickan som sedan fästs vid djurets halsband, så att andra personer att kontakta ägaren om husdjur går vilse i ett område som kanske inte är tillgängligt via SmartThings.

Spårningen av Smarttag 2 sker fortfarande enbart via Samsungs egna Galaxy-mobiler och Smartthings-nätverket, däremot fungerar meddelandefunktionen i Förlorat läge med samtliga enheter som har en NFC-läsare och en webbläsare.

SmartTag2 kommer att finnas i färgerna svart och vit med ett rekommenderat pris på 449 kronor, eller som ett fyrpack med svarta och vita enheter för 1499 kronor.