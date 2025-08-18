Samsung lanserar lurarna Galaxy Buds 3 FE

Samsung lanserar idag Galaxy Buds3 FE som är ett nytt tillskott i Galaxy Buds-serien. Modellen bygger på Samsungs ambition att göra ljudinnovation tillgänglig för fler och har en karaktäristisk Blade-design med matt tvåtonad finish och halvtransparenta detaljer.

De nya hörlurarna är utrustade med en större 1-vägs dynamisk högtalare som ska leverera djup bas och klar diskant. Aktiv brusreducering (ANC) skapar en uppslukande lyssningsupplevelse, och Crystal Clear Call-funktionen med tre mikrofoner, varav en riktad mot munnen, ger tydliga samtal i bullriga miljöer. Användaren styr musik med nyp- och svepgester, och tack vare en parkopplingsknapp på fodralet kombinerat med Auto Switch växlar Buds3 FE automatiskt mellan olika Galaxy-enheter vid ljudaktivitet.

Galaxy Buds3 FE har ett batteri på 53 mAh per hörlur och 515 mAh i laddningsfodralet. Med ANC på räcker batteriet upp till sex timmars musikuppspelning per laddning och totalt 24 timmar, och med ANC av upp till 8,5 timmar per laddning och totalt 30 timmar. Samtalstiden är upp till fyra timmar per laddning och totalt 18 timmar. Hörlurarna mäter 18,0 × 21,1 × 33,8 mm och väger 5 gram styck, medan fodralet är 58,9 × 48,7 × 24,4 mm och väger 41,8 gram. De stöder Bluetooth 5.4 med Samsung Seamless Codec, AAC och SBC, har närhet-, Hall-, touch- och trycksensorer, är kompatibla med Android 11 eller senare och har IP54-klassad vattentålighet. Bland Galaxy AI-funktionerna finns röstaktivering med “Hej Google” samt realtidsöversättning via Galaxy AI Interpreter och Live Translate direkt i öronsnäckorna.

Samsung Galaxy Buds 3 FE blir tillgängliga den 25 augusti i färgerna svart och grått med en prislapp på 1790 kronor.